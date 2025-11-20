Óriási fordulat: ennyi volt, mégsem nyílik meg Európa legnagyobb lítiumbányája Magyarország közvetlen közelében - ez súlyos csapás az akkumulátorgyáraknak, de Kína harcba szállhat

Az ABC megszerezte a multinacionális vállalat belső feljegyzését, amely szerint a projekt „gondozási és karbantartási” fázisba lép, ami azt jelenti, hogy a Rio Tinto megtartja és karbantartja a tulajdonában lévő földet, de szünetelteti a bányává alakítására irányuló összes munkát. A feljegyzés szerint a döntés azért született meg, mert a vállalat egyszerűsíti működését, és más projekteket helyez előtérbe az új vezérigazgató, Simon Trott irányítása alatt, aki átszervezési és költségcsökkentési programba kezdett a cégnél.

Szerbia: nagy feszültség lett a tervezett bányából, Vucic vállát is nyomja a kérdés / Fotó: Anadolu via AFP

Továbbra is hiszünk abban, hogy a Jadar egy első osztályú lelőhely, amely fontos szerepet játszhat Szerbia és Európa energetikai átállásában

– áll a Rio Tinto feljegyzésében. Ugyanakkor hangsúlyozzák: annyira nehézkes a szerb kormánytól az engedélyek beszerzése, hogy már egyszerűen nem éri meg a bányavállalatnak.

A projektet erős közösségi ellenállás is kíséri, az elmúlt években több tízezer szerb tüntetett, attól tartva, hogy a bánya környezeti és mezőgazdasági katasztrófát okoz. Miután megtalálták Európa legnagyobb és legértékesebb lítiumlelőhelyét a Jadar-völgyben, a Rio Tinto egy föld alatti bányát remélt építeni 2,3 millió tonna ásvány kinyerésére.

Az Egyesült Királyságban és Ausztráliában székelő cég azt nyilatkozta, hogy az úgynevezett „fehér arany” mennyisége évtizedeken keresztül elegendő lett volna évi egymillió elektromos jármű akkumulátorainak gyártásához.

A projektet külföldön is erősen támogatták, a német kormány, az Európai Unió és a nagy autógyártók mind hasznot húztak volna a bánya megépítéséből.

Senki sem elégedett

Habár a Jadar-projektet mostanra felfüggesztették, azok, akik eddig hevesen ellenezték, óvatosan ünneplik ezt győzelemként. Civil csoportok hangsúlyozták, addig folytatják a küzdelmüket, amíg a Rio Tinto jelen van Szerbiában.

Bojana Novakovic, a Logie-díjra jelölt szerb-ausztrál színész, aki a Mars sa Drine csoport egyik vezető alakja, az ABC-nek elmondta, hogy amióta a múlt héten napvilágra került a hír a projekt leállításáról, csoportja „nem lát semmilyen változást a gyakorlatban”.

Amíg be nem pakolnak, be nem zárják az irodáikat, és vissza nem adják a földet a helyieknek, addig nincs okunk azt gondolni, hogy elmentek

– mondta Novakovic az ABC-nek Szerbia fővárosából, Belgrádból.

„A gondozás és karbantartás nem egy projekt lemondását jelenti” – tette hozzá.