Leállhat a légi közlekedés, közel a teljes összeomlás – támogatják a szankciókat, de Moldova most államosítaná a Lukoilt, hogy elkerüljék a legrosszabbat

Moldova kénytelen drasztikus lépésre készülni: a kormány akár állami kézbe is veheti a Lukoil üzemanyag-infrastruktúráját. A lépés célja, hogy elkerüljék a teljes leállást és a moldovai üzemanyag-ellátás válságát, mely a Lukoil elleni szankciók miatt napokon belül bekövetkezhet.
VG
2025.11.07., 16:28

A moldovai kormány rendkívüli megoldásokat keres, hogy elkerülje az üzemanyagpiac összeomlását, miután az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a Lukoil ellen. Az orosz olajtársaság november 21-től nem folytathat tevékenységet az országban, ami súlyos ellátási zavarokat okozhat, különösen a főváros repülőterén, ahol a Lukoil az egyetlen üzemanyagraktár és repülőgép-tankoló bázis tulajdonosa. Dorin Junghietu energiaügyi miniszter szerint a kormány egyik lehetséges válasza az, hogy állami tulajdonba veszik a Lukoil kulcsfontosságú létesítményeit, ezzel biztosítva az ellátás folyamatosságát.

Üzemanyagválság Moldovában: államosíthatják a Lukoilt, hogy ne omoljon össze az üzemanyag-ellátás
Üzemanyagválság Moldovában: államosíthatják a Lukoilt, hogy ne omoljon össze az üzemanyag-ellátás / Fotó: Belga via AFP

Junghietu, aki egy külön munkacsoportot is vezet a helyzet rendezésére, közölte: a moldovai kormány célja a nemzeti energiapiac biztonságának garantálása és a mindennapi élet zavartalanságának fenntartása. Az Interfax arról számolt be, hogy Lukoil  több benzinkutat is üzemeltet az országban, és meghatározó a szerepe az üzemanyag-ellátásban, így a vállalat kiesése azonnali piaci válságot idézhetne elő. A miniszter megerősítette, hogy 

a Lukoil tulajdonában álló repülőtéri raktár nélkül a kiszolgálás szinte lehetetlenné válna, ami a légi közlekedés leállásához is vezethetne.

A moldovai beruházási tanács ezért elutasította a Lukoil javaslatát, miszerint a vállalat eladná a repülőtéri infrastruktúráját egy másik, egyelőre meg nem nevezett cégnek. A döntést nemzetbiztonsági aggályokkal indokolták, mondván, az új vevő nem lenne elfogadható Moldova számára. A tanács ehelyett azt javasolta, hogy az állam vásárolja meg a repülőtéri üzemanyagraktárt, és vegye saját kezelésébe a Lukoil által használt infrastruktúrát. A kormány november 17-ig kapott határidőt a vásárlási ajánlat benyújtására.

A Lukoilon múlik, leállnak-e a moldovai repülőgépjáratok

Junghietu hangsúlyozta, hogy Moldova ugyan támogatja az Egyesült Államok szankcióit, de a folyamatos üzemanyag-ellátás érdekében ideiglenes működési engedélyt kért Washingtonból, hasonlóan több uniós országhoz. Ennek célja, hogy a szankcionált vállalat tevékenysége addig is fennmaradhasson, amíg a helyzetet rendezik. 

Nem engedhetjük meg, hogy a repülőjáratok leálljanak vagy a mindennapi közlekedés akadozzon

– mondta a miniszter. Bulgáriával és Romániával is tárgyalnak alternatív üzemanyag-szállítási lehetőségekről – tette hozzá –, többek között a Rompetrol vállalattal. A helyzetet bonyolítja, hogy a Lukoil októberben bejelentette: külföldi érdekeltségeit értékesíti, miután az amerikai pénzügyminisztérium október 15-én felvette a vállalatot a szankciós listára. A cég november 21-ig kapott határidőt működésének leépítésére. 

Óriási fordulat, Putyin kezdhet mindent elölről: visszamondták a Lukoil felvásárlását

Az orosz olajtársaság kezdetben az osztrák székhelyű Gunvor kereskedőcégnek akarta eladni nemzetközi eszközeit, azonban az Egyesült Államok kicsit bekavart a képbe. Miután az amerikai pénzügyminisztérium Oroszország és Putyin bábjának nevezte őket, visszavonták a Lukoil eszközeinek megvásárlására irányuló ajánlatukat. Seth Pietras, a Gunvor vállalati ügyekért felelős igazgatója egy e-mailben kijelentette, hogy a pénzügyminisztérium nyilatkozata „alapvetően téves és hamis”, és üdvözölte „a lehetőséget, hogy ezt a nyilvánvaló félreértést tisztázzák”.

Ezzel a Lukoil sorsa Moldova területén gyakorlatilag eldőlt. A kormány számára az elsődleges cél most a stabilitás megőrzése: hogy ne alakuljon ki üzemanyaghiány, és ne bénuljon meg a légi közlekedés. 

