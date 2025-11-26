Deviza
EUR/HUF381.97 0% USD/HUF329.6 -0.2% GBP/HUF435.73 +0.26% CHF/HUF408.83 +0.04% PLN/HUF90.23 -0.23% RON/HUF75.02 -0.03% CZK/HUF15.81 +0.04% EUR/HUF381.97 0% USD/HUF329.6 -0.2% GBP/HUF435.73 +0.26% CHF/HUF408.83 +0.04% PLN/HUF90.23 -0.23% RON/HUF75.02 -0.03% CZK/HUF15.81 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,672.92 +0.98% MTELEKOM1,754 -0.68% MOL2,892 -1.11% OTP34,430 +2.18% RICHTER9,800 0% OPUS520 +7.5% ANY7,240 -0.83% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,380 -0.37% BUMIX10,409.16 -0.2% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,345.89 +0.5% BUX109,672.92 +0.98% MTELEKOM1,754 -0.68% MOL2,892 -1.11% OTP34,430 +2.18% RICHTER9,800 0% OPUS520 +7.5% ANY7,240 -0.83% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,380 -0.37% BUMIX10,409.16 -0.2% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,345.89 +0.5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
minimálbér
VKF
szakszervezetek
kormány
bérminimum

Nincs több titok, kiszivárgott: ennyivel emelkedhet 2026-ban a minimálbér és a garantált bérminimum Magyarországon – kezdheti számolni mindenki a fizetését

Bár a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának szerdai ülésén nem született meg a végső megállapodás a minimálbérről és a garantált bérminimumról, és hírzárlatot rendeltek el, úgy tudjuk, hogy lényegében megvan a megállapodás, és csak pár szervezet vonakodik. Értesüléseink szerint a minimálbér 2026. január elsejével 11 százalékkal bruttó 322 000 forintra, míg a szakmunkás minimálbér 7 százalékkal bruttó 372 800 forintra emelkedhet. Mindkét bértétel emelése kisebb a várakozásoknál, azonban fontos tudni, hogy a piaci folyamatok alapján ez a maximum, amit a gazdaság képes most kitermelni.
Járdi Roland
2025.11.26, 15:34
Frissítve: 2025.11.26, 15:54

Annak ellenére, hogy nincs végleges döntés és jelenleg hírzárlat van érvényben, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) szerdai ülésén lényegében megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és a garantált bérminimumról – értesült a Világgazdaság. Úgy tudjuk, pár szervezet még vonakodik, de az új kompromisszumos javaslat értelmében a minimálbér 2026. január elsejével az eddigi 290 800 forintról 11 százalékkal bruttó 322 000 forintra, míg a szakmunkás minimálbér pedig 348 800 forintról 7 százalékkal, bruttó 372 800 forintra emelkedhet. Ezt hivatalosan azonban egyik oldal sem kívánta megerősíteni.

minimálbér
Nincs több titok, kiszivárgott: ennyivel emelkedhet 2026-ban a minimálbér és a garantál bérminimum Magyarországon – kezdheti kiszámolni a fizetését mindenki / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Minimálbér és garantált bérminimum 2026: 11 és 7 százalékos emelés jöhet

Nincs végleges megállapodás, egyeztetünk tovább – ezt mondta a Világgazdaságnak Mészáros Melinda a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) szerdai ülését követően nem sokkal. Már a mostani ülésen is meg volt az esélye annak, megállapodás hivatalosan is létrejöjjön. Ezzel szemben Mészáros Melinda arról számolt be, hogy a megfogalmazott kompromisszumos javaslatot visszaviszik a tagszervezetekhez a felek, és rövid időn belül döntenek róla. 

Abban bízok, hogy mindenki részéről pozitív fogadtatásra talál és a jövő héten körvonalazódhat a konkrét szövegezés"

 – mondta a Liga vezető.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke a VKF ülését követően a Világgazdaságnak elmondta, hogy a munkáltatók javaslata 10 százalékos minimálbér és 7 százalékos garantált bérminimum emelést tartalmazott, ezt a munkavállalói oldal szeretné feltornázni, főleg a minimálbér esetében. 

Azonban azt is jelezte, hogy a szakmunkás bérminimum esetében gyakorlatilag nincs esély, mivel a piaci folyamatoktól sokkal jobban függ.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára optimistán nyilatkozott, úgy látja, hogy jó eséllyel egy héten belül aláírhatják a megállapodást.

Elmentünk a falig, mi még talán tovább is

 – fogalmazott a munkaadói oldal képviselője, aki szerint olyan kompromisszumos javaslat született, aminél jobbat a mostani helyzetben aligha tudtak volna kialkudni. Hangsúlyozta, hogy mindenki jelentős reálbérnövekedésre számíthat jövőre.

