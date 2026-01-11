Ismét a hó az úr az országban: a katasztrófavédelem fontos felhívást tett közzé – a tisztifőorvos célzott intézkedéseket kért

Jelenleg is, másodfokú, narancs riasztás van érvényben hófúvás veszélye miatt az északnyugati országrészben, ezért aki teheti, ne induljon útnak az érintett területeken – mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az operatív törzs vasárnap délelőtti sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Ismét hófúvás várható, a hatóságok azt kérik, csak indokolt esetben üljünk autóba / Fotó: autopalyamatrica.hu

Mukics Dániel tűzoltó alezredes a Hungaromet legfrissebb információira hivatkozva elmondta, hogy Veszprém, Fejér, Pest és Komárom-Esztergom vármegyére vasárnap éjfélig másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt. Jelenleg elzárt település és útszakasz nincs – mondta, hozzátéve, hogy szombaton balesetek miatt ideiglenesen félpályás útlezárások voltak az M1-es és az M6-os autópályán. Jelenleg sehol sincs érvényben súlykorlátozás, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Surján Orsolya országos tisztifőorvos közölte: a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ figyelemfelhívó levelet küldött

az egészségügyi szolgáltatóknak

és gyógyszertáraknak.

Ebben arra kérik őket, hogy az extrém hideg időjárásra tekintettel tegyék meg a szükséges intézkedéseket és mérlegeljék a dializált, valamint kúraszerű ellátásban részesülő betegek ideiglenes fekvőbeteg-ellátását.

Egyre több városban ingyenes a parkolás a hó miatt

Újabb magyar város döntött úgy, hogy a hóhelyzet miatt ingyenessé teszi a parkolást, így január 10. és 18. között Gyöngyösön sem kell fizetniük az autósoknak. A város vezetése szerint ugyanis a hóeltakarítás során a letakarított hótömegek jelentős része a parkolóhelyeken halmozódott fel, így a használható férőhelyek száma jelentősen csökkent. Gyöngyös polgármestere, Szókovács Péter hangsúlyozta, hogy a városüzemeltetés folyamatosan dolgozik a közlekedési útvonalak és járdák síkosságmentesítésén, valamint a hóeltakarításon, de a rendkívüli időjárási helyzet miatt további lépésekre volt szükség

A döntés nem egyedülálló: már több hazai nagyvárosban hoztak hasonló döntést. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, valamint Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét első embere is erről számolt be a napokban, míg Miskolcon nemcsak a parkolás, de a tömegközlekedés is ingyenes a hóhelyzet miatt.