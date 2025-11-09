Románia egyeurós vadászgépekkel Európa új F–16-os központja lett

Románia hivatalosan is átvette Hollandia 18 darab korábbi F–16-os vadászgépét mindössze egy eurós szimbolikus árért. A repülőgépeket a romániai Európai F–16-os Kiképzőközpont (EFTC) használja, ahol román és ukrán pilótákat képeznek. Az átadásról szóló dokumentumokat Bukarestben írta alá Ion-Cornel Pleșa dandártábornok, a román fegyverzeti főigazgatóság vezetője, valamint Linda Ruseler, a holland pénzügyminisztérium képviselője – számolt be a The War Zone.

Románia mindössze egy euróért cserébe jutott hozzá Hollandia 18 darab használt F–16-os vadászgépéhez / Fotó: Holland Védelmi Minisztérium

Az 1 euró mellett a tranzakcióhoz 21 millió eurónyi áfát kellett megfizetni a repülőgépek és a logisztikai támogatás értéke alapján.

A szimbolikus ügylet hasonló a 2002-es német–lengyel megállapodáshoz, amikor Németország egy euróért adott át 22 MiG–29-est Lengyelországnak.

A román védelmi miniszter, Liviu-Ionuț Moșteanu szerint az EFTC megerősítése a NATO keleti szárnyának védelme szempontjából kiemelt jelentőségű. Az F–16-osok román tulajdonba kerülésével a központ immár hivatalosan is biztosíthat kiképzési kapacitásokat a NATO és Ukrajna számára. A román védelmi minisztérium szerint a létesítmény „kulcsfontosságú a Fekete-tenger térségének biztonsága és a NATO-együttműködés szempontjából”.

Hollandia korábban lecserélte az F–16-os flottáját F–35A típusokra, így tudta átadni a kiszanált vadászgépeket. Az első öt F–16-os már 2023 végén megérkezett a Fetești melletti 86. légibázisra, ahol az EFTC működik.

Az EFTC egyfajta közös vállalkozás, amelyhez Románia biztosítja az infrastruktúrát, Hollandia a repülőgépeket, míg a Lockheed Martin az oktatókat és a műszaki hátteret.

A gépeket korábban az Egyesült Államokban használták kiképzési célokra, majd a flotta legalább 12 tagját a Draken International magánvállalat vásárolta volna meg gyakorlórepülésekhez. A Draken azonban soha nem vette át formálisan a gépeket, amelyek végül Belgiumba vittek nagyjavításra, onnan pedig Romániába.

Az oktatóközpont legfontosabb céljai közt szerepel a román és az ukrán pilóták, illetve karbantartó személyzet kiképzése.

Előbbiek fokozatosan veszik át az ország légvédelmi feladatait az F–16-osokkal, míg utóbbiak az orosz agresszió elleni védekezéshez tanulják meg a típus kezelését. Az első ukrán pilóták 2024 közepén kezdték meg az EFTC-ben a kiképzést, és már részt vesznek hazájuk védelmében.