Deviza
EUR/HUF388.2 0% USD/HUF331.13 +0.13% GBP/HUF444.84 -0.18% CHF/HUF415.8 +0.04% PLN/HUF91.27 -0.02% RON/HUF76.42 +0.13% CZK/HUF16 -0.04% EUR/HUF388.2 0% USD/HUF331.13 +0.13% GBP/HUF444.84 -0.18% CHF/HUF415.8 +0.04% PLN/HUF91.27 -0.02% RON/HUF76.42 +0.13% CZK/HUF16 -0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
benzinkút
orosz
AI-92
üzemanyag
drágul

Dráma: már feleannyiba kerül az orosz üzemanyag, mint a magyar

Kilőttek az orosz üzemanyagárak, a kormány megtiltotta a benzin és a dízel kivitelét és beenged valamekkora importot is. A sorra térdre rogyó kisebb benzinkutak miatt tovább romlik a szénhidrogéntermelő óriás üzemanyagellátása.
VG
2025.10.05., 19:10
Fotó: shutterstock

Túl gyorsan drágul az üzemanyag Oroszországban, ezért a Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálat (FAS) egyre gyakrabban ellenőrzi a benzinkutakat. Az orosz kormány 2025. december 31-ig teljes tilalmat vezetett be a benzin és a dízel üzemanyag exportjára. A tilalom nem vonatkozik a dízelolajra, a tengeri hajózási üzemanyagra és a gázolajra, ha azt maga a finomító exportálja.

üzemanyag
Hiány is van üzemanyagból, és az árak is fejfájást okozonak Oroszországban/Fotó: KELENY / shutterstock

Egyre feszültebb a helyzet az orosz üzemanyagpiacon, ami miatt ergyre több független benzinkút zár be. Dél-Oroszország, köztük a Krím-félsziget, valamint a Donbász benzinkútjtain hetek óta

  • vagy nincs készleten az AI-92 és AI-95 benzin,
  • vagy csak 10, 20 vagy 30 literes vásárlónkénti limittel kapható,
  • vagy csak kupon fejében.

Egy „kis hiány” van üzemanyagból

Hasonló problémákról számoltak be más orosz térségekből is. Míg szeptember közepén a szakértők, az elemzők és a tisztviselők azt mondták, hogy nem fenyeget üzemanyaghiány, ez ma aligha tgartható. Ráadásul már Alekszandr Novak orosz alelnök  is „kis üzemanyagpiaci hiányról” beszélt. Az árak is folyamatosan emelkednek a nagykereskedelemben, a szentpétervári tőzsdén és a kiskereskedelelemben is. Szeptember 29-i állapot szerint a benzin literje átszámolva 256 forintba, a dízelolajé 289 forintba került átlagosan.

A Krímben például üzemanyagár-plafont és mennyiségi korlátot vezettek be, ami Szergej Akszjonov, a köztársaság vezetője szerint novemberben is érvényben marad. Ugyanakkor a benzinkút-tulajdonosoknak a FAS tiltja, hogy kövessék a gyors piaci áremelkedéseket, ugyanis a törvény szerint az áremelések nem haladhatják meg az inflációt. Emiatt a benzinkutak veszteségesek.

Különböző becslések szerint a benzinkutak átlagosan 4,3 rubelt veszítettek literenként az eladott AI-92 benzinen szeptember közepén és végén, és körülbelül 3,8 rubelt az AI-95 benzinen. Ezeket az adatokat az orosz médián, például a TASZSZ hírügynökségen kívül elemzők és mások is közlik, így a PetroMarket és az Euler. A veszteséges működés elsősorban a független benzinkút-láncokat sújtja. Az orosz forrás által említett helyzet hasonló ahhoz, ami a 2022-as magyarországi üzemanyagválság idején is történt: míg a nagyobb tőkeerejű, és integrált olajvállaltokhoz tartozó hálózatok kisebb sérülésekkel vészelték át a veszteséges időszakot, a gyenegébbek könnyebben elvéreztek. 

Oroszországban már körülbelül 360 benzinkút zárt be a nyár közepe óta, ez a piac 2,6 százalékát takarja.

 A független benzinkutak az összes oroszországi benzinkút több mint 60 százalékát teszik ki, de a motorikus üzemanyag-értékesítésből csak körülbelül csak 30 százalékkal részesülnek. Alekszandr Novak szerint Oroszországban jelenleg minden 50. benzinkút nem üzemel.

Kényszerpihenőn a finomítók

Csökken a finomítók kibocsátása is. Ennek egyik oka a szokásos nyári karbantartások miatti leállás, a másik, hogy le kell állni az ukrán dróntámadások okozta károk elhárítása idejére is. A Siala ügynökség szerint a leállások és javítások több mint felét a dróntámadások kényszerítik ki.

Szeptember végén az oroszországi finomítók elsődleges olajfinomító kapacitásának közel 38 százaléka állt kihasználatlanul.

 Ez körülbelül napi 338 ezer tonnát jelent, ami új rekord a nyár végi, 2022 májusi és 2020 májusi korábbi kritikus szintekhez képest. A benzin- és dízeltermeléshez szükséges kapacitás augusztusban 6, szeptemberben további 18 százalékkal esett. Alekszandr Novak szerint valóban van egy kis hiány kőolajtermékekből is, de ezt a tartalékok fedezik, ez mindig is így volt.

Igor Juskov , a Szövetségi Nemzetgazdasági Biztonsági Alap elemzője és az Orosz Föderáció kormánya alatt működő Pénzügyi Egyetem szakértője szerint a hiánynak a legtöbb esetben gazdasági, nem pedig fizikai okai vannak. A magas tőzsdei árak miatt a független benzinkutak számára jövedelmezőbb, ha nem kereskednek, de amint esik a tőzsdei ár, ismét piacra léphetnek. Az orosz kormány az export tilalmán túl egy másik intézkedésben egyes régiók számára megnyitotta az import lehetőségét is. A miniszterelnök-helyettes javaslata szerint legalább havi 350 ezer tonna benzint és 100 ezer tonna dízelt  kellene beengedni az orosz piacra.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
11 perc
zaporizzsjai atomerőmű

Orosz-ukrán háború: harc az atomerőműért, szuperradar épül Kalinyingrádban

Moszkva becsatlakoztatná az orosz villamosenergia rendszerbe a Zaporizsjai Atomerőművet. Ezzel kiigazítani azt a "sajnálatos" hibát, amelyet a szovjet időszakban követett el az orosz-ukrán viszonyban.
3 perc
orosz

Dráma: már feleannyiba kerül az orosz üzemanyag, mint a magyar

Sorra pottyannak ki a rendszerből az orosz benzinkutak.
6 perc
Németország

Felvázolták a németek, mi történne, ha a NATO lelőne egy orosz gépet – jobb, ha idáig nem jutunk el

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek megvannak az eszközei arra az esetre, ha a NATO az orosz vadászgépek lelövésével reagálna egy esetleges légtérsértésre.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu