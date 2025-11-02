Lépett az első EU-tagállam: megkezdődött Oroszország stratégiai fontosságú területének kivéreztetése – elvágták a Lukoil-olaj útját, nem jut be többé
A Litván Államvasutak (LTG) leállítja az orosz energetikai óriáscég, a Lukoil olajtermékeinek szállítását a kalinyingrádi régióba, miután életbe lépnek az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság új szankciói, amelyek Oroszország legnagyobb olajvállalatait célozzák – írja az LRT litván közszolgálati média. A tény, hogy eddig uniós ország állami vasútján szállítottak orosz olajat, megkérdőjelezi az Európai Unió elhivatottságát az orosz gazdaság meggyengítésére.
A Litván Államvasutak tavaly összesen 371 ezer tonna olajterméket szállított a kalinyingrádi orosz exklávéba, ebből 345 ezer tonna a Lukoil szállítmánya volt. 2025-ben eddig 194 ezer tonna Lukoil-olajat fuvarozott az LTG Kalinyingrádba és onnan vissza. A Rosznyeft termékei sem tavaly, sem idén nem haladtak át Litvánián.
„Az LTG-csoport egyik vállalata sem áll közvetlen szerződéses kapcsolatban sem a Lukoillal, sem a Rosznyefttel. A Lukoil-termékeket fuvarozási ügynökök közvetítésével szállítjuk, akiknek a kilétét szerződéses kötelezettségek miatt nem hozhatjuk nyilvánosságra” – közölte a társaság a lappal.
A vállalat közleménye szerint teljes mértékben betartja a szankciókat, amelyek korlátozzák a Lukoil és a Rosznyeft által értékesített és szállított olaj termelését és exportját.
„A meglévő szerződések lezárására vonatkozó átmeneti időszak után az LTG nem végez majd semmilyen szállítást olyan cégekkel kapcsolatban, amelyek az Egyesült Államok vagy az Egyesült Királyság szankciói alá esnek, ideértve a Lukoilt, a Rosznyeftet és kapcsolt vállalataikat is” – szögezte le az állami közlekedési vállalat.
A mai Kalinyingrád az Orosz Haditengerészet balti-tengeri flottájának bázisaként, valamint jelentős gazdasági és kulturális központként stratégiai szerepet tölt be Oroszország számára.
1996 óta a teljes Kalinyingrádi terület Jantar (jelentése borostyán) néven egyike Oroszország 18 különleges gazdasági övezetének.
A város az elmúlt két évtizedben oroszországi belső migráció 6 legvonzóbb nagyvárosának egyikévé nőtte ki magát. A dinamikusan növekedő, mára már 800 ezres lakosságú kalinyingrádi agglomeráció központja 2018-ban az Oroszország által rendezett FIFA labdarúgó-világbajnokság egyik helyszínéül is szolgált.
Az Oroszország elleni szankciók újabb köre vállalatai eladására kényszeríti a Lukoilt
Az új intézkedéseket Donald Trump amerikai elnök jelentette be múlt héten és november 21-én lépnek hatályba. A szankciók befagyasztják a Rosznyeft és a Lukoil amerikai eszközeit, továbbá megtiltják az amerikai vállalatoknak, hogy bármilyen üzleti kapcsolatot tartsanak fenn velük. Az Egyesült Királyság már október közepén döntött ezekről.
A korlátozások harmadik felekre is kiterjednek, beleértve azokat a külföldi bankokat, amelyek pénzügyi tranzakciókat bonyolítanak a szankcionált vállalatok számára.
Az intézkedések célja, hogy korlátozzák a Kreml bevételeit, és ezzel csökkentsék Oroszország háborús finanszírozási képességét Ukrajnában. Az amerikai pénzügyminisztérium becslése szerint az új szankciók akár 30 százalékkal is csökkenthetik a Kreml olaj- és gázbevételeit.
Az Európai Unió 2022 decemberében elfogadott szabályai értelmében tilos az orosz olajtermékek szállítása az EU területén keresztül, kivéve a vezetékes tranzitot.
Litvánia azonban külön mentességet kapott, amely lehetővé teszi az alapvető áruk vasúti tranzitját Kalinyingrádba, Oroszország nyugati exklávéjába.
A Lukoil továbbra is működhet Európa egyes részein, mivel formálisan magántulajdonban lévő vállalat, ellentétben az állami Rosznyefttel. Az új amerikai intézkedésekre reagálva a Lukoil bejelentette, hogy eladja külföldi leányvállalatait a svájci Gunvor olajkereskedő cégnek.
Bulgária már lépett, ami üzemanyagár-növekedést okozhat
Bulgária a héten ideiglenesen megtiltotta a kőolajtermékek exportját az Európai Unió tagállamai felé, elsősorban a dízel és a repülőgép-üzemanyagét. A parlamenti többség szerint a döntés célja az ország energia-biztonságának garantálása és a hazai üzemanyagpiac stabilitásának megőrzése, különösen annak fényében, hogy az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a Lukoil ellen – ez a vállalat működteti az ország egyetlen olajfinomítóját, a Burgasz melletti üzemet.
A döntés feszültséget kelthet az EU belső energiapiacán, hiszen Bulgária az elmúlt években jelentős dízel-exportőr volt a térségben, különösen a háborús helyzet miatt akadozó orosz szállítások idején.
A lépés így közvetve a régiós üzemanyagárakra is nyomást gyakorolhat a következő hetekben.
Ennek Magyarország is az érintettje lehet, hiszen a korlátozás újra megmozgathatja a piacot. A hazai energiaellátás a Mol-Janaf vita után most Keletről is akadályokkal szembesülhet.
A szankciók hatására ugyanakkor rekordot dönt a dízel és a kerozin európai importja, a kereskedők ugyanis sietnek felkészülni a télre és az újabb orosz szankciók hatályba lépésére. Az egyik fő dízelexportőr India, amelynek a kivitele már szeptemberben is 20 százalékkal megugrott, októberben pedig tovább emelkedett.
Egy magyar Lukoil-érdekeltségnek is pofon az amerikai szankció
Magyaroszágon is működik egy Lukoil-tulajdonú vállalat, amely új tulajdonoshoz kerülhet amiatt, hogy anyavállalatát orosz október 22. óta amerikai szankciók sújtják. Ez a Lukoil Lubricants Europe GmbH Magyarországi Fióktelepe. Korábban voltak Magyarországon Lukoil-benzinkutak is, de a hálózat már évek óta a lengyelországi PKN Orlené.
A magyarországi Lukoilt várhatóan nem önállóan, hanem bécsi anyavállalatával és annak európai hálózatával együtt adhatják el.