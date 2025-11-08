Bedölt a gigaüzlet: a Lukoil most egyesével vadászhat vevőket a külföldi eszközeire
Miután a Gunvor visszalépett, a Lukoil orosz olajóriás most részletekben adhatja el külföldi eszközeit, a legegyszerűbben a meglévő projektpartnereknek – vélik az orosz TASZSZ hírügynökség által megkérdezett szakértők. A vagyontárgyak értékét körülbelül 12 milliárd dollárra becsülik, de nem zárják ki a jelentős árengedményt sem egy gyors üzletkötés esetén.
A Lukoilnak mostantól jövedelmezőbb külön értékesíteni az eszközeit, de nem kell elsietnie a megállapodásokat Kirill Bahtyin, a BCS World of Investments orosz részvényközpontjának vezetője szerint. Azért nem kell sietnie, mert november 21. előtt már egyébként is lehetlen bármilyen eszközt elfogadható áron azokat eladnia. Esélyes továbbá, hogy a vevő meg akarja védeni magát a további kockázatoktól, ezért az ügylethez meg akarja szerezni az amerikai pénzügyminisztérium jóváhagyását. Mivel pedig a külföldi eszközök értéke és szinergiája változó a lehetséges különböző vevők számára, a társaság megteheti, hogy az eszközök külön-külön történő eladásával elérje az adott helyzetben elérhető, legmagasabb árat.
A szakértő szerint a Lukoilnak az lenne a legegyszerűbb, ha eladná az eszközöket a jelenlegi partnereinek ezekben a projektekben.
Már részekre bontható a Lukoil kölföldi portfóliója és csomagonként eladható Sztanyiszlav Mitrahovics, az orosz Nemzeti Energiabiztonsági Alap vezető szakértője, egyben a Pénzügyi Egyetem kutatója szerint is. Azonban - de erre már a Finam elemzője, Szergej Kaufman mutatott rá -, ha az Egyesült Államok november 21. után nem újítja meg a Lukoil működésének leállítására vonatkozó engedélyt, megeshet, hogy a Lukoil eszközeinek egy része külső irányítás alá kerül. A Finam a Lukoil nemzetközi projektjeinek fair értékét 12 milliárd dollárra becsüli.
Válogathat is a Lukoil, de engedni is kényszerülhet
Ő sem tartja könnyűnek egyszerre vevőt találni az összes eszközre nagyon rövid idő alatt, különösen annak kockázata mellett, hogy az amerikai pénzügyminisztérium ismét blokkolja az üzletet. Ha ilyen helyzetben mégis találnának vevőt, az 50 százalékosnál nagyobb árkedvezményt is elérhet. Pedig szankciók hatásától eltekintve az orosz olajtársaság eszközei vonzó felvásárlási célpontok a vásárlók nagyon széles köre számára: ezek
- olaj- és gázipari nagyvállalatok,
- olajkereskedők,
- állami olaj- és gázipari vállalatok,
- valamint befektetési alapok.
Mitrahovics nem zárja ki, hogy a cégnek további kedvezményeket kell majd elfogadnia.
„Egy kedvezmény – igen, azt hiszem, egy plusz kedvezményt kell majd nyújtanunk” – jegyezte meg.
Bahtyin a maga részéről kétértelműnek nevezte az eszközárleszámítolás helyzetét, és véleménye szerint az üzlet legalább több hónapig is eltarthat.
„Egyrészt nem voltak előre egyeztetett kulcsfeltételek, mint a Gunvor-ügyben, másrészt nincs sürgősség az eladásra. A kedvezmény kérdése egyelőre nem merült fel – a piac nem tudja, hogy mekkora lenne a kedvezmény a Gunvor-forgatókönyvben” – mondta.
A szakértő szerint a Lukoil főbb konszolidált külföldi eszközeinek értéke Bulgáriában, Romániában és Irakban az EBITDA körülbelül 8 százalékát teszi ki. Az eladásuk azonban – a vevő teljes átvilágításának függvényében – több hónapig is eltarthat.
Viharos előzmények
Októberben az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság felvette a Lukoilt és leányvállalatait a szankciós listáira. Erre reagálva a Lukoil bejelentette, hogy el kívánja adni a nemzetközi eszközeit. Nme sokra rá ajánlatot kapott a Gunvor nemzetközi olajkereskedőtől a Lukoil International GmbH felvásárlására. Ez utóbbi ellenőrzi az orosz vállalat külföldi eszközeit. A Gunvor azonban november 7-én visszavonta az ajánlatát, mert az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma megtagadta a működési engedély megadását.
A Lukoilnak számos nemzetközi projektje van. Kereskedelmi leányvállalatán, a Litascón keresztül két európai finomítóval rendelkezik. Ezek a romániai Petrotel Lukoil és a bulgáriai Lukoil Neftohim Burgasz. Negyvenöt százaléka van a hollandiai Zeeland finomítóban.
A múlt év végén kiterjedt benzinkút-hálózatot üzemeltetett 20 országban, ebből 2456 külföldön (köztük az Egyesült Államokban és Európában) található.
Azerbajdzsánban, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Irakban, az Egyesült Arab Emírségekben, Egyiptomban, Kamerunban, Nigériában, Ghánában, a Kongói Köztársaságban és Mexikóban is működik a vállalat.