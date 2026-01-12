Elektromos autók: megszületett a megállapodás Kína és az EU között

Kína hétfőn bejelentette, hogy megállapodásra jutott az Európai Unióval a kínai gyártmányú elektromos autók exportjáról a blokkba. A pekingi kereskedelmi minisztérium közölte, hogy Brüsszel iránymutatásokat fog kiadni a kínai autóexportőrök minimális árairól, ami meg is történt. Az Európai Bizottság dokumentuma szerint minden minimális árú ajánlatnak ki kell küszöbölnie a támogatások káros hatásait, a vámokkal egyenértékű hatást kell biztosítania, megvalósíthatónak kell lennie, és minimalizálnia kell a „keresztkompenzációt”, például más járművek értékesítésén keresztül. Más kritériumokat, például az EU-ban végrehajtott beruházásokat is figyelembe vesznek.

Jöhetnek az EU-ba a kínai elektromos autók / Fotó: Qilai Shen

Az AP tudósítása szerint a bejelentésben azt nem említették, hogy a megállapodás magában foglalja-e az EU által 2024-ben, egy vizsgálatot követően a kínai elektromos járművek importjára kivetett, legfeljebb 35,3 százalékos vámok megszüntetését. A bizottság iránymutatásai alapján azonban a feltételeket betartók elkerülik a tarifákat.

A kínai elektromosjármű-gyártók külföldi terjeszkedése riadalmat keltett az európai és amerikai autógyártók körében.

Az EU a vámokat azért vetette ki, hogy megakadályozza az olcsó kínai elektromos járműmodellek piacra áramlását, mondván, hogy a kínai autógyártók tisztességtelen állami támogatásokban részesültek.

Az Egyesült Államok 2024-ben 100 százalékos vámot vetett ki a Kínában gyártott elektromos autókra.

Az EU és Kína decemberben kezdte el újra a tárgyalásokat a blokkba exportálandó elektromos autók minimális áráról. A korábbi egyeztetések nem vezettek eredményre – ellentétben a mostaniakkal. Kína váltig állítja, hogy a gyártói egyszerűen versenyképesebbek európai társaiknál, ezért is ragaszkodott Peking ahhoz, hogy vámok helyett egyezzenek meg minimális árakban.

Elemzők szerint

a csökkenő profit

és a hazai defláció

miatt az EU létfontosságú piac a kínai szektor számára. Németországot az idén gyakorlatilag elárasztják az elektromos autók, így eljött Kína ideje. Az idei müncheni autószalont is elözönlötték.