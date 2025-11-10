Deviza
Elkerülhető, hogy választanunk kelljen a mélytengeri bányászat és a tengeri halételek között

Egy friss tanulmány arra mutat rá, hogy globális szinten is veszélyeztetheti a tengeri élővilágot és így a tengeri halak egyre nagyobb arányú fogyasztását is egy felfutóban lévő iparág: a mélytengeri bányászat. A mélytengeri bányászat támogatói az ágazat kibontakozását elengedhetetlennek tartják a tiszta energia iparágának kiszolgálására, ám a hulladéklerakásnak még mindig nincs egységes szabályozása.
2025.11.10, 05:59
Frissítve: 2025.11.10, 08:44

A Nature Communications folyóiratban megjelent friss tanulmány a mélytengeri bányászat és az óceáni ökoszisztémák kockázataival foglalkozik. A Hawaii Egyetem SOEST intézetének (föld- és óceántudománnyal és technológiával foglalkozó kutatóinézet) szerzői munkájukban arra figyelmeztetnek, hogy a mélytengeri bányászatból származó üledékfelhők jelentősen veszélyeztethetik az óceán úgynevezett „szürkületi zónáját” (200–1500 méter mélység), amely kulcsszerepet játszik a tengeri táplálékháló és a karbonkörforgás működésében – írja az Origo.

A mélytengeri bányászat kibontakozó iparág, de nincs egységes szabályozása a hulladékkezelésenek (illusztráció)
A mélytengeri bányászat kibontakozó iparág, de nincs egységes szabályozása a hulladékkezelésenek (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Mélytengeri bányászat: hiányzik az egységes hulladékkezelési szabályozás

A lap a tanulmányt bemutatva arról ír, hogy a kutatók a Clarion–Clipperton-zónában (CCZ) végeztek modellezéseket. A nagyjából 1,5 millió négyzetkilométernyi terület Hawaii és Mexikó között húzódik, a Csendes-óceán környezetgazdálkodási területe, amelyet a Nemzetközi Tengerfenék-hatóság kezel. A modellezések szerint az üledékfelhők a vízrétegekben megtalálható planktonok jelentős arányát (akár 50-60 százalékát) is érinthetik, miközben a természetes táplálékforrásokat tápanyagszegény, „üres kalóriás” részecskékkel hígítják. 

Ez a hatás láncreakciót indíthat a teljes táplálékláncban, befolyásolva a halak, tintahalak és más középvízrétegi szervezetek túlélését.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a mélytengeri ökoszisztémák különösen érzékenyek az ilyen típusú zavarokra. Ezeket a zavarokat csak súlyosbíthatja a nem megfelelően kezelt, tengeri bányászatból származó hulladék.

Ám a mélytengeri bányászattal járó hulladéklerakás szabályozása jelenleg hiányos, miközben a CCZ területén is megindultak a bányászati feltárások.

Ennek mozgatórugója az, hogy az ásványkincsek iránti globális kereslet (réz, nikkel, kobalt, lítium, ritkaföldfémek) az energiaátmenet miatt meredeken nő.

A hulladékkezelési módszerekre azonban továbbra sincs egységesen érvényes szabályozás, miközben a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) előrejelzése szerint

  • a réz és ritkaföldfémek iránti igény 40 százalékkal, 
  • a nikkelé, kobalté és lítiumé pedig rendre 60, 70, illetve és 90 százalékkal fog emelkedni a közeljövőben, különösen a tiszta energiák iparága miatt.

Ezekben az ásványkincsekben a tengerfenék különösen gazdag, kitermelésük számos helyen gazdaságosan megoldható. Ennek előfeltétele lenne a hulladékkezelési megoldások és eljárások szabályozása. 

„A mélytengeri bányászat még nem kezdődött meg ipari léptékben” – idézi a lap Brian Poppot, a tanulmány társszerzőjét, a SOEST földtudományi professzorát. A kutató szerint most még van lehetőség arra, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a mélytengeri bányászat hulladékkezelési kérdéseivel kapcsolatban.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
