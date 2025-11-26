Nem véletlenül látták rohanni Orbán Viktort, holnap jönnek a bejelentések
Két hét után ismét kormányinfót tart Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Minden kormányinfót kormányülés előz meg, ez már megszokott menetrend. Nem véletlenül sietett Orbán Viktor a miniszterekhez és más döntéshozókhoz délelőtt. „Ezer témánk van” – hangsúlyozta a Facebookon a kormányfő a fejét fogva.
Feltehetőleg a gazdasági kérdések is szóba kerülnek, de az ukrajnai békekötés előmozdítása is téma lesz.
Orbán Viktor hozzátette, az elhangzottakról szívesen tájékoztat majd az ülés végén.
Belgrád is Budapest segítségét kéri
A miniszterelnök holnap Szerbiába utazik, tárgyal Vucic államfővel. A szerb államfő szerint borotvaélen táncol az ország energiaellátása, ugyanis ha nem adják meg az engedélyt a szankciók miatt, a pancsovai kőolaj-finomító leáll, és ez komoly problémákkal és súlyos következményekkel járna az ország működésére nézve.