A Tisza Párt titkos múltja: SZDSZ-es háttéremberek Magyar Péter mögött?

A Tisza Párt, amelyet 2024 tavaszán Magyar Péter „civil” indulási felületként tolt be az EP-választásra, valójában nem civil érdkekeket képviselő szervezetként jött létre, hanem mélyen beágyazott kapcsolatokkal az SZDSZ korábbi gazdasági hátországába alakult meg - írja az Ellenpont.hu. A cikk eredeti pártvezetőket és alapítókat nem független szereplőknek, hanem olyan üzleti-politikai hálózat tagjainak mutatja be, amelyek az SZDSZ-es vonalhoz tartoztak.

Magyar Péter „tiszteletbeli alapító elnöknek” nevezte Szabó Attilát (a párt alapítóját), aki korábban üzleti aktor volt az AHEAD cégcsoportban, és szoros kapcsolatai révén az SZDSZ belső körébe tartozott.

Szabó Attila, Virág Attila, Szedlacskó Zoltán – hálózati szereplők

Az Ellenpont szerint, Szabó Attila papíron „kisvállalkozónak” tűnik, a MERT GLOBAL nevű Kft.-je azonban hosszú ideig alig termelt bevételt, miközben jegyzett tőkéje magas, 50 millió forintos szinten maradt. A cég kapcsolódott az AHEAD GLOBAL és AHEAD AFRICA vállalkozásokhoz, amelyek a baloldali kormányok külgazdasági működéseinek háttércégei voltak.

Virág Attila: Az SZDSZ „gazdasági háttérembere”. Tulajdonosként érintett volt abban, hogy az SZDSZ korábbi székházát értékesítse, szerepet kapott az ÁPV (Állami Privatizációs és Vagyonkezelő) szervezetben, és részt vett a Tocsik-ügy körüli pénzügyi manőverekben.

Szedlacskó Zoltán: Egykori szigorúan titkos (SZT) állambiztonsági tisztből üzletemberré vált, aki felügyelőbizottsági szerepeket is ellátott az AHEAD-hálózatban. Kapcsolatai révén a Tocsik-ügy pénzügyi áramlataiban is érintődik.

A cikk azt hangsúlyozza, hogy ezek az emberek nem „külsősök”, hanem maguk is a korábbi SZDSZ-es gazdasági-politikai pozíciók örökösei, így a Tisza Párt körül is ezek a hálózati viszonyok alakultak ki.

Az AHEAD-hálózat és pénzügyi mozgások

Az AHEAD GLOBAL és AHEAD AFRICA cégek kulcsszereplői voltak az SZDSZ-es hátország nemzetközi kereskedelmi-beruházási projektjeiben. A cikk álláspontja szerint ezek a vállalatok a Gyurcsány-kormány „keleti nyitás” politikájában is szerepet kaptak.

