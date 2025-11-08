Bedölt a gigaüzlet: a Lukoil most egyesével vadászhat vevőket a külföldi eszközeire

Miután a Gunvor visszalépett, a Lukoil orosz olajóriás most részletekben adhatja el külföldi eszközeit, a legegyszerűbben a meglévő projektpartnereknek – vélik az orosz TASZSZ hírügynökség által megkérdezett szakértők. A vagyontárgyak értékét körülbelül 12 milliárd dollárra becsülik, de nem zárják ki a jelentős árengedményt sem egy gyors üzletkötés esetén.

Falatonként adhatják el a Lukoil külföldi eszközeit/Fotó: AFP

A Lukoilnak mostantól jövedelmezőbb külön értékesíteni az eszközeit, de nem kell elsietnie a megállapodásokat Kirill Bahtyin, a BCS World of Investments orosz részvényközpontjának vezetője szerint. Azért nem kell sietnie, mert november 21. előtt már egyébként is lehetlen bármilyen eszközt elfogadható áron azokat eladnia. Esélyes továbbá, hogy a vevő meg akarja védeni magát a további kockázatoktól, ezért az ügylethez meg akarja szerezni az amerikai pénzügyminisztérium jóváhagyását. Mivel pedig a külföldi eszközök értéke és szinergiája változó a lehetséges különböző vevők számára, a társaság megteheti, hogy az eszközök külön-külön történő eladásával elérje az adott helyzetben elérhető, legmagasabb árat.

A szakértő szerint a Lukoilnak az lenne a legegyszerűbb, ha eladná az eszközöket a jelenlegi partnereinek ezekben a projektekben.

Már részekre bontható a Lukoil kölföldi portfóliója és csomagonként eladható Sztanyiszlav Mitrahovics, az orosz Nemzeti Energiabiztonsági Alap vezető szakértője, egyben a Pénzügyi Egyetem kutatója szerint is. Azonban - de erre már a Finam elemzője, Szergej Kaufman mutatott rá -, ha az Egyesült Államok november 21. után nem újítja meg a Lukoil működésének leállítására vonatkozó engedélyt, megeshet, hogy a Lukoil eszközeinek egy része külső irányítás alá kerül. A Finam a Lukoil nemzetközi projektjeinek fair értékét 12 milliárd dollárra becsüli.

Válogathat is a Lukoil, de engedni is kényszerülhet

Ő sem tartja könnyűnek egyszerre vevőt találni az összes eszközre nagyon rövid idő alatt, különösen annak kockázata mellett, hogy az amerikai pénzügyminisztérium ismét blokkolja az üzletet. Ha ilyen helyzetben mégis találnának vevőt, az 50 százalékosnál nagyobb árkedvezményt is elérhet. Pedig szankciók hatásától eltekintve az orosz olajtársaság eszközei vonzó felvásárlási célpontok a vásárlók nagyon széles köre számára: ezek

olaj- és gázipari nagyvállalatok,

olajkereskedők,

állami olaj- és gázipari vállalatok,

valamint befektetési alapok.

Mitrahovics nem zárja ki, hogy a cégnek további kedvezményeket kell majd elfogadnia.