Elszálltak az LNG-szállítási árak – már most érezhető a tél előtti pánik a gázpiacon

Hónapok óta nem látott magasságokba emelkedtek a cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítási díjai. A hajóhiány, az egyiptomi kikötőkben kialakult késések és a tél közeledtével fokozódó kereslet együttesen fűtik az árakat. A drágulás újraélesztheti a versenyt a szabad hajókapacitásokért az Atlanti- és Csendes-óceánon egyaránt.
VG
2025.11.04, 18:36

Több hónapos csúcsra emelkedtek az LNG-szállítás díjai, mivel a hajópiacon egyre kevesebb szabad szállítóhajó áll rendelkezésre, Egyiptom késlelteti a szállítmányok kirakodását, és a téli szezon közeledtével erősödik a kereslet – derül ki hajózási piaci forrásokból. A fuvardíjak emelkedése hirtelen fordulatot hozott, hiszen az év nagy részében kifejezetten gyenge volt a szállítási piac, februárban pedig ötéves mélypontot ért el.

A növekvő kereslet és a szűkös kapacitás miatt most újra erős verseny indult a szabad hajókért. Az Atlanti-óceán térségében a kétütemű, 174 ezer köbméteres LNG-szállítóhajók napi díja kedden 61 500 dollárra emelkedett, ami több mint 50 százalékos növekedés egy hét alatt – idézte a Spark Commodities adatait a Reuters. Ez az ár augusztus vége óta a legmagasabb, és jócskán meghaladja az előző hétfői 39 750 dolláros szintet. 

A Csendes-óceánon az ilyen LNG szállítóhajók díja 42 250 dollár naponta, ami szintén közel nyolchavi csúcs.

A drágulást több tényező is mozgatja: az egyik legfontosabb az egyiptomi LNG-terminálokban bekövetkezett késedelem, mely felborította a hajók menetrendjét. Az ország kérésére több szállítmány kirakodását elhalasztották, emiatt a hajózási cégek kénytelenek előre lekötni újabb hajókat a következő fuvarokra. Ez a piaci keresletet is megdobta.

A téli szezon közeledése sem kedvez az LNG-szállításnak

A hajóhiány mellett a szezonális tényezők is megdobják az árakat. A téli hónapokra készülő európai és japán importőrök gyors ütemben növelik készleteiket, hogy felkészüljenek a várható fogyasztásnövekedésre. „A közműcégek és a kereskedők már most növelik a tartalékokat a hideg hónapok előtt” – mondta egy neve elhallgatását kérő hajózási bróker.

A szállítási kapacitást az is szűkíti, hogy az Egyesült Államokból Ázsiába tartó export nőtt, miután az úgynevezett arbitrázsablak – vagyis a keleti irányú exportot ösztönző árkülönbség – újra megnyílt. A hosszabb keleti útvonalak több hajót kötnek le hosszabb időre, ez pedig csökkenti a rendelkezésre álló tonnatartalmat az atlanti térségben. 

Az amerikai Plaquemines LNG és a Corpus Christi Stage 3 projektek felfutása további exportnövekedést hozott, ami tovább fokozza a nyomást a hajópiacon.

Rövid távú szállítási szűkösség alakult ki, különösen az atlanti térségben, ahol kevés hajó tudja vállalni a novemberi rakodási időpontokat. A „laycan” – az a periódus, amikor a hajónak a rakodási kikötőben kell lennie – szűkössége miatt a bérleti díjak további emelkedése sem kizárt.

A jelenlegi piaci folyamatok arra utalnak, hogy az LNG-hajózási szektor kilábalt az idei pangásból, és a tél közeledtével tovább erősödhet. A hajókapacitás szűkössége, az amerikai exportnövekedés és a geopolitikai feszültségek együttesen egy olyan helyzetet teremtettek, ahol a szállítmányozás ismét a földgázpiac egyik legforróbb szegmensévé vált.

Kikötött az LNG Croatia tankhajó – mostantól rengeteg cseppfolyósított földgázuk lesz

Tesztüzemben működik az új átalakító modul, mely megduplázza a krki LNG-terminál (cseppfolyósítottföldgáz-terminál) kapacitását – közölte hétfőn az LNG Hrvatska, a létesítményt üzemeltető horvát vállalat. A társaság tájékoztatása szerint a modulnak minden tengervíz-hőmérsékleti körülmény között át kell esnie a tesztelésen, ami néhány hetet vesz igénybe. A terminál indulásakor a rendszer beállítása hét hónapig tartott.

