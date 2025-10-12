Hatalmas lebukás: az USA hónapok óta segíti Ukrajnát azokban a támadásokban, amelyekről korábban Joe Biden hallani sem akart

Az orosz olajfinomítói kapacitás elvesztette mintegy 40 százalékát az intenzív dróntámadások miatt, amelyeket az ukrán hadsereg mért ellenségére, ami üzemanyaghiányhoz, benzinkutaknál sorban álláshoz és emelkedő árakhoz vezetett — közölte a Financial Times.

Az USA szerint nem elég, hogy Oroszország olajfinomítói kapacitásának majdnem felét érte ukrán romboló dróntámadás / Fotó: Middle East Images via AFP

A kialakult válság miatt Moszkva kénytelen volt Fehéroroszországból importálni, és Kínából, illetve más ázsiai országokból is készül üzemanyagot vásárolni. Az amerikai hírszerzés által Kijevnek szolgáltatott információk lehetővé tették a kulcsfontosságú orosz energialétesítmények, köztük a messze a frontvonalak mögött található olajfinomítók elleni támadásokat – állítja több, a kampányhoz közel álló ukrán és amerikai tisztviselő.

Ukrajna egy héten belül jelentette be, hogy drónokkal támadott egy orosz olajfinomítót 1400 kilométerre a fronttól.

Joe Biden ellenjavallta ezt a lépést Amerika számára

A kijevi támadások miatt megemelkedtek az energiaárak Oroszországban, így Moszkva kénytelen volt csökkenteni a dízelolaj exportját és az üzemanyag importját. A Financial Times új információi szerint Trump fokozta Ukrajna támogatását, amivel szemmel láthatóan húzogatja a moszkvai oroszlán bajszát.

Az Egyesült Államok soha nem ismerte el közvetlen szerepét Ukrajna orosz energiatermelő létesítmények elleni támadásaiban. Washington tart azoktól az akcióktól, amelyek eszkalálhatják a háborút. A Trump-kormány azonban növekvő operatív támogatást nyújt, éles ellentétben hivatalba lépésének első hónapjaival, amikor rövid időre szinte teljesen leállította a hírszerzési információk megosztását és a katonai segélynyújtást Kijevnek, hogy nyomást gyakoroljon rá a Moszkvával folytatott béketárgyalások megkezdésére.

Trump azt akarja, hogy az oroszok „fájdalmat érezzenek”

A jelentős változás Donald Trump és Volodimir Zelenszkij júliusi telefonhívása után történt.

Volodimir, el tudnál menni Moszkvába? És Szentpétervárra?

– kérdezte Trump Zelenszkijtől a négyszemközti beszélgetésben. A Zelenszkijjel július 4-én lefolytatott „stratégiai” beszélgetésre Trump és Putyin előző napi telefonhívása után került sor, amelyet az amerikai elnök „ostobának” nevezett, és nagy elégedetlenségét fejezte ki vele kapcsolatban. Trump jelezte, hogy támogatja azt a stratégiát, amely „fájdalmat” okoz az oroszoknak, és tárgyalásra kényszeríti a Kremlt. A Fehér Ház később azt nyilatkozta, hogy Trump „egy kérdést tett fel, nem pedig további öldöklésre buzdított”.