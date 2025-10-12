Adócsökkentés: azonnali segítséget jelentett be a gazdáknak az agrárminiszter

Könnyebbséget jelent majd, hogy mentesítik a mezőgazdasági vontatók pótkocsijait az adófizetés alól, kiegészítik a helyi adókra vonatkozó jogszabályt is, ennek értelmében az erdő ingatlanok a termőföldnek minősülő ingatlanokkal egy kategóriába kerülnek — ismertette az agrárminiszter Facebook-oldalán.
A termőföldhöz hasonlóan innentől az erdőre sem lehet települési adót kivetni. Hozzátette, további könnyítés, hogy a földvásárláskor igénybe vehető illetékmentesség nem sérül abban az esetben, ha a megvásárolt ingatlanra valamilyen törvényi szolgalom kerül bejegyzésre. Felhívta a figyelmet arra, hogy technikai korrekciót hajtanak végre a marhahús esetében.
Már eddig is a fél és a negyedelt marha 5 százalékos áfakulcs alá esett. Ezt most kiterjesztik a marhatőkehúsra és a marhabelsőségekre is. Ez az intézkedés növeli az értékesítésbiztonságot és tovább mérsékelheti a piaci kockázatokat is.
Rendkívüli döntés az uniós pénzekről: Nagy István váratlan bejelentést tett, milliárdokat utal Magyarországnak az EU – csak néhány tagállam kap még
További segítséget kapnak a kora tavaszi fagykárral és az aszálykárokkal érintett gazdálkodók. Azok a termelők, akik bejelentkeztek a kárenyhítési alapba, egy évig hiteltörlesztési moratóriumban részesülhetnek – emelte ki. Elmondta, az egyik további intézkedésük a borászoknak kedvez. A kisüzemi habzóborra 50 százalékos jövedékiadó-kedvezményt vezetnek be.
Köszönjük Szatmáry Kristóf képviselő úr kezdeményezését, amit a kormány is támogat. Továbbá a palackos előállítás mellett most már tartályos formában is lesz lehetőségük habzóbort készíteni a gazdálkodóknak a saját szőlő vagy bor felhasználásával
– fogalmazott Nagy István.
Az agrárminiszter kijelentette, ezekkel az intézkedésekkel tovább támogatják a gazdák megélhetését és versenyképességük megőrzését. Az élelmezésbiztonságot és a mindennapi kenyeret nem veszélyeztetheti semmi, ezért továbbra is mindent meg fognak tenni. „A gazdák mindig számíthatnak ránk!” – hangsúlyozta.
