Klímaválság: riadót fújtak a szakértők, elfogyott a lendület a környezetvédelemben – ez a globális gazdaságnak is fájni fog

Gyengülőben vannak a klímavédelem érdekében tett globális erőfeszítések – állapította meg a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Climate Action Monitor 2025 című jelentése. A dokumentum szerint a világ messze eltávolodott a 2030-as céloktól, miközben a kibocsátások és a gazdasági károk soha nem látott szintre emelkedtek.

Az OECD friss jelentése szerint szinte teljesen megállt a klímavédelem lendülete globális szinten / Fotó: Eco Lens / Shutterstock

A párizsi székhelyű szervezet adatai szerint a klímaváltozással összefüggő természeti katasztrófák 2024-ben több mint 285 milliárd eurós gazdasági kárt okoztak, és több mint 16 ezer ember vesztette életét. Az üvegházhatású gázok kibocsátása 2023-ban rekordmagas, 55 milliárd tonnás szintre nőtt – ez minden korábbinál nagyobb érték.

A klímapolitikai intézkedések bővülése eközben mindössze 1 százalékot tett ki tavaly, ami tovább erősíti a 2021 óta tartó, lassuló trendet.

Az OECD szerint ezért már sem a világjárványt, sem pedig a gazdasági válságot nem lehet okolni – sokkal inkább a politikai akarat hiányáról van szó.

A szervezet külön kiemelte: a klímasemlegességi kötelezettségvállalások döntő része nem jogilag kötelező, és jelenleg a globális kibocsátás mindössze 17,7 százaléka tartozik törvénybe foglalt célok alá.

Mathias Cormann, az OECD főtitkára szerint a jelenlegi hozzáállás nem tartható:

Nem elég ambiciózus célokat hirdetni. Az országoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a vállalások konkrét intézkedésekben is megvalósuljanak.

A tétlenség nemcsak a gazdasági veszteségek növekedését vetíti előre, hanem a társadalmi egyenlőtlenségek és a környezeti károk mélyülését is. Az OECD szerint, ha a jelenlegi trend folytatódik, a világ nem éri el sem a 2030-as, sem a hosszú távú klímasemlegességi célokat.

A szervezet fordulópontnak tartja, hogy 2025-ben minden országnak be kell nyújtania a 2035-ig szóló új nemzeti klímatervét. Az OECD felszólította a kormányokat, hogy ezek megvalósítását konkrét intézkedésekkel és jogi garanciákkal biztosítsák, különösen az energetikai és a közlekedési ágazatokban.

OECD: klímavédelem nélkül nincs jövő

A klímavédelem lendületvesztése nemcsak a környezet, hanem a világgazdaság szempontjából is fordulópont lehet.