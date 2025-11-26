Megszűnik egy népszerű légitársaság, amely még szovjet gépekkel indult

A lett SmartLynx Airlines bejelentette, hogy leállítja valamennyi kereskedelmi járatát. A bejelentés azt követően született meg, hogy a vállalat felülvizsgálta pénzügyi kilátásait és hosszú távú jövőképét – számolt be róla az Origo.

Csődben a SmartLynx Airlines / Fotó: Nikolai Tsvetkov / Shutterstock

A hír nagyjából egy hónappal a légitársaság tulajdonosváltása után érkezett. A rigai központú SmartLynx Airlinest októberben adta el a korábbi tulajdonos Avia Solutions-csoport a menedzsment és egy holland befektető konzorciumának.

A jelentős adótartozással is rendelkező légitársaság ezt követően nem sokkal, november elején csődöt jelentett, és szerkezetátalakításba kezdett a kijelölt csődgondnok irányítása alatt.

A leállás több mint három évtizedes tevékenységnek vet véget.

A légitársaság az 1990-es évek elején LatCharter néven indult, kezdetben szovjet gyártású repülőgépeket üzemeltetve, majd az évek során modernizálta a flottáját – írja a FlightRadar24.

A csőd előtt 11 Airbus A320-ast, 4 A321-est és egy A321P2F áruszállítót üzemeltetett.

Ritka üzleti modellt követett a SmartLynx Airlines

A légicég viszonylag ritkaságnak számító üzleti modellt követett, ugyanis a repülőgépeit személyzettel együtt bérbe adta. Ennek lényege, hogy az adott légitársaság egy általa üzemeltetett repülőgépet bérbe ad egy másik légicégnek egy meghatározott időszakra.

A lízingszolgáltató biztosítja a személyzetet, a műszaki karbantartást és a biztosítást, míg a bérbe vevő légitársaság az üzemanyagot, a repülőtéri díjakat és a kereskedelmi repüléshez kapcsolódó költségeket fedezi.

Ez a konstrukció segít a légitársaságoknak a szezonális kereslet, a flottahiány és a működésben fellépő, előre nem tervezhető problémák kezelésében anélkül, hogy flottabővítés mellett kellene elkötelezniük magukat.

A SmartLynx üzleti tevékenységének nagy részét erre a modellre építette, rövid- és középtávú megoldást biztosítva az effajta rugalmasságra szoruló légitársaságoknak. További példát kínál erre többek között az Avion Express és a Hi Fly. Nemrégiben a Ryanairről is nyugtalanító hírek érkeztek, erről itt olvashat bővebben.