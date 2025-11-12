Kegyet gyakorolt Putyin, kivonulhat Oroszországból az amerikai nagybank

Engedélyezte Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy a Citigroup eladja oroszországi leánybankját a Renaissance Capitalnek – derül ki az orosz kormány által szerdán közzétett elnöki rendeletből.

Mégis elhagyhatja Oroszországot a Citigroup / Fotó: Emilio100 / Shutterstock

Szerencsés volt a Citigroup, Oroszországot nem könnyű elhagyni

Az Ukrajna elleni orosz invázió kisebbfajta exodust indított el az Oroszországban is működő nyugati cégek körében, amire válaszul Moszkva drasztikus korlátozásokkal válaszolt, megnehezítve a távozást.

Az orosz vezetés által barátságtalannak tartott országok csak külön engedéllyel válhatnak meg orosz eszközeiktől,

ráadásul sokszor ezt is csak jelentős diszkont melletti értékesítéssel tehetik meg, miközben hozzá kell járulniuk az orosz költségvetéshez is.

Ezért a Citigroup, mely már 2022 augusztusában bejelentette, hogy felszámolja kereskedelmi és lakossági tevékenységét, csak most tud távozni az országból – írja a Bloomberg. Arról nem tudni, hogy az amerikai bank mekkora összegért válik meg orosz üzletétől.

A háború kezdete óta viszonylag kevés nyugati bank – köztük az OTP – maradt az országban, melyet lekapcsoltak a SWIFT banki üzenetküldő rendszerről. A kivonulás érdekében a legnagyobb nyomás az osztrák Raiffeisenre nehezedett, ám a bank az orosz szabályok hatására nem tudott távozni az országból. Ugyanakkor a magas orosz kamatszint és az idén szárnyaló rubel árnyékában az országban maradt nyugati bankok jelentős nyereséget könyvelhettek el oroszországi üzletükön.