Meglepő döntés: a UPS és a FedEx leszállította az MD-11-es repülőgép flottáját a halálos baleset után

A United Parcel Service Inc. és a FedEx Corp. földre vonta McDonnell Douglas MD–11-es repülőgépflottáját, miután a gép ezen a héten Louisville-ben lezuhant, és a balesetben több mint tíz ember meghalt. A UPS közleményben jelentette be MD–11-es flottája „nagyfokú óvatosságból és a repülőgépgyártó ajánlására” történő leállítását – közölte a Bloomberg hírügynökség.

Mindkét csomagküldő cég közölte, hogy vészhelyzeti terveket hajtanak végre az ügyfelek zavarásának minimalizálása érdekében, miután földön tartják az MD–11 repülőgépeket / Fotó: AFP

A lépés a UPS Airlines flottájának mintegy 9 százalékát érinti. A FedEx követte a példát, kijelentve, hogy az MD–11-esek repülőgépeik mintegy 4 százalékát teszik ki. „A biztonság a legfontosabb prioritásunk” – közölte a FedEx külön közleményben.

Mindkét csomagküldő cég közölte, hogy vészhelyzeti terveket hajtanak végre az ügyfelek zavarásának minimalizálása érdekében.

A földelésre azután került sor, hogy a UPS 2976-os járata kedden este röviddel a felszállás után lezuhant a louisville-i Muhammad Ali repülőtéren. A balesetben 13-an haltak meg, köztük a személyzet tagjai és a földön tartózkodók.

A Boeing Co., amely 1997-ben vette át a McDonnell Douglast, nem reagált azonnal az e-mailben küldött megkeresésre.

A szövetségi nyomozók megtalálták a pilótafülke hangrögzítőit és a repülési adatrögzítőket, és dolgoznak a baleset okának kiderítésén. A nyomozók a felvételek segítségével rekonstruálják a gép utolsó pillanatait, amint Honolulu, Hawaii felé indult.

A Planespotters.net adatai szerint a UPS flottája 295 repülőgépből áll, ebből 27 MD–11. A FedEx közölte, hogy mintegy 700 repülőgépe között 28 MD–11 található.

Az MD–11 egy hárommotoros repülőgép, amelynek gyártása már régóta megszűnt, és ma már csak teherfuvarozásra szolgál. Az utolsó utasszállító repülésre 2014-ben került sor. A program, az eredeti MD–10 meghosszabbított változata, eredetileg az 1980-as évek közepén indult, a repülőgép pedig 1990-ben állt kereskedelmi szolgálatba.

A keddi balesetben érintett repülőgépet eredetileg a Thai Airways International számára építették az 1990-es évek elején, majd körülbelül húsz évvel ezelőtt a UPS tehergépkocsijává alakították át. A gépet három General Electric Co. CF6 hajtómű hajtotta.