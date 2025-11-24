Deviza
EUR/HUF382.56 -0.38% USD/HUF331.35 -0.73% GBP/HUF434.4 -0.61% CHF/HUF410.34 -0.57% PLN/HUF90.43 -0.21% RON/HUF75.19 -0.43% CZK/HUF15.83 -0.09% EUR/HUF382.56 -0.38% USD/HUF331.35 -0.73% GBP/HUF434.4 -0.61% CHF/HUF410.34 -0.57% PLN/HUF90.43 -0.21% RON/HUF75.19 -0.43% CZK/HUF15.83 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,028.31 +0.72% MTELEKOM1,740 +1.49% MOL2,996 -0.73% OTP33,200 +1.39% RICHTER9,675 +0.62% OPUS481.5 -2.6% ANY7,440 +2.15% AUTOWALLIS154 +1.3% WABERERS5,420 +0.37% BUMIX10,348.44 +0.86% CETOP3,663.21 -1.35% CETOP NTR2,310.79 +0.83% BUX108,028.31 +0.72% MTELEKOM1,740 +1.49% MOL2,996 -0.73% OTP33,200 +1.39% RICHTER9,675 +0.62% OPUS481.5 -2.6% ANY7,440 +2.15% AUTOWALLIS154 +1.3% WABERERS5,420 +0.37% BUMIX10,348.44 +0.86% CETOP3,663.21 -1.35% CETOP NTR2,310.79 +0.83%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Mohito
LPP
lánc
üzlet

Úgy tért vissza a Mohito, hogy el sem ment

Új üzletet nyitott Magyarországon, Budapesten a Mohito divatruházati kiskereskedő. A Corvin Plaza bevásárlóközpontban, egy korábban a Mohito márkanév alatt működő üzlet átépítését követően nyitotta meg a vállalat, mégis úgy jelentette be, hogy új üzlet nyílik.
VG
2025.11.24, 12:54
Frissítve: 2025.11.24, 13:05

Évek óta tart pezsgés a magyar ruházati kiskereskedelemben. Míg egyes szereplők visszavonulásra kényszerülnek, újrarendezve soraikat erre példát a Griff márka helyezete ad, a Világgazdaság vonatkozó cikkét itt találja , addig korábban már üzlettel rendelkező, valamint új láncok jelentik be és hajtják végre újabb és újabb boltok nyitását. Most a Mohito nevű kiskereskedelmi lánc jelentkezett írja az Origo. A Mohito a budapesti Corvin Plazában nyitotta meg új üzletét, ami valójában újranyitást jelent.

Régi-új ruházati kiskereskedelmi üzlet nyílt meg Budapesten a Mohito név alatt (illusztráció)
Régi-új ruházati kiskereskedelmi üzlet nyílt meg Budapesten a Mohito név alatt (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Megújítva üzletét tér vissza a Mohito

Az új, november 22-én megnyitott Mohito-üzlet valójában nem új belépés az áruházlánc részéről a budapesti Corvin Plaza kiskereskedelmi egységeinek kínálatába, hiszen korábban már működött ott a márkanév alatt ruházati szaküzlet. Azt azonban a közelmúltban bezárták, felújították, és a vállalat most „új üzletként” pozicionálva nyitja meg.

A márka közel tucatnyi bolttal van jelen a magyar ruházati kiskereskedelemben, ezek többsége Budapesten működik. Emellett online értékesítést is fenntartanak.

A Mohito európai viszonylatban jelentős ruházati kiskereskedőnek számít, 22 országban, összesen mintegy 234 üzlettel van jelen, főként Közép-Európában. Ez utóbbira részben magyarázatot jelent az, hogy a márka a lengyel LPP vállalathoz tartozik, amely olyan ismert divatmárkák tulajdonosa a Mohito mellett, mint

  • a Reserved, 
  • a House, 
  • a Cropp és
  • a Sinsay. 

A vállalat hálózata több mint 2000 üzletből áll, jelen van ázsiai és afrikai országokban is, több mint 30 ezer embert foglalkoztatva.

Az LPP-t a Varsói Értékpapírtőzsdén jegyzik, emellett a papír része a varsói kereskedés egyik legfontosabb indexének tekintett MSCI Poland Indexnek is.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu