Trump 28 pontos ukrajnai béketerve az olajpiacnak sem kedvezett – napok óta zuhan az olaj ára
A nemzetközi olajpiac pénteken újabb éles esést produkált, miután az amerikai kormány egyre határozottabban próbál közvetíteni az Oroszország és Ukrajna közötti békemegállapodásban. A befektetői hangulatot tovább rontotta, hogy a vártnál sokkal bizonytalanabbá vált a decemberi amerikai kamatcsökkentés esélye, ami általános kockázatkerülést hozott a nyersanyagpiacokra. Az árak így harmadik napja csúsznak lefelé, és a heti mérleg már most több mint 2,5 százalékos mínuszt mutat – szinte teljesen ledarálva az előző hét nyereségét.
A Brent jegyzése péntek délelőtt 62,42 dollárra süllyedt hordónként, ami 1,5 százalékos esést jelent, míg az amerikai WTI 57,97 dollárra csökkent, 1,8 százalékos mínusszal. A Reuters beszámolója szerint a mozgás mögött egyszerre több tényező húzódik:
- egyrészt a potenciális béketárgyalások lehetősége, amelyek kedvezőbb ellátási kilátásokat vetítenének előre,
- másrészt a pénteken életbe lépő amerikai szankciók a két legnagyobb orosz olajipari szereplő, a Rosznyefty és a Lukoil ellen.
Bár az intézkedésektől a kínálat szűkülése lenne várható, az elemzők egy része kételkedik abban, hogy ezek a korlátozások valóban érdemi visszaesést okoznak az orosz olajexportban.
Sok gondot okoz, hogy nem zárul le az orosz–ukrán háború
A bizonytalanságot tovább növeli, hogy a békefolyamat egyelőre nagyon messze van a megállapodástól. Ukrajna többször is jelezte, hogy a jelenlegi orosz követeléseket nem tudja elfogadni, így a piac szkeptikusan fogadta a washingtoni nyilatkozatokat. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy
a Lukoilnak december 13-ig kell értékesítenie nemzetközi portfóliójának jelentős részét, ami a következő hetekben nehezen megjósolható piaci mozgásokat idézhet elő.
A dollár erősödése szintén lefelé húzza az olajárakat, mivel a nyersanyag dollárban jegyzett ára más devizák birtokosai számára így drágábbá válik. A pénzpiacokon az amerikai részvényindexek gyengülése is érezhetővé vált, ami további kockázatkerülést hozott a befektetők körében. A Fed következő kamatdöntése körül kialakult új bizonytalanság pedig a keresleti várakozásokat is visszafogja: a decemberi kamatcsökkentés valószínűsége a korábbi 90 százalékról 35 százalékra zuhant vissza, ami az elemzők szerint közvetlenül gyengíti a jövőbeni olajkeresletre vonatkozó előrejelzéseket.
Az Egyesült Államok 28 pontos ukrajnai béketervvel állt elő
Donald Trump nyilvánosságra hozta 28 pontos ukrajnai béketervét, melynek fontos része, hogy Ukrajnának további keleti területekről kellene lemondania, korlátoznia kellene a hadserege méretét, és vállalnia kellene, hogy soha nem csatlakozik a NATO-hoz. A tervet Trump megbízottja, Steve Witkoff készítette Marco Rubio külügyminiszter és Jared Kushner, Trump veje bevonásával.
Witkoff a tervezetről az orosz küldött, Kirill Dmitrijev véleményét is kikérte. Dmitrijev az Axios hírportálnak azt mondta, hogy optimista. „Úgy érezzük, hogy az orosz álláspontot ezúttal valóban meghallják” – nyilatkozott. Vlagyimir Putyin elnök eddig nem támogatta nyilvánosan a tervet.