Indiai munkásokkal oldaná meg a népesség zuhanását Moszkva

A két ország közötti szövetség egyik támasza lehet az egyre nagyobb indiai diaszpóra Oroszországban. A jövő hónapban India fővárosában a két ország éves csúcstalálkozóján születhet megállapodás a migráció növeléséről.
K. B. G.
2025.11.10, 14:39

Hamarosan megállapodhat Oroszország és India az Oroszországban dolgozó indiai munkások jogainak a védelméről, miután az ázsiai országból egyre többen vállalnak munkát orosz területeken.

Eid Preparations In Kashmir
Több bevándorlót szeretne Indiából Oroszország / Fotó: NurPhoto via AFP

Több indiai munkást szeretne Moszkva

A csökkenő népességgel szembenéző Oroszország igyekszik minél több indiai munkást az országba csábítani, akik az építőipartól a ruhaiparon át a gépiparig és más szektorokig helyezkednek el. Az indiai Economic Times írása szerint

egyelőre több mint 70 ezer indiai dolgozhat Oroszországban, miután ezt a kvótát rögzítette a moszkvai munkaügyi minisztérium.

A két ország éves, jövő hónapban esedékes újdelhi bilaterális csúcstalálkozóján új szerződést köthetnek, amely tovább növelheti az Oroszországban dolgozó indiaiak számát. A kérdés a két ország munkaügyi minisztereinek dohai találkozóján, egy nemzetközi gyűlés margóján is felmerült.

Szakértők szerint a növekvő indiai diaszpóra lehet az orosz–indiai kapcsolatok egyik támasza. Bár augusztushoz képest szeptemberben India több mint kétszeresére növelte gyémántimportját Oroszországból, az év első nyolc hónapjában a szállítások 40 százalékot estek, s mindössze 342,1 millió dollárt tettek ki. A világ legnagyobb nyersgyémánt-termelőjeként Moszkva fontos szerepet játszik az indiai gyémántcsiszoló ipar ellátásában, azonban tavaly január óta a G7 és az Európai Unió országai szankciókat vezettek be az orosz gyémántokra, miközben az indiai gyémántműveseket 50 százalékos amerikai vám is sújtja, melynek a fele az orosz olaj vásárlása miatt terheli őket.

