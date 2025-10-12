A Tisza Párt titkos múltja: SZDSZ-es háttéremberek Magyar Péter mögött?

A Tisza Párt, amelyet 2024 tavaszán Magyar Péter „civil” indulási felületként tolt be az EP-választásra, valójában nem civil érdkekeket képviselő szervezetként jött létre, hanem mélyen beágyazott kapcsolatokkal az SZDSZ korábbi gazdasági hátországába alakult meg - írja az Ellenpont.hu. A cikk eredeti pártvezetőket és alapítókat nem független szereplőknek, hanem olyan üzleti-politikai hálózat tagjainak mutatja be, amelyek az SZDSZ-es vonalhoz tartoztak.
Magyar Péter „tiszteletbeli alapító elnöknek” nevezte Szabó Attilát (a párt alapítóját), aki korábban üzleti aktor volt az AHEAD cégcsoportban, és szoros kapcsolatai révén az SZDSZ belső körébe tartozott.
Az Ellenpont szerint, Szabó Attila papíron „kisvállalkozónak” tűnik, a MERT GLOBAL nevű Kft.-je azonban hosszú ideig alig termelt bevételt, miközben jegyzett tőkéje magas, 50 millió forintos szinten maradt. A cég kapcsolódott az AHEAD GLOBAL és AHEAD AFRICA vállalkozásokhoz, amelyek a baloldali kormányok külgazdasági működéseinek háttércégei voltak.
Virág Attila: Az SZDSZ „gazdasági háttérembere”. Tulajdonosként érintett volt abban, hogy az SZDSZ korábbi székházát értékesítse, szerepet kapott az ÁPV (Állami Privatizációs és Vagyonkezelő) szervezetben, és részt vett a Tocsik-ügy körüli pénzügyi manőverekben.
Szedlacskó Zoltán: Egykori szigorúan titkos (SZT) állambiztonsági tisztből üzletemberré vált, aki felügyelőbizottsági szerepeket is ellátott az AHEAD-hálózatban. Kapcsolatai révén a Tocsik-ügy pénzügyi áramlataiban is érintődik.
A cikk azt hangsúlyozza, hogy ezek az emberek nem „külsősök”, hanem maguk is a korábbi SZDSZ-es gazdasági-politikai pozíciók örökösei, így a Tisza Párt körül is ezek a hálózati viszonyok alakultak ki.
Az AHEAD GLOBAL és AHEAD AFRICA cégek kulcsszereplői voltak az SZDSZ-es hátország nemzetközi kereskedelmi-beruházási projektjeiben. A cikk álláspontja szerint ezek a vállalatok a Gyurcsány-kormány „keleti nyitás” politikájában is szerepet kaptak.
A MERT GLOBAL, Szabó Attila jelentős érdekeltsége, az AHEAD-cégekben is részes volt; 2006–2013 között bevételei – bár időnként visszaestek – összességében félmilliárd forintos nagyságrendű gazdasági aktivitást mutatnak.
Az AHEAD-hálózat működését a cikk furcsának ítéli: több cégnek kevés vagy elhanyagolható aktív tevékenysége volt, mégis központi pozícióba kerültek politikai és gazdasági ügyletekben.
A baloldali kormányváltás után az AHEAD-hálózat nem szűnt meg teljesen, átalakult, profilokat váltott. Szedlacskó Zoltán továbbra is szerepet vállalt az Afrikai–Magyar társaságokban, amelyek kapcsolódnak az előző hálózathoz - írja az Ellenpont.
A cikk szerint Magyar Péter a 2024-es EP-induláshoz egy „ismeretlen, Egerben bejegyzett pártot” (a Tisza Pártot) vette igénybe, amit „civil” indulási lehetőségként mutatott be – de a valóságban az alapítók már régi kapcsolatokkal bírtak az SZDSZ gazdasági holdudvarában.
Az átadás után Szabó Attila továbbra is részt vesz a párt belső struktúrájában: tag a 27 fős szűkkörű tagságnak, és tiszteletbeli alapítóként szerepel. A cikk szerint ez arra utal, hogy a Tisza Párt mögött valójában az SZDSZ gazdasági-politikai hálózatai állnak, és ezek igyekeznek Magyar Pétert pozícióba emelni.