Hogy az utolsó pillanatban és nyitott maradt a 2026-os minimálbér sorsa, az annak tudható be, hogy a héten derült ki, , hogy hiába várják a vállalkozók a szociális hozzájárulási adó (szocho) 1 százalékpontos csökkentését. A kormány a nyár óta lebegtette az adócsökkentést, aminek költségvetési vonzata 200 milliárd forint lett jövőre. Korábban a munkadói oldal lényegében ettől tette függővé az első megállapodásban foglalt emelési tételeket. Csakhogy a kormány a múlt héten jelentette be azt a 11 pontból álló, kisvállalatokat támogató adócsomagot, ami 80-90 milliárd forintos kieséssel kalkulál a jövő évi költségvetésből. Azóta már tudjuk, hogy az első megállapodás a minimálbér esetében 11,1 százalékos, a szakmunkás minimálbér esetében 8,1 százalékos emelést takart. Ezt a megállapodást kellett a VKF szerdai ülésén az új helyzethez igazítani, amiben a vállalkozói oldal is elfogadta azt a javaslatot, hogy a minimálbér két számjegyű mértékben emelkedjen. 

Újra kellett nyitni a hároméves bérmegállapodást a kiábrándító GDP-adatok után

Szeptember eleje óta folynak az egyeztetések a két oldal között. A november eleji VKF-ülés előtt azt lehetett tudni a két oldal álláspontjáról, hogy míg a munkaadói oldal 6-8 százalék körüli, addig a munkavállalói oldal 10-12 százalékos minimálbér-emelésben gondolkodott. Czomba Sándor október 22-én úgy nyilatkozott, hogy „a kollektív bölcsesség, mint ahogy eddig is minden évben, most is működni fog”, ám elismerte: 

kormányzati beavatkozás nélkül nagyon valószínű, hogy nem tudnak olyan számadathoz közelíteni, amely mindkét félnek megfelel”. 

A szocho csökkentése azóta napirenden volt, hogy kiderült, idén a gazdasági növekedés jóval alacsonyabb lesz a vártnál. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára szeptember végén lapunknak azt mondta, nem állnak fenn a hároméves bérmegállapodásban rögzített feltételek, ezért ha minden feltétel lejjebb zuhan, nem lehet reálisan azt várni, hogy jövőre 13 százalékkal emelkedjen a minimálbér, ahogy azt a tavalyi hároméves bérmegállapodás rögzítette.

A minimálbér újratárgyalására azért van szükség, mert hiába kötöttek tavaly hároméves bérmegállapodást a munkaadók és a szakszervezetek, már tavasszal világossá vált, hogy a megállapodás fenntarthatatlan.

A vártnál gyengébb gazdasági növekedés és magasabb infláció miatt ugyanis a makropálya is gyökeresen megváltozott, emiatt a vállalkozók is kényelmetlen helyzetbe kerültek. 

Emellett a tavalyi béralku is tartalmazott egy korrekciós mechanizmust, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben újratárgyalják a megállapodást. Ha az egyes gazdasági mutatók (GDP, bruttó átlagkereset, infláció) összesített mértéke eltér a megállapodásban rögzített értékektől pozitív vagy negatív irányban 1 százalékkal, akkor a VKF tagjainak újra kell tárgyalniuk a minimálbért. Márpedig ez a helyzet áll fenn: az eltérés nagyjából 1,5 százalékos lehet. 

A hároméves bérmegállapodás ugyanis 3,4 százalékos GDP-növekedésre és 3,2 százalékos inflációra épül, ehhez képest az idén a kormány számításai szerint az infláció 4,7 százalékos a GDP-bővülés pedig 0,5 százalékos lehet.

A vállalkozói oldal ebben a helyzetben nem látta indokoltnak a bérmegállapodás fenntartását, sőt, maga Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ismerte el, hogy "egy két számjegyű minimálbér-emelkedés nagyon nagy emelkedést jelent egy olyan környezetben, ahol a növekedésünk 1 százalék körül van". Azt is mondta, hogy, hogy a tervezett 13 százalékos emelésnek „kicsi a lehetősége”, és reálisabban 10–11 százalékos emelés jöhet.

Ugyanakkor van hosszabb távú hatása is a vártnál kisebb emelésnek. Mivel a 2027-es emelés is várhatóan kisebb lesz, mint 14 százalék, amit a tavalyi megállapodás tartalmazott, így csúszhat ezer eurós minimálbér és egy millió forintos átlagkereset 2028-as elérése. Bár az igaz, hogy a garantált bérminimum esetében ez már összejöhet jövőre, feltéve, ha marad 380 körül a forint árfolyama az euróval szemben.



 


 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu