Több tízezer gazda vonulhat utcára az agrártámogatások megvágása miatt
Brüsszelben és Strasbourgban nagyszabású gazdatüntetéseket helyeztek kilátásba az európai termelők, miután az EU következő hétéves költségvetése jelentősen csökkentené az agrártámogatást. A tervek szerint a jelenlegi 386 milliárd eurós agrárkasszát 300 milliárd euróra csökkentenék, ami 20 százalékos elvonást jelentene – írja az Origo.
A infláció figyelembevételével a reálérték-csökkenés nagyobb is lehet. A források átcsoportosítását elsősorban a háborús konfliktusok finanszírozására és Ukrajna támogatására irányozzák. Magyarországot különösen hátrányosan érinti a javaslat: hazánk agrárforrásai 21,4 százalékkal csökkenhetnének, ami súlyos csapás lenne a hazai gazdálkodóknak.
Az európai gazdák emiatt december 18-ra, közvetlenül az uniós állam- és kormányfők költségvetési csúcstalálkozója előtt, hatalmas tiltakozást hirdettek Brüsszelbe, a demonstrációra mintegy 10 ezer gazdát várnak. A tiltakozók szerint a költségvetési módosítások aláássák a kontinens élelmiszer-biztonságát és a vidéki gazdaságok stabilitását.
A tüntetések szervezői hangsúlyozzák, hogy a gazdatársadalom türelme betelt, és sürgetik a javaslat visszavonását. A Fidesz európai parlamenti képviselője, Dömötör Csaba élesen bírálta a tervet: szerinte ez merénylettel ér fel az európai, köztük a magyar gazdák ellen.
Az Európai Bizottság részéről egyelőre nem érkezett hivatalos válasz a növekvő elégedetlenségre, de a költségvetési tárgyalások várhatóan heves vitákat hoznak a következő hónapokban. A gazdakörök remélik, hogy a brüsszeli döntéshozók figyelembe veszik a termelők hangját, mielőtt véglegesítenék a költségvetést.
Sokkot kaphatnak az amerikaiak a pulyka árától az idei hálaadáson
Az idei hálaadás alkalmával sokan nem engedhetik meg majd maguknak, hogy az asztalra kerüljön az ünnepi menü legfontosabb része, a pulyka. A madárinfluenza miatt ugyanis jelentősen csökkent az amerikai állomány, ami a fellegekbe repítette az árakat, így alaposan utána kell járniuk a vásárlóknak, hogy hol szerezhetik be a húst a lehető legelfogadhatóbb áron.