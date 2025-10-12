Deviza
Adócsökkentés: azonnali segítséget jelentett be a gazdáknak az agrárminiszter

Újabb terheket vesz le a gazdák válláról a kormány, amely több, számukra kedvező javaslatról döntött. „A gazdálkodók mindig számíthatnak ránk, hisz szövetségesei vagyunk egymásnak” – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter a Facebook-oldalára feltöltött videóüzenetében.
VG
2025.10.12, 11:53
Frissítve: 2025.10.12, 12:11

Könnyebbséget jelent majd, hogy mentesítik a mezőgazdasági vontatók pótkocsijait az adófizetés alól, kiegészítik a helyi adókra vonatkozó jogszabályt is, ennek értelmében az erdő ingatlanok a termőföldnek minősülő ingatlanokkal egy kategóriába kerülnek — ismertette az agrárminiszter Facebook-oldalán. 

NAGY István, állam, gazda, segítség, agráradó, teher
Nagy István agrárminiszter jelentős állami segítségre hívta fel a gazdák figyelmét / Fotó: Czeglédi Zsolt

Az agrárminiszter adóteher-csökkentést jelentett be

A termőföldhöz hasonlóan innentől az erdőre sem lehet települési adót kivetni. Hozzátette, további könnyítés, hogy a földvásárláskor igénybe vehető illetékmentesség nem sérül abban az esetben, ha a megvásárolt ingatlanra valamilyen törvényi szolgalom kerül bejegyzésre. Felhívta a figyelmet arra, hogy technikai korrekciót hajtanak végre a marhahús esetében. 

Már eddig is a fél és a negyedelt marha 5 százalékos áfakulcs alá esett. Ezt most kiterjesztik a marhatőkehúsra és a marhabelsőségekre is. Ez az intézkedés növeli az értékesítésbiztonságot és tovább mérsékelheti a piaci kockázatokat is.

 

Rendkívüli döntés az uniós pénzekről: Nagy István váratlan bejelentést tett, milliárdokat utal Magyarországnak az EU – csak néhány tagállam kap még

Egyéb segítségért is folyamodhatnak a gazdák

További segítséget kapnak a kora tavaszi fagykárral és az aszálykárokkal érintett gazdálkodók. Azok a termelők, akik bejelentkeztek a kárenyhítési alapba, egy évig hiteltörlesztési moratóriumban részesülhetnek – emelte ki. Elmondta, az egyik további intézkedésük a borászoknak kedvez. A kisüzemi habzóborra 50 százalékos jövedékiadó-kedvezményt vezetnek be. 

Köszönjük Szatmáry Kristóf képviselő úr kezdeményezését, amit a kormány is támogat. Továbbá a palackos előállítás mellett most már tartályos formában is lesz lehetőségük habzóbort készíteni a gazdálkodóknak a saját szőlő vagy bor felhasználásával

– fogalmazott Nagy István. 

Az agrárminiszter kijelentette, ezekkel az intézkedésekkel tovább támogatják a gazdák megélhetését és versenyképességük megőrzését. Az élelmezésbiztonságot és a mindennapi kenyeret nem veszélyeztetheti semmi, ezért továbbra is mindent meg fognak tenni. „A gazdák mindig számíthatnak ránk!” – hangsúlyozta.

