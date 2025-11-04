Kikerült egy jelentés: Magyarország nélkül lényegében nem élné túl a telet Ukrajna

Két és félszeresére nőtt az ukrán áramimport októberben szeptemberhez képest, elérte a 360 ezer megawattórát az ExPro ukrán tanácsadó cég adatai szerint. Az is kiderült, hogy a legtöbb áram Magyarországról és Lengyelországból érkezett a háború sújtotta országba.

Az ukrán áramimport többsége Magyarországról érkezik / Fotó: Oleg Elkov / Shutterstock

Ezért nő az ukrán áramimport

Az adatokból az is kiderült, hogy az import a tavaly októberi értékhez képest is duplájára nőtt, részben a növekvő kereslet, részben a hazai termelés visszaesése miatt, amit az energiainfrastruktúra elleni orosz támadások okoztak – írja a Zerkalo Nyegyeli.

Az import több mint fele, 51 százaléka érkezett Magyarországról, míg a második helyen, 22 százalékos aránnyal Lengyelország áll.

Ugyanakkor két hónap után helyreállt a kapcsolat Ukrajna és Szlovákia vezetékhálózata között is, miután befejeződött a Nagykapos–Munkács vonal javítása is. A hónap utolsó három napján Szlovákia felől 7600 megawattóra áram érkezett Ukrajnába.

Az ukrán energialétesítmények bombázása miatt az ország áramexportja 85 százalékkal csökkent, így mindössze 90 800 megawattórát tett ki az Európai Unió és Moldova felé. Az export Szlovákiát leszámítva minden irányba csökkent, ugyanakkor ezen a területen is Magyarország áll az élen, ahová a kivitel 43 százaléka irányult.