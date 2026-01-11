Iráni tüntetések: egyre drámaibb a helyzet, Donald Trump katonai csapással állna a tiltakozók mellé

Az iráni hadsereg szombaton bejelentette, hogy meg fogja védeni a stratégiai infrastruktúrát és a közvagyont, miközben az ország vallási vezetése egyre határozottabban lép fel az utóbbi évek legnagyobb tüntetéseinek leverésére.

Egyre nagyobb a társadalmi tiltakozás az iráni rezsim ellen / Fotó: NurPhoto via AFP

A hadsereg, a legfőbb parancsnok irányítása alatt, más fegyveres erőkkel együtt, a régióban az ellenség mozgásának követése mellett, határozottan védi és őrzi a nemzeti érdekeket, az ország stratégiai infrastruktúráját és a közvagyont

- fogalmaztak a közleményben.

A hadsereget és a Forradalmi Gárdát, a hadseregtől függetlenül működő elit fegyveres egységet az ország legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah irányítja.

A hadsereg Izraelt és "ellenséges terrorista csoportokat" vádolta azzal, hogy "alá akarják ásni az ország közbiztonságát".

A Forradalmi Gárdát is bevetette az iráni rezsim

A kezdetben az elszabadult infláció miatt kirobbant tiltakozások az elmúlt két hétben Irán nagy részére kiterjedtek, és hamar politikai jelleget öltöttek, a tüntetők a vallási vezetők lemondását követelik. A zavargások péntek éjszaka is folytatódtak. A hatóságok továbbra is blokkolják az internetszolgáltatást.

Az állami média szerint Karajban, Teherántól 20 kilométerre nyugatra, a "lázadók" felgyújtottak egy önkormányzati épületet. Az állami televízióban felvételeket sugároztak a biztonsági erők tüntetések alatt életüket vesztett tagjainak a temetéséről.

Egy szemtanú a Reuters hírügynökségnek arról számolt be, hogy Irán nyugati részén bevetették a Forradalmi Gárdát, amely korábban is részt vett a tüntetések leverésében.

A hatóságok az Egyesült Államokat és Izraelt vádolták a "zavargások" szításával, miután Donald Trump amerikai elnök pénteken figyelmeztette az iráni vezetést, Marco Rubio amerikai külügyminiszter pedig szombaton kijelentette, hogy "az Egyesült Államok támogatja Irán bátor népét".

Az iráni főügyész az állami televízióban arra figyelmeztetett, hogy mindenki, aki részt vesz a demonstrációkon, "Isten ellenségének" számít, ami halálbüntetéssel jár.