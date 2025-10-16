Órákon belül új, legendás amerikai gyorsétterem nyílik Magyarországon, itt lesz az első üzlete: azonnal háborút indítottak ellene - az egyik legnagyobb riválisa inkább ingyen adja az ételt
A Popeyes első hazai egysége októbertől a budapesti Westend bevásárlóközpontban nyílik meg. A hírt a csirkés gyorsétterem Instagram-oldalán erősítették meg – írja az IN.
A New Orleans-i gyorsétterem különlegessége, hogy minden csirkés ételüket cajun fűszerkeverékben pácolják a kirántás előtt, így egészen más ízvilágot kínálnak a KFC-hez képest. 2019-ben ráadásul egy egyedi csirkés szendvicset dobtak a piacra, amit sokáig óriási kereslet övezet, ráadásul azóta is a gyorséttermek piacának egyik legmeghatározóbb lépéseként tekintenek rá.
A budapesti nyitás nemcsak a magyar célközönségnek jelent nagy lépést, hanem a gyorétteremlánc európai terjeszkedésében is fontos mérföldkőnek tekinthető.
A Popeyes az utóbbi években több országban is megnyitotta kapuit, így Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Romániában, Franciaországban, Csehországban és Olaszországban.
"Az ősszel megnyíló budapesti étterem a Popeyes történetének első fejezetét jelenti Magyarországon. Meggyőződésünk, hogy a márka gyorsan belopja majd magát a helyiek szívébe, és az érdeklődők hamarosan az ország számos pontján élvezhetik majd a gyorsétterem kínálatát" – mondta korábban Sümegi László, a Fusion-BP Restaurants Kft. ügyvezetője.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy kizárólagos megállapodást kötöttek a Popeyes márka magyarországi bevezetéséről, amit az 1990-ben alapított vállalat, a Fusion Group Zrt. leányvállalata, a Fusion-BP Restaurants Kft. végzi, mint a márka kizárólagos fejlesztője és üzemeltetője Magyarországon. A cég több mint 35 éves tapasztalattal rendelkezik a vendéglátóiparban.
„Örömmel folytatjuk az európai terjeszkedését és hozzuk el ikonikus, Louisiana-stílusú csirkénket a magyar vendégeknek. A Popeyes világszerte elismerést vívott ki magának egyedülálló New Orleans-i örökségével, merész ízvilágával és különleges éttermi élményével. A hazai piacon a tapasztalt, több évtizedes múlttal rendelkező The Fusion Group Zrt.-vel kialakított partnerségünk pedig csak megerősít bennünket abban, hogy rövid időn belül Magyarországon is a vendégek egyik új kedvencévé válik” – mondta Renato Rossi, a Popeyes anyavállalatának, az RBI EMEA-nak elnöke.
A gyorsétteremláncot 1972-ben, New Orleansban alapították. Jelenleg több mint 4300 étteremmel rendelkezik 35 országban, és ez a szám folyamatosan növekszik.
Kitört a háború a gyorsétteremláncok között – váratlant húzott a Tóth testvérpár
Az elmúlt hónapokban a Tóth Simon és Tóth Máté több Simon’s Burgert nyitottak országszerte, továbbá egy Smashy Burger, Buddy’s Burger és Travis’ Tenders nevű csirkéző almárkát is működtetnek szintén a fővárosban.
A magyar testvérpár nemrég jelentette be, hogy az amerikai gyorsétteremlánc első hazai egysége megnyitásakor ingyen ételt osztanak ki a Travis’ Tenders vendégei között.
„A városba új kapitány érkezik, de a fedélzeten már van kapitány” – fogalmaz a Travis’ Tenders az Instagram-oldalán.