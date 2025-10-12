Deviza
Egy kínai hajó „szándékosan belehajtott” a Fülöp-szigeteki halászokat védő hajóba

A Fülöp-szigeteki Parti Őrség (PCG) jelentése szerint a kínai parti őrség hajója szándékosan hajtott bele hajójukba. A kínai jármű a PCG-hajó tatjának ütközött kisebb szerkezeti károkat okozva, de a legénység minden tagja sértetlen maradt.
VG
2025.10.12, 09:59
Frissítve: 2025.10.12, 10:09

A kínai parti őrség (CCG) egyik hajója belehajtott egy Fülöp-szigeteki hajóba, amely filippínó halászokat kísért a Dél-kínai-tengeren – jelentette a Manila Standard.

Fotó: Fülöp-szigeteki parti őrség

„A Fülöp-szigeteki Parti Őrség (PCG) szerint egy kínai hajó szándékosan belehajtott a Fülöp-szigetekiek hajójába, amely filippínó halászokat kísért a Dél-kínai-tengeren” – áll a kiadványban. A Fülöp-szigeteki hajó a jelentések szerint könnyebben, a legénység tagjai közül azonban senki nem sérült meg. Az újság szerint a BRP Datu Pagbuaya nevű hajó és két másik, a Halászati ​​Választottbírósági Hivatal (BFAR) hajója az ütközés idején lehorgonyzott, hogy megvédjék a halászokat.

„A megfélemlítő taktikák és az agresszív fellépések ellenére a PCG és a BFAR továbbra is eltökéltek. Nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni vagy elűzni, mivel jelenlétünk a Kalayaan-szigeteken kritikus fontosságú a filippínó halászok jogainak és megélhetésének védelme érdekében” – idézte az újság Jay Tarriela, a Fülöp-szigeteki Parti Őrség szóvivőjét.

A Manila Standard megjegyzi, hogy Kína és a Fülöp-szigetek közötti feszültség továbbra is fokozódik a Dél-kínai-tenger vitatott vizein. Kína rendszeresen a Fülöp-szigeteket hibáztatja a Nyugat-Fülöp-szigeteki-tengeren történt incidensekért.

A mostani nem az első eset, korábban is voltak hajóütközések, legutóbb idén augusztusban számoltak be arról, hogy egy kínai hajó vízágyúkkal tüzelve üldözött egy Fülöp-szigetekit, majd nekicsapódott egy másik nagyobb, szintén kínai hadihajónak. A kínai parti őrség Fülöp-szigeteki hajókat üldözött el a vitatott státuszú Scarborough-zátony közelében a Dél-kínai-tengeren, miközben Manila szerint egy ütközés is történt a konfrontáció során.


 

