Történelmi pillanat: átadták a Budapest–Belgrád vasútvonal teljes szakaszát Szerbiában, nem akárki utazott az első vonaton – fotók

Sikeresen tesztelték a Budapest–Belgrád vasútvonal szabadkai részét.
VG
2025.10.03., 14:50

Hivatalosan is forgalomba helyezik a Belgrád–Szabadka gyorsvasút harmadik szakaszát, az Újvidék és Szabadka közötti vonalat – számolt be a Magyar Szó.

Sikeresen tesztelték a Budapest–Belgrád vasútvonal szabadkai részét / Foto: Aleksandar Vucic / Facebook

A 108,1 kilométer hosszú pálya lehetővé teszi, hogy a vonatok óránként akár 200 kilométeres sebességgel közlekedjenek.

Az első Belgrád és Szabadka közötti járaton Aleksandar Vucic szerb elnök is ott volt.

A köztársasági elnök az utazás közben arról beszélt, hogy a vasútvonal Magyarország és Szerbia barátságának és partnerségének örök jelképe lesz. A két ország kapcsolata történelmi csúcson van, és reményét fejezte ki, hogy ez a jövőben is így marad.

Aleksandar Vucic kiemelte, büszke arra, hogy történelmet írnak a vasútvonal megnyitásával. Az új útvonal hozzájárul a gyorsabb gazdasági növekedéshez és újabb befektetők Szerbiába vonzásához.

Az elmúlt két hétben mindennap többször közlekedtek a Soko-járatok és más Stadler-szerelvények a vonalon, a tesztek sikerrel zárultak. 

Az építkezés 2021 novemberében kezdődött. A munkálatok során mintegy 273 kilométernyi új vágányt fektettek le, beleértve a kétvágányú pályát és az állomásokat.

Aleksandar Vucic kiemelte, büszke arra, hogy történelmet írnak a vasútvonal megnyitásával / Foto: Aleksandar Vucic / Facebook

Az új szakaszon 

  • négy híd, 
  • két viadukt,
  • 27 felüljáró 
  • és 15 aluljáró épült. 

Először valósítottak meg Szerbiában három, egyenként 46 méteres ökoduktot is, amelyek biztonságos átkelést tesznek lehetővé az állatok számára. Összesen 33 áteresz és 14 gyalogos aluljáró készült el, a pályán pedig 302 váltót helyeztek el.

Az Újvidék és Szabadka közötti szakaszon négy állomás található: 

  • Verbász, 
  • Lovcenac, 
  • Kishegyes 
  • és Topolya, 
  • valamint maga Szabadka.

A kivitelező a kínai China Railway International és a China Communications Construction Company konzorciuma volt. A tervek szerint a Sólyom vonat 41 perc alatt teszi meg az utat Újvidék és Szabadka között, míg a Belgrád–Szabadka szakaszon 79 perc lesz a menetidő. 

A Budapest–Belgrád vasúton lerövidül majd az utazás idő    

A Budapest–Belgrád vasút vonala 350,7 kilométer hosszú, ebből Szerbiára 183 kilométer, Magyarországra 167,7 kilométer jut. 

A beruházás a meglévő pálya felújítását, illetve kétvágányosítását takarja, lehetővé téve a 200 kilométer per órás sebességet a személyszállítás és az árufuvarozás számára is. Az államtitkár nem tért ki rá, de a pálya magyarországi szakaszán óránként csak 160 kilométerrel lehet majd közlekedni. 

A Világgazdaság információi szerint az a magyarázata a kisebb sebességnek, hogy a zavartalan 200 kilométeres haladás miatt a hazai pályát olyan sok alul- vagy felüljáróval kellett volna keresztezni, amelyeknek a beruházási költsége nem állt volna arányban a magyarországi menetidő néhány perces lerövidítésével. Korábbi magyarországi közlések szerint a hazai szakasz ez év végén vagy 2026 elején helyezhető üzembe.

A mostani tervek alapján a 2025–2026-os menetrendben már nemzetközi szerelvények haladnak át Szabadkától Kelebián át, illetve a Horgos–Röszke átkelőnél. Napi két pár vonat Belgrád és Bécs, napi hat pár pedig Belgrád és Budapest között fog közlekedni.  

