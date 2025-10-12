Nem gyűjti a ruhákat a magyar H&M, gondjaik akadtak

Tájékoztatása szerint „ideiglenesen felfüggesztette” ruhagyűjtő szolgáltatását a magyarországi H&M – hívja fel a figyelmet az Origo. A szolgáltatás rendkívül népszerű, sok vásárló vette azt igénybe. A vállalat részéről a vásárlóknak most e-mailen, illetve mobilapplikációban küldött emlékeztető tájékoztatás szerint a ruhagyűjtő szolgáltatás felfüggesztése ideiglenes, de már szeptember 26-án érvénybe lépett.
A szolgáltatás keretében a vásárlóknak lehetőségük van arra, hogy a jó állapotú, használt ruházati cikkeket – a fehérneműk kivételével – egy nejlonzsákba helyezve a H&M üzleteiben található ruhagyűjtő konténerekbe leadják. Ezzel két dologhoz is hozzájut a vásárló, pontosabban egy dolgot fizikai értelemben megkap, míg a másik egy hozzájárulás:
A lap a vállalat klubtagoknak küldött tájékoztatása alapján azt írja, hogy a vállalat a ruhagyűjtő szolgáltatását szeptember 26-tól kezdődően ideiglenesen szünetelteti. Az okát is megnevezték, ami a következő: nincs megfelelő infrastruktúra, amely megfelelne a szigorú követelményeiknek.
Miként lapunk nemrég megírta, a svéd divatruházati lánc a korábbi gyengélkedés után a nyári hónapokban látványos visszatérést hajtott végre: a világ második legnagyobb ruházati kiskereskedője a működési profitját 40 százalékkal növelte a harmadik negyedévben, 4,91 milliárd svéd koronára, messze túlszárnyalva az elemzői várakozásokat.
