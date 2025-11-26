Deviza
EUR/HUF381.97 0% USD/HUF329.6 -0.2% GBP/HUF435.73 +0.26% CHF/HUF408.83 +0.04% PLN/HUF90.23 -0.23% RON/HUF75.02 -0.03% CZK/HUF15.81 +0.04% EUR/HUF381.97 0% USD/HUF329.6 -0.2% GBP/HUF435.73 +0.26% CHF/HUF408.83 +0.04% PLN/HUF90.23 -0.23% RON/HUF75.02 -0.03% CZK/HUF15.81 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,657.7 +0.96% MTELEKOM1,754 -0.68% MOL2,892 -1.11% OTP34,420 +2.15% RICHTER9,795 -0.05% OPUS520 +7.5% ANY7,240 -0.83% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,380 -0.37% BUMIX10,415.78 -0.13% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,345.25 +0.47% BUX109,657.7 +0.96% MTELEKOM1,754 -0.68% MOL2,892 -1.11% OTP34,420 +2.15% RICHTER9,795 -0.05% OPUS520 +7.5% ANY7,240 -0.83% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,380 -0.37% BUMIX10,415.78 -0.13% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,345.25 +0.47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
italbolt
alkohol
Szaúd-Arábia

Két italbolt nyílhat jövőre Szaúd-Arábiában, ez kétszerese annak, amennyi most Rijádban működik

Az ország konzervatív képéhez képest meglepő, a fokozatos enyhítések sorába viszont nagyon is beleillő döntést hoztak Szaúd-Arábiában: szélesítik az alkoholos italokhoz való hozzáférők körét. Ennek keretében 2026-ban két új italbolt nyílhat a királyságban. Bár a bővítés csak szűk fogyasztói körre terjed ki, egyes források szerint ez már annak előkészítését jelenti, hogy a sivatagi olajkirályságban megvásárolhatóvá tegyék az alkoholt a nem muszlim turisták számára.
VG
2025.11.26, 15:40
Frissítve: 2025.11.26, 15:41

Néhány napja már azok a nem muszlim külföldiek is vásárolhatnak alkoholt a rijádi diplomatanegyed italboltjában, akik rendelkeznek a tartós szaúd-arábiai munkavégzést lehetvé tevő Premium Residency engedéllyel, amit gyakran a szaúd-arábiai zöld kártyának hívnak írja az Origo. S ez még nem minden: jövőre új, alkoholos italokat árusító üzletek nyílhatnak Szaúd-Arábiában, amelyekben diplomaták és fent nevezett munkavállalási programban engedélyt kapó külföldiek vásárolhatnak ilyen termékeket. Dzsidda és a Perzsa-öböl partján fekvő Dhahran városában valószínűleg nyílni fog egy-egy ilyen egység, ami emlékezetes fejlemény annak tükrében, hogy Szaúd-Arábiában szigorú és általános alkoholtilalom van érvényben.

Szaúd-Arábia fővárosa, Rijád: jövőre két új italbolt is nyílhat az országban, ez a konzervatív országban jelentős lazításnak számít a nagyon szigorú alkoholszabályokban (illusztráció)
Szaúd-Arábia fővárosa, Rijád: 2026-ban két új italbolt is nyílhat a konzervatív országban (illusztráció)

Két italbolt egy év alatt: ez szaúdi mércével szédületes lazítási tempó

Az italboltok nyitásával kapcsolatban a Reuters-hez jutottak el exkluzív információk, a források egybenhangzó állítása szerint fontos mérföldkövet jelent a fejlemény abban az értelemben, hogy a konzervatív muszlim ország egy ideje megkezdte óvatos nyitását a világra, melynek részeként nem pusztán gazdaságát próbálja több lábra állítani, hanem bizonyos szokásokat, hagyományos, szilárdnak tekintett társadalmi normákat, szabályokat enged puhulni. A nyitás újabb lépését készítheti elő a tervezett két új üzlet, ami után akár az is előfordulhat, hogy turisták számára is elérhetővé teszik az alkoholvásárlást bizonyos megkötések mellett.

A két új bolt 2026 folyamán nyílhat meg, de ennél pontosabb ütemtervet erre nem ismerni.

A tavaly megnyitott rijádi boltban a vásárlási lehetőséget ami eddig csak a diplomaták számára volt elérhető a napokban terjesztették ki a nem muszlik expatokra. Ezeknek a birtokosai jellemzően befektetők vagy képviselőik, valamint vállalkozók, illetve olyan szaktudással bírók, melyek különösen értékesek az olajállam számára.

Az alkoholvásárlás lehetősége fontos eszköze lehet abban, hogy a sivatagi olajkirályság még nagyobb számban csábítsa magához a turistákat.

A turisztikai szolgáltatások fejlesztésébe Rijád rengeteg pénzt és erőforrást helyet, hotelek és attrakciók épülnek. Az olajország 2025-től 2030-ig 150 millió külföldi látogatóra számít. 2016-ban 20 millió alatt volt a látogatók száma; 2024-ben a szaúdi turisztikai minisztérium adatai szerint már 29 millióan keresték fel az országot. 

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu