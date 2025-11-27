Bemutatja a Michalengelo-kupolát a Leonardo – felépülhet az európai Vaskupola

Európai légvédelmi pajzsot hozna létre az olasz Leonardo hadiipari vállalat, amely az izraeli Vaskupola mintájára erősítené meg a kontinens védelmét az orosz fenyegetéssel szemben.

A Leonardo rendszere többféle fegyverrel, például a Patriot rakétákkal is kompatibilis / Fotó: Dragos Asaftei / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A Leonardo összehangolná az európai légvédelmet

A Leonardo Michalengelo-kupola nevet viselő technológiája a mesterséges intelligencián alapuló rendszer, amely képes összefogni a különböző országok különböző felszereléseit a támadások elhárítása érdekében. A terveket Roberto Cingolani, az olasz fegyvergyártó vezérigazgatója mutatja majd be. A Financial Times információi szerint a Leonardo az olasz hadseregnek a héten már bemutatta a rendszert, amely nem köthető egyik ország fegyverrendszeréhez sem, így

a szoftvert bármelyik ország használhatja meglévő eszközeivel.

A rendszer a NATO szabványain alapul, ahol nincsenek mindenkinek azonos fegyverei, így gyorsabb és koordináltabb implementációt tesz lehetővé, anélkül, hogy az egymással versengő repülőkre, tankokra vagy rakétákra fókuszálna.

Egész Európa fegyverkezik

Az olasz hadiipari cég lépése akkor érkezik, amikor Európa országai fegyverkeznek az orosz fenyegetés árnyékában, amely a légvédelmet és a akétavédelmet is érinti. Németország három éve indította el az Európai Égi Pajzs kezdeményezést, melynek értelmében az országok közösen szereznének be fegyverrendszereket a jobb interoperabilitás és a standardizált fegyverrendszerek érdekében.

A projekt meglepte a franciákat, akik az elképzelést azon az alapon kritizálták, hogy túlságosan nagy részben támaszkodik nem európai fegyverekre.

Az Égi Pajzshoz több mint húsz ország csatlakozott, köztük a britek, a balti országok, Svédország és Finnország.

Az országok önálló beszerzéseket végeznek, a német légvédelem közepes távolságra a hazai Iris-T rakétákat, nagy hatótávolságra az amerikai Patriot, nagyon nagy távolságra pedig az izraeli Arrow 3 rendszert használja. A Leonardo-kupola projektje a cég elmúlt három évben követett stratégiáján alapul, amelynek a keretében a cég űripari divíziót is létrehozott, miközben a drónokra és a kiber képességekre is fókuszál.