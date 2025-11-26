Nincs több titok, kiszivárgott: ennyivel emelkedhet 2026-ban a minimálbér és a garantált bérminimum Magyarországon – kezdheti számolni mindenki a fizetését

Annak ellenére, hogy nincs végleges döntés és jelenleg hírzárlat van érvényben, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) szerdai ülésén lényegében megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és a garantált bérminimumról – értesült a Világgazdaság. Úgy tudjuk, pár szervezet még vonakodik, de az új kompromisszumos javaslat értelmében a minimálbér 2026. január elsejével az eddigi 290 800 forintról 11 százalékkal bruttó 322 000 forintra, míg a szakmunkás minimálbér pedig 348 800 forintról 7 százalékkal, bruttó 372 800 forintra emelkedhet. Ezt hivatalosan azonban egyik oldal sem kívánta megerősíteni.

Nincs több titok, kiszivárgott: ennyivel emelkedhet 2026-ban a minimálbér és a garantál bérminimum Magyarországon – kezdheti kiszámolni a fizetését mindenki / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Minimálbér és garantált bérminimum 2026: 11 és 7 százalékos emelés jöhet

Nincs végleges megállapodás, egyeztetünk tovább – ezt mondta a Világgazdaságnak Mészáros Melinda a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) szerdai ülését követően nem sokkal. Már a mostani ülésen is meg volt az esélye annak, megállapodás hivatalosan is létrejöjjön. Ezzel szemben Mészáros Melinda arról számolt be, hogy a megfogalmazott kompromisszumos javaslatot visszaviszik a tagszervezetekhez a felek, és rövid időn belül döntenek róla.

Abban bízok, hogy mindenki részéről pozitív fogadtatásra talál és a jövő héten körvonalazódhat a konkrét szövegezés"

– mondta a Liga vezető.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke a VKF ülését követően a Világgazdaságnak elmondta, hogy a munkáltatók javaslata 10 százalékos minimálbér és 7 százalékos garantált bérminimum emelést tartalmazott, ezt a munkavállalói oldal szeretné feltornázni, főleg a minimálbér esetében.

Azonban azt is jelezte, hogy a szakmunkás bérminimum esetében gyakorlatilag nincs esély, mivel a piaci folyamatoktól sokkal jobban függ.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára optimistán nyilatkozott, úgy látja, hogy jó eséllyel egy héten belül aláírhatják a megállapodást.

Elmentünk a falig, mi még talán tovább is

– fogalmazott a munkaadói oldal képviselője, aki szerint olyan kompromisszumos javaslat született, aminél jobbat a mostani helyzetben aligha tudtak volna kialkudni. Hangsúlyozta, hogy mindenki jelentős reálbérnövekedésre számíthat jövőre.