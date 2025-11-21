A nemzetközi olajpiac pénteken újabb éles esést produkált, miután az amerikai kormány egyre határozottabban próbál közvetíteni az Oroszország és Ukrajna közötti békemegállapodásban. A befektetői hangulatot tovább rontotta, hogy a vártnál sokkal bizonytalanabbá vált a decemberi amerikai kamatcsökkentés esélye, ami általános kockázatkerülést hozott a nyersanyagpiacokra. Az árak így harmadik napja csúsznak lefelé, és a heti mérleg már most több mint 2,5 százalékos mínuszt mutat – szinte teljesen ledarálva az előző hét nyereségét.

Trump 28 pontos ukrajnai béketerve az olajpiacnak sem kedvezett – napok óta zuhan az olaj ára / Fotó: Shutterstock

A Brent jegyzése péntek délelőtt 62,42 dollárra süllyedt hordónként, ami 1,5 százalékos esést jelent, míg az amerikai WTI 57,97 dollárra csökkent, 1,8 százalékos mínusszal. A Reuters beszámolója szerint a mozgás mögött egyszerre több tényező húzódik:

egyrészt a potenciális béketárgyalások lehetősége, amelyek kedvezőbb ellátási kilátásokat vetítenének előre,

másrészt a pénteken életbe lépő amerikai szankciók a két legnagyobb orosz olajipari szereplő, a Rosznyefty és a Lukoil ellen.

Bár az intézkedésektől a kínálat szűkülése lenne várható, az elemzők egy része kételkedik abban, hogy ezek a korlátozások valóban érdemi visszaesést okoznak az orosz olajexportban.

Sok gondot okoz, hogy nem zárul le az orosz–ukrán háború

A bizonytalanságot tovább növeli, hogy a békefolyamat egyelőre nagyon messze van a megállapodástól. Ukrajna többször is jelezte, hogy a jelenlegi orosz követeléseket nem tudja elfogadni, így a piac szkeptikusan fogadta a washingtoni nyilatkozatokat. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy

a Lukoilnak december 13-ig kell értékesítenie nemzetközi portfóliójának jelentős részét, ami a következő hetekben nehezen megjósolható piaci mozgásokat idézhet elő.

A dollár erősödése szintén lefelé húzza az olajárakat, mivel a nyersanyag dollárban jegyzett ára más devizák birtokosai számára így drágábbá válik. A pénzpiacokon az amerikai részvényindexek gyengülése is érezhetővé vált, ami további kockázatkerülést hozott a befektetők körében. A Fed következő kamatdöntése körül kialakult új bizonytalanság pedig a keresleti várakozásokat is visszafogja: a decemberi kamatcsökkentés valószínűsége a korábbi 90 százalékról 35 százalékra zuhant vissza, ami az elemzők szerint közvetlenül gyengíti a jövőbeni olajkeresletre vonatkozó előrejelzéseket.