Ismét a hó az úr az országban: a katasztrófavédelem fontos felhívást tett közzé – a tisztifőorvos célzott intézkedéseket kért
Jelenleg is, másodfokú, narancs riasztás van érvényben hófúvás veszélye miatt az északnyugati országrészben, ezért aki teheti, ne induljon útnak az érintett területeken – mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az operatív törzs vasárnap délelőtti sajtótájékoztatóján, Budapesten.
Mukics Dániel tűzoltó alezredes a Hungaromet legfrissebb információira hivatkozva elmondta, hogy Veszprém, Fejér, Pest és Komárom-Esztergom vármegyére vasárnap éjfélig másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt. Jelenleg elzárt település és útszakasz nincs – mondta, hozzátéve, hogy szombaton balesetek miatt ideiglenesen félpályás útlezárások voltak az M1-es és az M6-os autópályán. Jelenleg sehol sincs érvényben súlykorlátozás, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Surján Orsolya országos tisztifőorvos közölte: a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ figyelemfelhívó levelet küldött
- az egészségügyi szolgáltatóknak
- és gyógyszertáraknak.
Ebben arra kérik őket, hogy az extrém hideg időjárásra tekintettel tegyék meg a szükséges intézkedéseket és mérlegeljék a dializált, valamint kúraszerű ellátásban részesülő betegek ideiglenes fekvőbeteg-ellátását.
Egyre több városban ingyenes a parkolás a hó miatt
Újabb magyar város döntött úgy, hogy a hóhelyzet miatt ingyenessé teszi a parkolást, így január 10. és 18. között Gyöngyösön sem kell fizetniük az autósoknak. A város vezetése szerint ugyanis a hóeltakarítás során a letakarított hótömegek jelentős része a parkolóhelyeken halmozódott fel, így a használható férőhelyek száma jelentősen csökkent. Gyöngyös polgármestere, Szókovács Péter hangsúlyozta, hogy a városüzemeltetés folyamatosan dolgozik a közlekedési útvonalak és járdák síkosságmentesítésén, valamint a hóeltakarításon, de a rendkívüli időjárási helyzet miatt további lépésekre volt szükség
A döntés nem egyedülálló: már több hazai nagyvárosban hoztak hasonló döntést. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, valamint Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét első embere is erről számolt be a napokban, míg Miskolcon nemcsak a parkolás, de a tömegközlekedés is ingyenes a hóhelyzet miatt.
Vasárnap hajnalban egy összeáramlás mentén többfelé lehet hózápor a Duna–Tisza-közén. Napközben sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól ismét növekszik a felhőzet, és bárhol szállingózhat a hó. A szél több helyen hófúvásokat okoz, nehéz lesz a közlekedés. Folytatódik az igen hideg idő: reggel mínusz 10, délután mínusz 4 fok várható.
Életeket mentettek meg a kihűléstől
A hideg, havas időben több helyen mentettek meg kihűlt, illetve kihűlés közeli állapotba került embert az országban. A mentőszolgálat azt kéri:
figyeljünk egymásra az extrém hidegben.
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton azt közölte a rendőrség honlapján, hogy egy kihűlt férfira a polgármester talált rá Kutason. A helyi férfi nem ment be reggel dolgozni az önkormányzathoz, ezért elment hozzá a település polgármestere, aki kihűlt, mozdulatlan és már kommunikálni is képtelen állapotban találta meg az otthonában. A mentők a férfit kórházba vitték.
Egy idős nőre szintén kihűlés közeli állapotban találtak rá a dombóvári rendőrök. A kurdi szomszédok jelentették be a rendőrségen pénteken, hogy napok óta nem látják egyedül élő szomszédjukat.
Az egyenruhások kimentek a házhoz, ahol az egyik szobában az ágyon fekve találták meg az 67 éves asszonyt. A rendőröknek elmondta, hogy nagyon gyengének érzi magát, több napja nem evett és ivott, és begyújtani sem tudott. A rendőrök mentőt hívtak az asszonyhoz, akik megvizsgálták és kórházba vitték.
Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán arra figyelmeztetett:
az extrém hideg nem csak a szabadban élőket veszélyezteti. Komoly kockázatot jelent mindazok számára is, akik fűtetlen vagy gyengén fűtött lakásban élnek, illetve azoknak, akik a szabadban földre kerülnek, és segítség nélkül nem tudnak felállni.
Ilyen helyzetekben a kihűlés akár rövid idő alatt is kialakulhat.