Lépett az első EU-tagállam: megkezdődött Oroszország stratégiai fontosságú területének kivéreztetése – elvágták a Lukoil-olaj útját, nem jut be többé

A Litván Államvasutak (LTG) leállítja az orosz energetikai óriáscég, a Lukoil olajtermékeinek szállítását a kalinyingrádi régióba, miután életbe lépnek az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság új szankciói, amelyek Oroszország legnagyobb olajvállalatait célozzák – írja az LRT litván közszolgálati média. A tény, hogy eddig uniós ország állami vasútján szállítottak orosz olajat, megkérdőjelezi az Európai Unió elhivatottságát az orosz gazdaság meggyengítésére.

A Litván Államvasutak felfüggeszti az orosz Lukoil olajtermékeinek szállítását / Fotó: AFP

A Litván Államvasutak tavaly összesen 371 ezer tonna olajterméket szállított a kalinyingrádi orosz exklávéba, ebből 345 ezer tonna a Lukoil szállítmánya volt. 2025-ben eddig 194 ezer tonna Lukoil-olajat fuvarozott az LTG Kalinyingrádba és onnan vissza. A Rosznyeft termékei sem tavaly, sem idén nem haladtak át Litvánián.

„Az LTG-csoport egyik vállalata sem áll közvetlen szerződéses kapcsolatban sem a Lukoillal, sem a Rosznyefttel. A Lukoil-termékeket fuvarozási ügynökök közvetítésével szállítjuk, akiknek a kilétét szerződéses kötelezettségek miatt nem hozhatjuk nyilvánosságra” – közölte a társaság a lappal.

A vállalat közleménye szerint teljes mértékben betartja a szankciókat, amelyek korlátozzák a Lukoil és a Rosznyeft által értékesített és szállított olaj termelését és exportját.

„A meglévő szerződések lezárására vonatkozó átmeneti időszak után az LTG nem végez majd semmilyen szállítást olyan cégekkel kapcsolatban, amelyek az Egyesült Államok vagy az Egyesült Királyság szankciói alá esnek, ideértve a Lukoilt, a Rosznyeftet és kapcsolt vállalataikat is” – szögezte le az állami közlekedési vállalat.

A mai Kalinyingrád az Orosz Haditengerészet balti-tengeri flottájának bázisaként, valamint jelentős gazdasági és kulturális központként stratégiai szerepet tölt be Oroszország számára.

1996 óta a teljes Kalinyingrádi terület Jantar (jelentése borostyán) néven egyike Oroszország 18 különleges gazdasági övezetének.

A város az elmúlt két évtizedben oroszországi belső migráció 6 legvonzóbb nagyvárosának egyikévé nőtte ki magát. A dinamikusan növekedő, mára már 800 ezres lakosságú kalinyingrádi agglomeráció központja 2018-ban az Oroszország által rendezett FIFA labdarúgó-világbajnokság egyik helyszínéül is szolgált.