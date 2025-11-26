Deviza
Forintpiac: oda az erő, belehúzott a dollár, az euróval szemben is rontott a magyar pénz

Miközben a pesti tőzsde és az OTP is új csúcsra erősödött, a hazai fizetőeszköz rontott szerda délután. A dollár 331 forintig, az euró 382,3 forintig jött vissza.
K. T.
2025.11.26, 15:23
Frissítve: 2025.11.26, 15:23

Egyelőre nem tudott tovább erősödni a forint a főbb devizákkal szemben szerda délután. A hazai fizetőeszköz ugyan jól kezdte a napot, és délelőtt javítani tudott az euróval és a dollárral szemben, kora délutánra elfogyott az erő mindkét részpiacon.

Az euróval és a dollárral szemben is rontott a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése délután három órára kissé a reggeli szint fölé, 382,3 forintra emelkedett, ami 0,05 százalékos euró előnyt jelez. A dollárhoz képest 0,2 százalékkal gyengülta hazai fizetőeszköz, a váltási árfolyam ezzel 331 forintig emelkedett vissza.

 

Az újdonsült dollárerőben szerepet játszhat a vártbál jobb tengeentúli munkaerőpiaci adat, amely alapján hétéves mélypontra esett az elős alkalommal munkanélküli segélyt kérők száma.

Az Erste értékelése szerint nincs új sztori a magyar deviza kereskedésében, a carry-trade, azaz a forint magas kamatkülönbözete továbbra is mindent visz, bár a dollár gyengülését ezúttal nem tudta kihasználni a magyar deviza. 

Holnap jönnek ki itthon a GKI indexei, amik a novemberi konjunktúra kép körülrajzolásában segíthetnek. Pénteken a Moody’s őszi felülvizsgálatának eredményét várja majd a piac. 

Ennél a hitelminősítőnél negatív kilátáson áll Magyarország Baa2-es besorolása. Az osztrák bankház várakozása szerint nem döntenek leminősítésről, bár a fundamentumok tavasz óta bekövetkezett romlása valamelyest növelte egy kedvezőtlen lépés valószínűségét.

A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők homlokegyenest mást jósolnak a Moody's pénteken várható lépéséről. Mivel a Standard and a Poors, ahol a leginkább rezgett a léc, október elején nem nyúlt hozzá a szuverén magyar adósosztályzathoz, így várhatóan befektetésre ajánlott kategóriában maradhat hazánk idén az összes nagy hitelminősítőnél. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy megússzuk leminősítés nélkül. 

A pesti tőzsdén jó a hangulat, a BUX index és az OTP is új csúcsúra erősödött szerda délután. A vezető hazai részvénykosár fél százalékkal, 109 ezer pont fülé került, a vezető bankpapír pedig története során 34 ezer forint fölé drágult brutális, 13 milliárd forintot meghaladó forgalomban.

