Már nemcsak az asszisztensünk és a takarítónk, a teniszedzőnk is lehet egy robot – így forradalmasítanák a sportágat
Az elmúlt időszakban, különösen a ChatGPT és a hasonló generatív mesterséges intelligencia-megoldások elterjedése óta egyre több terület és munkakör kapcsán merül fel, hogy az AI vagy akár egy robot kiválthatja. Eddig a teniszedzői hivatás nem tartozott ezek közé, azonban könnyen lehet, hogy ez a közeljövőben megváltozhat.
A New Atlas cikke sorra veszi, hogy egyre több teniszedző robot bukkan fel a piacon. Elsőként a PongBot jelent meg, majd a Tenniix és az Acemate. A legfrissebb pedig a valószínűleg még képzettebb, labdát lövő, teljesítményértékelő rendszerrel is felvértezett, mesterséges intelligenciával ellátott Aceii One.
Bár különleges képességekkel hirdetik, az Aceii One jelenleg egy Kickstarter-kampány tárgyát képezi. Az ismertetője alapján használaton kívüli állapotában összecsukható, kerekes bőrönd formájúvá alakítható, és könnyen szállítható. A szerkezet egy fő robotegységből és egy levehető, a tetején elhelyezett labdazsákból áll, amelyben akár 120 teniszlabda is elfér. A teniszedző robot súlya körül-belül 25 kilogramm.
A szerkezete úgy működik, hogy kettő darab, függőlegesen elrendezett 1080 pixel felbontású, 60 fps sebességű kamerájának segítségével az Aceii One követi az emberi felhasználó mozgását, ahogyan a teniszütőjével a pálya túlsó oldalán szaladgál. A robot beállításától függően vagy álló helyzetből lő labdákat feléjük – mint egy hagyományos labdaadagoló gép –, vagy a pálya végén előre-hátra mozog, mintha egy labdamenetben visszajátszaná a labdát.
A robot két ABS differenciálhajtású keréken mozog, és két kihajtható kerekes támasztékkal tartja az egyensúlyát. Másodpercenként 3 méteres sebességgel tud haladni kemény borításon, salakon és füves pályán egyaránt. Az esetleges akadályokat ultrahangos érzékelői segítségével kerüli el. A labdákat akár 130 kilométer per órás sebességgel, 0,5–15 másodperces időközönként, 42–52 centiméteres magasságban, akár változó forgással lövi ki.
A lítium akkumulátor teljes feltöltése két óra működési időt is lehetővé tesz, ha a robot mozgásban van, de ha csak áll, akkor akár nyolc órán keresztül is képes üzemelni, tehát egy teljes edzést végig tud dolgozni a sportolóval.
Személyre szabott edzéseket levezénylő robot
A teniszedző robotnál az iOS vagy Android alkalmazás segítségével a felhasználók számos edzésmódot állíthatnak be, attól függően, hogy milyen készségeket szeretnének fejleszteni. Az edzéseket az alkalmazás képernyőjén vagy gesztusvezérléssel lehet elindítani és leállítani. Minden edzés végén a felhasználók értékelést kapnak teljesítményükről, amely tartalmazza a javasolt fejlesztéseket is.
Vagyis akár arra is van lehetőség, hogy egy igazi, hús-vér edző által kidolgozott edzéstervet elvégezzünk a robot segítségével.
Amennyiben az Aceii One Kickstarter-kampánya sikeres, és a robot tömeggyártásba kerül, akkora a mostani Kickstarteres támogatók 1099 dolláros (370 ezer forint) támogatásért cserébe tehetnek szerint ilyen teniszedzőre. Ez a bevezető ár, ugyanis a tervek szerint a kiskereskedelmi forgalomban már 2099 dollárért (702 ezer forint) vásárolhatjuk majd meg.