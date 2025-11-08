Deviza
Újabb adóemelések Romániában: most a házak és az autók kerülnek sorra - brutális ingatlanadó jöhet

Új adóemeléseket jelentettek be Romániában, amelyek 2026. január 1-jétől lépnek hatályba. Románia döntött: ezúttal a helyi önkormányzatok emelhetik a házak és autók adóját.
VG
2025.11.08, 14:33
Frissítve: 2025.11.08, 15:39

Miután a lakhatási és közüzemi költségek idén jelentősen megemelkedtek,  2026. január 1-jétől a román állampolgárok jelentős adó- és illetékemeléssel is szembesülnek. A kormány bejelentése szerint a változások lesznek az osztalékadóban és a helyi adókban is, közvetlenül érintve a házak, lakások és járművek tulajdonosait – írja a Capital.ro román gazdasági portál.  

Románia adókat emel.
Előre ittak a medve bőrére a románok, most fizetik az árát / Fotó: AFP

A lap szerint a román kormány úgy döntött, hogy az osztalékadót 10 százalékról 16 százalékra emeli, az intézkedés 2026. január 1-jén lép hatályba. Gazdasági szakértők becslése szerint a hatóságok a közeljövőben kiterjeszthetik ezt az emelést más jövedelemtípusokra is, az elfogadott fiskális politikákkal összefüggésében.

A jövedelemadók mellett a központi hatóságok lehetőséget kínálnak a helyi adók, többek között az ingatlan- és gépjárműadók jelentős emelésére. A városi önkormányzatok a jelenlegi szintnél akár 70 százalékkal magasabb adókat is megállapíthatnak. A költségnövekedés nem korlátozódik az adókra, a hatóságok szerint 2025. november 1-jétől a háztartási fogyasztók villanyszámlái kismértékben emelkedtek. A tarifamódosítás fő oka az energiaszámlában foglalt nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelési hozzájárulás növekedése.

Még ha a százalékos növekedés nem is jelentős, a jogszabályi változások és az energiapiac liberalizációja által okozott egymást követő emelések kontextusának része. Így a románok magasabb adó- és díjköltségekkel, valamint közüzemi díjakkal fognak szembesülni, ami súlyos hatással lesz a személyes kiadásaikra.

Az Ilie Bolojan vezette kormány megszorításai közül rengeteg már életbe lépett . Az áfa és a jövedéki adó emelése pedig szinte biztos, hogy dráguláshoz vezet a termékek és szolgáltatások széles körében. Az általános áfakulcs 19 százalékról 21 százalékra nőtt, de ennél is nagyobb mértékű a változás az addigi kedvezményes, 5 és 9 százalékos kulcsoknál, amelyek egyaránt 11 százalékra emelkedtek. 

