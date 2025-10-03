Történelmi pillanat: átadták a Budapest–Belgrád vasútvonal teljes szakaszát Szerbiában, nem akárki utazott az első vonaton – fotók

Hivatalosan is forgalomba helyezik a Belgrád–Szabadka gyorsvasút harmadik szakaszát, az Újvidék és Szabadka közötti vonalat – számolt be a Magyar Szó.

Sikeresen tesztelték a Budapest–Belgrád vasútvonal szabadkai részét / Foto: Aleksandar Vucic / Facebook

A 108,1 kilométer hosszú pálya lehetővé teszi, hogy a vonatok óránként akár 200 kilométeres sebességgel közlekedjenek.

Az első Belgrád és Szabadka közötti járaton Aleksandar Vucic szerb elnök is ott volt.

A köztársasági elnök az utazás közben arról beszélt, hogy a vasútvonal Magyarország és Szerbia barátságának és partnerségének örök jelképe lesz. A két ország kapcsolata történelmi csúcson van, és reményét fejezte ki, hogy ez a jövőben is így marad.

Aleksandar Vucic kiemelte, büszke arra, hogy történelmet írnak a vasútvonal megnyitásával. Az új útvonal hozzájárul a gyorsabb gazdasági növekedéshez és újabb befektetők Szerbiába vonzásához.

Az elmúlt két hétben mindennap többször közlekedtek a Soko-járatok és más Stadler-szerelvények a vonalon, a tesztek sikerrel zárultak.

Az építkezés 2021 novemberében kezdődött. A munkálatok során mintegy 273 kilométernyi új vágányt fektettek le, beleértve a kétvágányú pályát és az állomásokat.

Aleksandar Vucic kiemelte, büszke arra, hogy történelmet írnak a vasútvonal megnyitásával / Foto: Aleksandar Vucic / Facebook

Az új szakaszon

négy híd,

két viadukt,

27 felüljáró

és 15 aluljáró épült.

Először valósítottak meg Szerbiában három, egyenként 46 méteres ökoduktot is, amelyek biztonságos átkelést tesznek lehetővé az állatok számára. Összesen 33 áteresz és 14 gyalogos aluljáró készült el, a pályán pedig 302 váltót helyeztek el.

Az Újvidék és Szabadka közötti szakaszon négy állomás található:

Verbász,

Lovcenac,

Kishegyes

és Topolya,

valamint maga Szabadka.

A kivitelező a kínai China Railway International és a China Communications Construction Company konzorciuma volt. A tervek szerint a Sólyom vonat 41 perc alatt teszi meg az utat Újvidék és Szabadka között, míg a Belgrád–Szabadka szakaszon 79 perc lesz a menetidő.

A Budapest–Belgrád vasúton lerövidül majd az utazás idő

A Budapest–Belgrád vasút vonala 350,7 kilométer hosszú, ebből Szerbiára 183 kilométer, Magyarországra 167,7 kilométer jut.

A beruházás a meglévő pálya felújítását, illetve kétvágányosítását takarja, lehetővé téve a 200 kilométer per órás sebességet a személyszállítás és az árufuvarozás számára is. Az államtitkár nem tért ki rá, de a pálya magyarországi szakaszán óránként csak 160 kilométerrel lehet majd közlekedni.