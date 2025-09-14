Ezek a világ legerősebb hadiipari cégei: máris látszik, hogy jön föl Európa is

Az Ukrajnában zajló háború a globális hadiipart is alapvetően változtatta meg, számos új szereplő tűnt fel a piacon, de a Defense News a világ száz legnagyobb hadiipari vállalkozását felsoroló friss listája arról is tanúskodik, hogy az iparág legnagyobb szereplőit azért nehéz megszorongatni. Az adatokból az is kiderül, hogy már látszódnak a jelei az európai fegyverkezésnek.
A lista nem a piaci kapitalizáció, hanem a kifejezetten védelemhez köthető tavalyi bevételek alapján készült el, azok a vállalatok nem kerülnek túlságosan előre, melyek tevékenységének csak kis részét teszi ki a fegyvergyártás. A szektor egésze az elmúlt évben is lendületesen nőtt, a 661 milliárd dollár védelmi bevétel 11 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábban feljegyzett 594 milliárd dollárnál.
Mindez egybevág a Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) adataival is, mely szerint
a világ országai tavaly 2,7 ezermilliárd dollárt költöttek hadseregeikre, ami 9,4 százalékos növekedés éves szinten, és a hidegháború vége óta ez a legnagyobb mértékű éves növekedés.
A listának vannak némi hiányosságai is, például nem kapott helyet rajta a tavalyi második helyet elérő Aviation Industry Corporation of China, ugyanakkor rögtön a harmadik helyre ért fel egy, a tavalyi listáról kimaradt másik kínai óriás, a China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC). A teljes bevétel (csaknem 121 milliárd dollár) alapján a CASIC első lenne a listán, ám a hadiipari forgalom a cég eladásainak kevesebb mint egyharmadát (közel 39 milliárd dollár) teszi ki. A nyilvános adatokon alapuló listán az orosz vállalatokat is hiába keresnénk, azokat nem fogjuk megtalálni.
Az első helyet 2023 után tavaly is az F–35-ös lopakodó vadászgépet gyártó Lockheed Martin szerezte meg, a 71 milliárd dolláros bevételéből több mint 68 milliárd köthető a hadiiparhoz. A második helyezett az egykori Raytheon, mely ma már RTX néven működik. Bár az RTX teljes forgalma több mint 80 milliárd dollárt tett ki, a védelmi eladásokból csak 43 milliárd dollárt meghaladó összeg származott.
A top 5-be még beférő vállalatok szintén az Egyesült Államok cégei, melyek kifejezetten hadiiparral foglalkoznak, a Northrop Grumman és a General Dynamics, majd csak ezután jön az első félig-meddig európai cég, a brit BAE Systems, mely a szebb napokat látott Boeingot előzte meg, de csak azért, mert az utóbbi forgalmának több mint fele polgári célú. A top 10-ben található másik kínai cég, a China State Shipbuilding Corporation (CSSC) a nyolcadik helyen áll, miután bevételeinek csak az ötöde érkezik védelmi termékekből és szolgáltatásokból.
Az Európai Unió cégei közül az első helyen a Thales található, amely a 2023-as 17. helyről fel tudod érkezni a 10. helyre, miután 10,5 milliárd dollárról mintegy 16 milliárd dollárra kúszott fel a hadiipari bevétele.
Érdekesség, hogy az európai hadiipari cégek legnagyobb sztárja, a Rheinmetall előtt még két másik európai cég is megtalálható, az olasz Leonardo és az Airbus, melyek a tavalyi 13. és 14. helyezésüket cserélték meg. Az Airbus előkelő helyezése azért is különleges, mert a páneurópai vállalat bevételeinek csak töredéke, 17 százaléka köthető a fegyverekhez. Ugyanakkor a 2023-as 20. helyezését a 18. helyre javító német vállalat esetében nyilvánvaló, hogy a befektetők a növekedési ütemet díjazzák, hiszen a vállalat egy év alatt másfélszeresére növelte hadiipari bevételeit.
Az ugyancsak háborút vívó és rendkívüli méretű hadiiparral rendelkező Izrael legnagyobb cége a szektorban, az Elbit Systems, amely világszerte rendelkezik leányvállaltokkal, és 21. helyezésével épp csak kicsúszott a top 20-ból. De az izraeli cégek közül a top 100-ba befért még az Arrow 3 légvédelmi rendszert gyártó Israel Aerospace Induistries (28. helyezett) és a Vaskupola létrehozásában oroszlánszerepet játszó Rafael (31. helyezett) is.
Bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég arról beszélt, hogy az ukránok által használt fegyverek mintegy 60 százalékát már az ország hadiipara állítja elő, a listára csak a legnagyobb ukrán hadiipari cég, az Ukroboronprom fért fel, mely ugyan több mint harmadával növelte egy év alatt a forgalmát, de mind 2023-ban, mind 2024-ben a 49. helyet szerezte meg.
Sok szó esik az európai hadiipari startupok gyors növekedéséről, de a 2024-es top 100-ba sem a Helsing, sem a Quantum Systems nem került még fel, miközben nagy amerikai vetélytársaik már megjelentek a listán.
Az Anduril a 97. helyen debütált, miután a cég szerint évente duplázódnak a bevételek, míg a Palantir rögtön a 70. helyet szerezte meg.
Felkerült a listára az egyre több hadiipari megbízást is kapó SpaceX is, mely a lista készítői szerint tavaly 13,1 milliárd dolláros bevételt ért el, amiből mintegy 4 milliárd dollárt tettek ki a védelmi megrendelések. Ez a 40. helyre volt elegendő, és Elon Musk cége is először kapott helyet a listán.
