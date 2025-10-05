Dráma: már feleannyiba kerül az orosz üzemanyag, mint a magyar

Túl gyorsan drágul az üzemanyag Oroszországban, ezért a Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálat (FAS) egyre gyakrabban ellenőrzi a benzinkutakat. Az orosz kormány 2025. december 31-ig teljes tilalmat vezetett be a benzin és a dízel üzemanyag exportjára. A tilalom nem vonatkozik a dízelolajra, a tengeri hajózási üzemanyagra és a gázolajra, ha azt maga a finomító exportálja.
Egyre feszültebb a helyzet az orosz üzemanyagpiacon, ami miatt ergyre több független benzinkút zár be. Dél-Oroszország, köztük a Krím-félsziget, valamint a Donbász benzinkútjtain hetek óta
Hasonló problémákról számoltak be más orosz térségekből is. Míg szeptember közepén a szakértők, az elemzők és a tisztviselők azt mondták, hogy nem fenyeget üzemanyaghiány, ez ma aligha tgartható. Ráadásul már Alekszandr Novak orosz alelnök is „kis üzemanyagpiaci hiányról” beszélt. Az árak is folyamatosan emelkednek a nagykereskedelemben, a szentpétervári tőzsdén és a kiskereskedelelemben is. Szeptember 29-i állapot szerint a benzin literje átszámolva 256 forintba, a dízelolajé 289 forintba került átlagosan.
A Krímben például üzemanyagár-plafont és mennyiségi korlátot vezettek be, ami Szergej Akszjonov, a köztársaság vezetője szerint novemberben is érvényben marad. Ugyanakkor a benzinkút-tulajdonosoknak a FAS tiltja, hogy kövessék a gyors piaci áremelkedéseket, ugyanis a törvény szerint az áremelések nem haladhatják meg az inflációt. Emiatt a benzinkutak veszteségesek.
Különböző becslések szerint a benzinkutak átlagosan 4,3 rubelt veszítettek literenként az eladott AI-92 benzinen szeptember közepén és végén, és körülbelül 3,8 rubelt az AI-95 benzinen. Ezeket az adatokat az orosz médián, például a TASZSZ hírügynökségen kívül elemzők és mások is közlik, így a PetroMarket és az Euler. A veszteséges működés elsősorban a független benzinkút-láncokat sújtja. Az orosz forrás által említett helyzet hasonló ahhoz, ami a 2022-as magyarországi üzemanyagválság idején is történt: míg a nagyobb tőkeerejű, és integrált olajvállaltokhoz tartozó hálózatok kisebb sérülésekkel vészelték át a veszteséges időszakot, a gyenegébbek könnyebben elvéreztek.
Oroszországban már körülbelül 360 benzinkút zárt be a nyár közepe óta, ez a piac 2,6 százalékát takarja.
A független benzinkutak az összes oroszországi benzinkút több mint 60 százalékát teszik ki, de a motorikus üzemanyag-értékesítésből csak körülbelül csak 30 százalékkal részesülnek. Alekszandr Novak szerint Oroszországban jelenleg minden 50. benzinkút nem üzemel.
Csökken a finomítók kibocsátása is. Ennek egyik oka a szokásos nyári karbantartások miatti leállás, a másik, hogy le kell állni az ukrán dróntámadások okozta károk elhárítása idejére is. A Siala ügynökség szerint a leállások és javítások több mint felét a dróntámadások kényszerítik ki.
Szeptember végén az oroszországi finomítók elsődleges olajfinomító kapacitásának közel 38 százaléka állt kihasználatlanul.
Ez körülbelül napi 338 ezer tonnát jelent, ami új rekord a nyár végi, 2022 májusi és 2020 májusi korábbi kritikus szintekhez képest. A benzin- és dízeltermeléshez szükséges kapacitás augusztusban 6, szeptemberben további 18 százalékkal esett. Alekszandr Novak szerint valóban van egy kis hiány kőolajtermékekből is, de ezt a tartalékok fedezik, ez mindig is így volt.
Igor Juskov , a Szövetségi Nemzetgazdasági Biztonsági Alap elemzője és az Orosz Föderáció kormánya alatt működő Pénzügyi Egyetem szakértője szerint a hiánynak a legtöbb esetben gazdasági, nem pedig fizikai okai vannak. A magas tőzsdei árak miatt a független benzinkutak számára jövedelmezőbb, ha nem kereskednek, de amint esik a tőzsdei ár, ismét piacra léphetnek. Az orosz kormány az export tilalmán túl egy másik intézkedésben egyes régiók számára megnyitotta az import lehetőségét is. A miniszterelnök-helyettes javaslata szerint legalább havi 350 ezer tonna benzint és 100 ezer tonna dízelt kellene beengedni az orosz piacra.
