Több tízezer gazda vonulhat utcára az agrártámogatások megvágása miatt

Brüsszelben és Strasbourgban nagyszabású gazdatüntetéseket helyeztek kilátásba az európai termelők, miután az EU következő hétéves költségvetése jelentősen csökkentené az agrártámogatást. A tervek szerint a jelenlegi 386 milliárd eurós agrárkasszát 300 milliárd euróra csökkentenék, ami 20 százalékos elvonást jelentene – írja az Origo.

Fotó: Only France via AFP

A infláció figyelembevételével a reálérték-csökkenés nagyobb is lehet. A források átcsoportosítását elsősorban a háborús konfliktusok finanszírozására és Ukrajna támogatására irányozzák. Magyarországot különösen hátrányosan érinti a javaslat: hazánk agrárforrásai 21,4 százalékkal csökkenhetnének, ami súlyos csapás lenne a hazai gazdálkodóknak.

Az európai gazdák emiatt december 18-ra, közvetlenül az uniós állam- és kormányfők költségvetési csúcstalálkozója előtt, hatalmas tiltakozást hirdettek Brüsszelbe, a demonstrációra mintegy 10 ezer gazdát várnak. A tiltakozók szerint a költségvetési módosítások aláássák a kontinens élelmiszer-biztonságát és a vidéki gazdaságok stabilitását.

A tüntetések szervezői hangsúlyozzák, hogy a gazdatársadalom türelme betelt, és sürgetik a javaslat visszavonását. A Fidesz európai parlamenti képviselője, Dömötör Csaba élesen bírálta a tervet: szerinte ez merénylettel ér fel az európai, köztük a magyar gazdák ellen.

Az Európai Bizottság részéről egyelőre nem érkezett hivatalos válasz a növekvő elégedetlenségre, de a költségvetési tárgyalások várhatóan heves vitákat hoznak a következő hónapokban. A gazdakörök remélik, hogy a brüsszeli döntéshozók figyelembe veszik a termelők hangját, mielőtt véglegesítenék a költségvetést.