Nagyon rossz híreket kapott Donald Trump, rögtön kettőt: ilyen leállás még sosem történt Amerikában – New Yorkot is elvesztette
Az Egyesült Államokban kedden átlépte a 35 napot a kormányzati leállás ideje, az ország történetében még soha ilyen hosszan nem tartottak zárva a szövetségi intézmények elfogadott költségvetés hiányában.
Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője napi sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet a rekordhosszúságú kormányzati leállás hatásaira, megemlítve egyebek között a légiközlekedésben tapasztalható késéseket és járattörléseket, amit a szövetségi légiirányítás és a biztonsági ellenőrzéseket végző munkaerő hiányával magyarázott.
A kormányzati leállás miatt
nemcsak az intézmények nem működnek, de a szövetségi alkalmazottak sem kapják meg fizetésüket, közöttük a légiirányítók és repülőtereken a biztonsági kapukat üzemeltető dolgozók sem.
Költségvetés híján akadozik a szociális élelmiszersegélyek (Supplemental Nutrition Assistance Program) folyósítása is, amelyre több mint 41 millió amerikai jogosult.
Karoline Leavitt a sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva közölte: a Trump-adminisztráció eleget tesz azoknak a bírósági határozatoknak, amelyek a múlt hét végén előírták, hogy az élelmiszersegélyek folyósítása nem állhat le.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az erre szolgáló vészhelyzeti tartalék felszabadítása bonyolult folyamat, ami időt vesz igénybe.
A szóvivő a kialakult helyzetért a demokratákat hibáztatta, kiemelve, hogy a szenátusban elegendő számú demokrata szavazat hiányában az elmúlt bő három hónapban tartott 14 szavazáson nem tudták elfogadni az átmeneti költségvetést, amely a büdzséről szóló megállapodásig újraindíthatná a kormányzati intézményeket.
Szavai szerint a demokraták az elmaradó bérek és szociális segélyek árán is kitartanak követelésük mellett, ami illegális bevándorlók számára is biztosítaná az egészségügyi ellátást a központi költségvetés terhére.
A demokraták azt követelik, hogy a Trump-adminisztráció változtatás nélkül hosszabbítsa meg az állami támogatással működő, Barack Obama elnöksége idején elfogadott egészségbiztosítási reform, az úgynevezett Obamacare működését, és az abban szereplő kedvezmények rendszerét.
Nem Trump jelöltje nyert New Yorkban
A demokrata színekben induló, szocialista jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé kedden.
A 34 éves baloldali jelölt New York történetének egyik legfiatalabb polgármestere, egyben a nagyváros első muzulmán vallású polgármestere lehet. A voksok szinte teljes összesítése alapján Zohran Mamdani a szavazatok több mint 50 százalékát szerezte meg. A független Andrew Cuomo, New York korábbi demokrata kormányzója mintegy 41 százalékos eredményt ért el, míg Curtis Sliwa republikánus jelölt a szavazatok 7 százalékával végzett a harmadik helyen.
Az amerikai-ugandai kettős állampolgárságú Zohran Mamdani a demokrata párti előválasztáson Andrew Cuomot győzte le, aki azt követően függetlenként indult el a polgármesteri pozícióért.
Trump hétfőn közösségi oldalán bejelentette, hogy Andrew Cuomo megválasztását támogatja, annak érdekében, hogy megakadályozzák Zohran Mamdani polgármesterré választását.
Az elnök korábban visszalépésre kérte Curtis Sliwa-t a republikánusok hivatalos jelöltjét, aki ennek nem tett eleget. Zohran Mamdani magát demokratikus szocialista irányvonalat képviselő politikusként jellemzi, választási kampányában többi között a vagyonosok megadóztatását, a lakbérek befagyasztását és ingyenes felszíni tömegközlekedést ígért.
New Jersey és Virginia államokban, ahol kormányzóválasztást tartottak, szintén a Demokrata Párt jelöltjei győztek. New Jersey-ben a demokrata Mikie Sherrill meggyőző különbséggel győzte le a republikánus Jack Ciatarellit.
Virginia államban a Demokrata Párt jelöltje Abigail Spanberger szintén meggyőző fölénnyel aratott győzelmet a Republikánus Párt jelöltje, és jelenlegi kormányzó-helyettes Winsome Earle-Sears-szel szemben.
A választások eredményére Donald Trump elnök Truth Social közösségi oldalán a közvélemény-kutatók véleményére hivatkozva úgy reagált: „az, hogy a Trump név nem szerepelt a szavazólapon, és a kormányzati leállás volt a két oka annak, hogy ma este a republikánusok elveszítették a választásokat”.