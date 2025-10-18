Deviza
torlódás
ünnep
hétvége

Jön az ősz két legforgalmasabb hosszú hétvégéje: érdemes felkészülni, több autópályán is lezárások várhatók

Hamarosan útra kel az ország: az ősz két legforgalmasabb hétvégéjén a szokásostól eltérő kamionstopra, több autópályán pedig forgalomkorlátozásokra kell számítani.
VG
2025.10.18, 16:20
Frissítve: 2025.10.18, 17:23

Jövő héten csütörtökön kezdődik az iskolai szünet, amely magában foglalja az ősz két legforgalmasabb hétvégéjét. Az egyhetes vakáció október 23-tól (csütörtök) november 2-ig (vasárnap) tart. Az Autopalyamatrica szakportál korábbi tapasztalatai alapján mindkét hétvégén kiemelten erős forgalomra lehet számítani az egész országban, ezért torlódások alakulhatnak ki az autópályákon.

torlódás
Torlódások várhatóak / Fotó: Benke Emília

Ilyenkor szinte minden család útra kel: rengetegen használják ki az ’56-os forradalomhoz kapcsolódó hosszú hétvégét utazásra, ráadásul mivel a november 1-jei mindenszentek napja ezúttal szombatra esik, sokan már az október 23–26. közötti négynapos hétvégén felkeresik a temetőket, különösen ha az ország több pontján is mécsest gyújtanak. Ráadásul a többi hosszú hétvégétől eltérően ilyenkor nem érvényesül az az általános tendencia, hogy csak az utolsó vagy az utolsó előtti munkanap végén és a hétvége utolsó napjának délutánján nő meg a forgalom. 

Torlódások alakulhatnak ki a sztrádákon

A településeken értelemszerűen a temetők környékén lehet számítani forgalmi dugókra, az autópályákon és a főutakon pedig jellemzően a fővárosba, illetve a nagyobb városokba vezető utak, leágazások környékén fordulhatnak elő torlódások, napszaktól függetlenül szinte bármikor. Az Útinform tavaly is több figyelmeztetést adott ki az M3-ason és az M7-esen a nagy forgalom miatt. 

Több sztrádaszakaszon is felújítási munkák zajlanak, amely sávszűkítésekkel, ideiglenes sebességkorlátozásokkal és forgalomterelésekkel jár. Az ősz legnagyobb munkálata az M7-esen zajló burkolatcsere és az M1-es nagyszabású bővítése, valamint az M30-as egy szakaszának felújítása, amely az előzetes tervekkel ellentétben mégsem lesz kész október végéig. 

 A kamionstop is a megszokottól eltérően alakul mindkét hétvégén:

  •  Október 22-én 22 órától október 23-án 22 óráig, vagyis szerda estétől csütörtök estig tart, de a vasárnapi már a szokásos módon, szombat estétől vasárnap estig (október 25-én 22 órától 26-án 22 óráig). 
  • Mivel idén mindenszentek napja szombatra esik, a kamionstop nem pénteken 22 órától, hanem csak szombat reggel 8-tól lép életbe és vasárnap este 10-ig tart.

