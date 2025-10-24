Elege lett az autóipari óriásnak: hiába hoznak gyárakat Európába – a klímavédelmi szigor az egész szektort megfojtja

A Stellantis a héten bejelentette, hogy 400 új dolgozót vesz fel Olaszországban, és növeli a gyártást a torinói Mirafiori üzemben, ahol a hibrid Fiat 500 készül. Antonio Filosa vezérigazgató a szakszervezetekkel tartott találkozón megerősítette, hogy a vállalat elkötelezett az olasz termelés mellett – de egyúttal figyelmeztetett is: ha Brüsszel nem módosít a kibocsátási szabályokon, az európai autógyártás jövője forog kockán.

Antonio Filosa, a Stellantis vezérigazgatója 400 új olaszországi munkahelyet jelentett be, miközben keményen bírálta az Európai Unió kibocsátási előírásait / Fotó: Shutterstock

Filosa szerint a 2035-től életbe lépő tilalom, amely betiltja az új benzinmotoros autók értékesítését, túl gyorsan kényszeríti át az iparágat az elektromos modellre.

Az EU túlságosan szigorú célokat szabott, túl rövid idő alatt – ez felborította a keresletet és a kínálatot is

– jelentette ki a Stellantis-vezér a Reutersnek.

A vezérigazgató azt is hangsúlyozta, hogy a szabályokat „reálisabbá” kell tenni, és a fogyasztóknak meg kell hagyni a választás lehetőségét: olyan autót vehessenek, amelyet valóban megengedhetnek maguknak.

Egyre több falba ütközik a Stellantis Európában

Az autóipari óriás decemberben mutatta be „olasz tervét”, amely a termelés újraélesztését célozza, ám a szakszervezetek szerint ennek kézzelfogható eredményei legkorábban jövőre várhatók. Az első kilenc hónapban az olasz gyártás 32 százalékkal, 265 500 járműre esett vissza, és az éves szint is alig haladja majd meg a 310 ezret – ez közel hetvenéves mélypont.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Stellantis részesedésével működő ACC akkumulátorgyártó még mindig mérlegeli, felépíti-e tervezett olasz üzemét. A döntés az év végéig várható, de Filosa szerint „B terv is készül”, ha a beruházás meghiúsulna, hogy megvédjék a dolgozókat.