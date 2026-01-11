Egyre több városban ingyenes a parkolás a hó miatt
Újabb magyar város döntött úgy, hogy a hóhelyzet miatt ingyenessé teszi a parkolást, így január 10. és 18. között Gyöngyösön sem kell fizetniük az autósoknak. A város vezetése szerint ugyanis a hóeltakarítás során a letakarított hótömegek jelentős része a parkolóhelyeken halmozódott fel, így a használható férőhelyek száma jelentősen csökkent.
A döntés célja, hogy megkönnyítse a helyiek közlekedését és ellensúlyozza a kiesett parkolókapacitást.
Gyöngyös polgármestere, Szókovács Péter hangsúlyozta, hogy a városüzemeltetés folyamatosan dolgozik a közlekedési útvonalak és járdák síkosságmentesítésén, valamint a hóeltakarításon, de a rendkívüli időjárási helyzet miatt további lépésekre volt szükség – írja a Blikk.
A Facebookra feltöltött videójában a polgármester elmondta, hogy a közlekedés biztonsága továbbra is kiemelten fontos, ezért arra kérte az autósokat, hogy a rendkívüli körülmények ellenére is tartsák be a KRESZ előírásait, különösen a parkolás során.
A város egész területén ingyenes a parkolás, aminek az a célja, hogy a hótömegek által elfoglalt parkolóhelyek miatt kialakult helyzetet enyhítse.
A döntés nem egyedülálló: már több hazai nagyvárosban hoztak hasonló döntést. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, valamint Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét első embere is erről számolt be a napokban, míg Miskolcon nemcsak a parkolás, de a tömegközlekedés is ingyenes a hóhelyzet miatt.
Vasárnap hajnalban egy összeáramlás mentén többfelé lehet hózápor a Duna–Tisza-közén. Napközben sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól ismét növekszik a felhőzet, és bárhol szállingózhat a hó. A szél több helyen hófúvásokat okoz, nehéz lesz a közlekedés. Folytatódik az igen hideg idő: reggel mínusz 10, délután mínusz 4 fok várható.
Hétfőn eleinte derűs lesz az ég, majd napközben megnövekszik a felhőzet, de csak estefelé északnyugaton fordul elő hószállingózás. Mérséklődik a légmozgás. Reggel mínusz 11, délután mínusz 5 fok körüli értékeket mérhetünk.
Kedden egy melegfront hatására az ország keleti, északkeleti felén többfelé havazhat (akár 5-7 centiméter friss hó eshet), míg máshol ónos eső nehezítheti a közlekedést. Reggel mínusz 12, délután mínusz 3 fok körül várható a hőmérséklet. Ismét téli útviszonyokra készülhetünk.
Szerdán borult, párás időre van kilátás, inkább csak délnyugaton bukkan elő a nap. Elszórtan lehet vegyes csapadék: északkelet felé haladva a havazás lesz jellemző, máshol fagyott eső, ónos eső, eső eshet. Fagypont körül mozoghat a hőmérséklet, enyhülés kezdődik.
Csütörtökön erősen felhős, párás, néhol tartósan ködös idő lesz. Kisebb ónos eső, szitálás, ködszitálás előfordulhat. Nulla fok körül alakul a csúcsérték.