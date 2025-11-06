Már a menüsorral célba veszik a fogyasztókat a gyorséttermek

Több szakértő állítja, hogy a gyorsétteremláncok, közöttük is a műfaj legnagyobbjának számító McDonald's már a menü felépítésével is befolyásolja a döntéseinket. Amikor egy étlapon egészségesebb opciókat – például salátát, gyümölcslevet – látunk, úgy hisszük, jó döntést fogunk hozni. De mire a kasszához érünk, már gyakran a sajtburger is, vagy csak az kerül a tálcára. Vagyis, amit elhatároztunk – például az egészségesebb táplálkozást –, azt a pillanatnyi vágyaink felülírják. A KFC más irányból közelít: kombinált ajánlatokkal bombázza a vásárlókat. Egy kombinált menüvel jobban járunk, ezt már rég megtanították nekünk. Valójában viszont simán előfordulhat, hogy többet költünk, mint terveztük, vagy ha egyesével rendelnénk meg az ételeket – írja összeállításában az Origo. Az eredmény nem csak a mennyiség szempontjából, hanem az anyagi oldalon is ismert: milliárdokat hagyunk minden évben a gyorséttermi kasszáknál.

Gyorsétterem és fogyasztásösztönzés: a gyorséttermek tudatosan megválasztott, tudományos alapokon nyugvó módszerekkel veszik rá a fogyasztókat a több és nagyobb mennyiségű vásárlásra, ezáltal a több költsésre, több fogyasztásra (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Nincs gyorsétterem trükk nélkül, cél a dopamin felpörgetése

A lap összeállításában arról ír, hogy például a McDonald’s régóta mesterien alkalmazza a „korlátozott ideig kapható” ajánlatokat. Főleg akkor, amikor megjelenik egy új termék, így az üzenet azonnal sürgetővé válik: ha nem próbálod ki, lemaradsz – sugallja a kommunikáció. Ez hívják a szakemberek a hiányérzetet kihasználó pszichológiai hatásnak. Az emberek ugyanis sokkal inkább reagálnak a veszteség lehetőségére, arra, hogy kimaradnak valamiből, mint a nyereség ígéretére.

A KFC is előszeretettel nyúl ehhez a módszerhez. Világszerte rendszeresen bevezet úgynevezett korlátozott ideig elérhető termékeket, például különleges fűszerezésű csirkéket, amik csak néhány hétig kaphatóak. Megszeretik a vásárlók, ezért amikor és ezért leveszik az étlapról, hiányérzet keletkezik belőlük. Amikor a márka eltávolít egy népszerű terméket, majd később visszahozza, a rajongók szó szerint megrohamozzák az éttermeket. A hiány felébreszti a vágyat valami iránt, amit korábban már jól ismertek és megszerettek.

A gyorséttermek mögött álló vállalatok tudják, hogy a megszokás könnyen unalomba fordul. Ezért mindig gondoskodnak valami újdonságról – akár egy új szószról, akár egy másik köretről. Az agyunk szereti a változatosságot: az újdonság dopamint szabadít fel, ami a jutalomérzetért felelős.

