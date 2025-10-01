Deviza
Kudarcot vallott az osztrák bankóriás: menekülne Oroszországból, de nem engedik – milliárdok ragadtak Moszkvában

Moszkva nem engedi a kivonulást, mert a pénzintézet kulcsszereplő maradt az orosz–európai fizetési rendszerekben, különösen a gázexportban. Újabb kísérlete hiúsult meg az osztrák Raiffeisen Banknak, hogy megváljon orosz leányának egy részétől.
2025.10.01., 10:33

Az osztrák Raiffeisen Bank International (RBI) ismét kudarcot vallott abban, hogy eladja oroszországi érdekeltségének egy részét, miután Moszkva nem járult hozzá a tranzakcióhoz. Az orosz hatóságok attól tartanak, hogy egy helyi vevővel a bank azonnal a nyugati szankciók célpontjává válna, ezzel óriási csapást mérve az Európából befolyó pénzfolyamokra.

Moszkva nem engedi el a Raiffeisen Bank gyeplőjét

Az orosz leánybank különleges szerepet tölt be: ez a legnagyobb nyugati hátterű pénzintézet az országban, amely eddig elkerülte a közvetlen szankciókat. Emiatt nélkülözhetetlen a kereskedelmi kifizetésekben, beleértve az orosz gázszállítások elszámolását Európa felé.

A Reuters értesülései szerint a bank több mint hétmilliárd eurónyi profitot halmozott fel Oroszországban, amelyhez azonban nem férhet hozzá, mert Moszkva blokkolja a kifizetéseket.

Az RBI vezetője, Johann Strobl többször próbálkozott az oroszországi leánybank részleges eladásával, de minden alkalommal orosz ellenállásba ütközött. 

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok fokozódó nyomást gyakorol az osztrák bankra, hogy visszafogja tevékenységét Moszkvában.

A Raiffeisen kulcsszerepe leginkább az energiaszektorban látszik: a bank bonyolítja le a kifizetéseket a Török Áramlat gázvezetéken keresztül érkező szállítmányok után, amely az orosz gáz egyetlen jelentős európai útvonala maradt. Az idei év első nyolc hónapjában mintegy 11,5 milliárd köbméter gáz érkezett rajta nagyjából 3,8 milliárd dollár értékben.

Mindeközben Oroszország számára stratégiai fontosságú, hogy a Raiffeisen jelen legyen: a bank lehetővé teszi, hogy egy szűk körű nagyvállalati ügyfélkör továbbra is euróban teljesíthessen nemzetközi kifizetéseket. 

Ez Moszkva számára létfontosságú kapcsolatot biztosít Európával, amely bár csökkentette energiafüggőségét, még mindig több milliárd euróért vásárol orosz olajat és gázt.

Az osztrák bank közölte, hogy folyamatosan szűkíti orosz üzleti aktivitását, de minden eladás Moszkva jóváhagyását igényli, ami gyakorlatilag a Kreml kezébe adja a döntést. Az ukrán kormány rendre élesen bírálja a pénzintézetet, amiért tevékenysége hozzájárulhat az orosz háborús gazdaság fenntartásához.

Fekete nap: döntött az orosz bíróság, brutális bírság szakadt a nagy osztrák bank nyakába – a Strabag miatt vette kezdetét a rémálom

A bank szerint nincs további pénzügyi hatása a döntésnek, de Ausztriában is jogi lépéseket tervez a Rasperia ellen. Az osztrák Raiffeisen Bank International újabb fellebbezést nyújt be, miután egy orosz bíróság helybenhagyta a kétmilliárd eurós kártérítési ítéletet.

 

 

Orosz-ukrán háború

