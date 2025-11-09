Deviza
EUR/HUF384.76 -0.04% USD/HUF332.45 -0.07% GBP/HUF437.45 -0.09% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.74 -0.02% RON/HUF75.57 -0.07% CZK/HUF15.81 -0.13% EUR/HUF384.76 -0.04% USD/HUF332.45 -0.07% GBP/HUF437.45 -0.09% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.74 -0.02% RON/HUF75.57 -0.07% CZK/HUF15.81 -0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légvédelem
Hollandia
F-16 vadászgép
kiképzőközpont
ukrán légierő
Heineken Románia Rt
drónpilótaképző
repülőgép
vadászgépek
harci gép

Románia egyeurós vadászgépekkel Európa új F–16-os központja lett

Románia mindössze egy euróért cserébe jutott hozzá Hollandia 18 darab használt F–16-os vadászgépéhez, amelyeket majd román és ukrán pilóták kiképzésére használnak a következő években. Románia ezzel a NATO egyik kulcsfontosságú pilótaképző központjává vált az F–16-osokkal. Nem kizárt, hogy a harci gépek később Ukrajna légierejét erősíthetik majd.
Németh Anita
2025.11.09, 18:46

Románia hivatalosan is átvette Hollandia 18 darab korábbi F–16-os vadászgépét mindössze egy eurós szimbolikus árért. A repülőgépeket a romániai Európai F–16-os Kiképzőközpont (EFTC) használja, ahol román és ukrán pilótákat képeznek. Az átadásról szóló dokumentumokat Bukarestben írta alá Ion-Cornel Pleșa dandártábornok, a román fegyverzeti főigazgatóság vezetője, valamint Linda Ruseler, a holland pénzügyminisztérium képviselője – számolt be a The War Zone.

Románia mindössze egy euróért cserébe jutott hozzá Hollandia 18 darab használt F–16-os vadászgépéhez,
Románia mindössze egy euróért cserébe jutott hozzá Hollandia 18 darab használt F–16-os vadászgépéhez / Fotó: Holland Védelmi Minisztérium

Az 1 euró mellett a tranzakcióhoz 21 millió eurónyi áfát kellett megfizetni a repülőgépek és a logisztikai támogatás értéke alapján.

A szimbolikus ügylet hasonló a 2002-es német–lengyel megállapodáshoz, amikor Németország egy euróért adott át 22 MiG–29-est Lengyelországnak.

A román védelmi miniszter, Liviu-Ionuț Moșteanu szerint az EFTC megerősítése a NATO keleti szárnyának védelme szempontjából kiemelt jelentőségű. Az F–16-osok román tulajdonba kerülésével a központ immár hivatalosan is biztosíthat kiképzési kapacitásokat a NATO és Ukrajna számára. A román védelmi minisztérium szerint a létesítmény „kulcsfontosságú a Fekete-tenger térségének biztonsága és a NATO-együttműködés szempontjából”.

Hollandia korábban lecserélte az F–16-os flottáját F–35A típusokra, így tudta átadni a kiszanált vadászgépeket. Az első öt F–16-os már 2023 végén megérkezett a Fetești melletti 86. légibázisra, ahol az EFTC működik.

Az EFTC egyfajta közös vállalkozás, amelyhez Románia biztosítja az infrastruktúrát, Hollandia a repülőgépeket, míg a Lockheed Martin az oktatókat és a műszaki hátteret.

A gépeket korábban az Egyesült Államokban használták kiképzési célokra, majd a flotta legalább 12 tagját a Draken International magánvállalat vásárolta volna meg gyakorlórepülésekhez. A Draken azonban soha nem vette át formálisan a gépeket, amelyek végül Belgiumba vittek nagyjavításra, onnan pedig Romániába.

Az oktatóközpont legfontosabb céljai közt szerepel a román és az ukrán pilóták, illetve karbantartó személyzet kiképzése. 

Előbbiek fokozatosan veszik át az ország légvédelmi feladatait az F–16-osokkal, míg utóbbiak az orosz agresszió elleni védekezéshez tanulják meg a típus kezelését. Az első ukrán pilóták 2024 közepén kezdték meg az EFTC-ben a kiképzést, és már részt vesznek hazájuk védelmében.

A holland védelmi miniszter, Ruben Brekelmans szerint a kiképzőközpont „a nemzetközi együttműködés mintapéldája”, amely új értelmet adott a holland F–16-osoknak.

Az EFTC fokozatosa felértékelődik, mivel a legtöbb nyugat-európai NATO-ország már kivonta az F–16-osait: Hollandia, Dánia és Norvégia teljesen átállt az F–35-re, Belgiumban pedig ez folyamatban van. A központ így egyedülálló szerepet tölt be Európában, hiszen komplett F–16-os kiképzési rendszert biztosít NATO- és ukrán pilóták számára egységes szabványok szerint.

A kiképzőközpont ezzel Európa egyik legfontosabb katonai képzési bázisává vált, amely nemcsak a román és az ukrán haderőt erősíti, hanem a NATO kollektív biztonságát is a keleti szárnyon.

Románia eddig 17 darab használt F–16-ost vásárolt Portugáliától és 32 darabot Norvégiától.

Ezek azonban csak átmeneti megoldások, mivel Románia is tervez F–35-ösök beszerzését a 2030-as évekre. Így a kiképzőköpontban szolgáló harci gépek sorsa kérdéses. 

Nem kizárt, hogy az EFTC-ben szolgáló F–16-osok egy része a jövőben Ukrajnába kerül, ahol továbbra is súlyos hiány van korszerű harci repülőgépekből. Ukrajnának eddig Hollandia, Belgium, Dánia és Norvégia ígért 87 darab F–16-os repülőgépet.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu