Nicolas Sarkozy ki-be járkál a börtönből: a második jogerős ítélet született meg a volt francia elnök ügyében

Az exelnök büntetőjogi nyilvántartásában ez a második jogerős ítélet — közölte az MTI.

A jogi huzavona 2024 február közepe óta folyik Sarkozy ügyében. / Fotó: AFP

Nicolas Sarkozyt 2024. február 14-én hat hónap letöltendő és hat hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a párizsi fellebbviteli bíróság a 2012-es elnökválasztási kampányának túlköltekezése miatt. A volt elnök közel 43 millió eurót költött el a kampányra az engedélyezett 22,5 millió euróval szemben.

A bíróság elrendelte a letöltendő részre vonatkozó intézkedést, amely elektromos nyomkövető viselésével kiváltható.

A korábbi államfő jelenleg a 2007-es győztes elnökválasztási kampányának líbiai finanszírozásával kapcsolatos fellebbviteli perre készül, amelyet március 16. és június 3. között tartanak. Ebben az ügyben Sarkozyt első fokon öt év börtönbüntetésre ítélték.

A Le Figaro. két hete még arról cikkezett, hogy szabadon engedte a francia bíróság Nicolas Sarkozy volt államfőt, aki húsz nappal ezelőtt vonult be a börtönbe, hogy megkezdje börtönbüntetését.

Nem hagyhatja el Franciaországot a volt elnök

A bíróság november elején úgy határozott, hogy „nem áll fenn a bizonyítékok elrejtésének, nyomásgyakorlásnak vagy összejátszásnak a veszélye (...) A további fogva tartás nem indokolt”.

Ezért úgy döntött, hogy a volt elnököt bírósági felügyelet alá helyezi, amely magában foglalja a Franciaország elhagyására vonatkozó tilalmat is, így ma elhagyhatta a La Santé börtönt.

Ugyanakkor a bíróság megtiltotta Nicolas Sarkozynek, hogy kapcsolatba lépjen az igazságügy-miniszterrel. Percekkel a döntés kihirdetése után a volt államfő ügyvédje a bíróság ítéletét a „büntetőeljárási törvénykönyv szokásos alkalmazásának” nevezte.