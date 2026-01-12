A következő napokban minden magyarországi lakossági bankszámlával rendelkező ügyfél fontos tájékoztatást kap a bankjától: megérkezik az éves díjkimutatás, sőt idén először sokan egy kedvezőbb számlacsomagra szóló ajánlattal is találkozhatnak – írja a BiztosDöntés. Ezek az információk segíthetnek, hogy az ügyfelek átláthatóbbá tegyék és akár csökkentsék is a banki költségeiket.

Fontos banki értesítések érkeznek: sok ügyfél akár jelentős díjakat is megspórolhat / Fotó: Shutterstock

Két banki értesítés, amelyre érdemes odafigyelni

A bankszámlát használó lakossági ügyfelek számára két külön értesítés kiemelt jelentőségű.

Az egyik az előző év banki költségeit részletező díjkimutatás, amelyet az uniós szabályozás nyomán 2020 óta kötelező megküldeniük a pénzintézeteknek. A másik – amelyet az ügyfelek idén kapnak meg először – egy olyan javasolt számlacsomagról szóló tájékoztatás, amely az adott ügyfél előző évi számlahasználata alapján a banknál elérhető legkedvezőbb konstrukciót mutatja be.

Évekig is bennragadhatunk egy drága számlacsomagban

Ez az új elemet a Magyar Nemzeti Bank ajánlására vezették be, hogy valódi ösztönzést adjon a számlacsomagok felülvizsgálatához.

Sok ügyfél ugyanis hosszú éveken át változatlanul használ régi, gyakran drága bankszámlát, anélkül, hogy tudná: a bankján belül is létezhet olcsóbb megoldás.

A javasolt számlacsomag éppen ezt a problémát hivatott kezelni, ráadásul az erre történő váltás minden esetben díjmentes.

Nem minden ügyfél kap új ajánlatot

A javasolt számlacsomagra vonatkozó tájékoztatást a bankok az éves díjkimutatással együtt küldik meg. Nem minden ügyfél kap azonban ilyen ajánlatot. Kimaradnak például azok, akik

az előző évben már számlacsomagot váltottak,

valamint az alapszámlával,

adósságtörlesztési

vagy megélhetési számlával rendelkezők.

Szintén nem érinti az ajánlás a kedvezményes ügyfélcsoportokat,

így a 18 év alattiakat,

a diákszámlások egy részét,

illetve a prémium- és privátbanki ügyfeleket.

Az MNB iránymutatása szerint a bankok akkor sem kötelesek ajánlatot küldeni, ha az ügyfél számára elérhető éves megtakarítás nem haladná meg az 1000 forintot.

Ahány bank, annyi felület

A tájékoztatások elérhetősége bankonként eltérő. Az elektronikus kivonatot használó ügyfelek jellemzően az internetbanki vagy mobilbanki dokumentumtárban találják meg a díjkimutatást és az esetleges ajánlatot, ám ezek sokszor nem könnyen észrevehetők, és nem minden esetben jár róluk külön értesítés. A papíralapú kivonatot kérők postai úton kapják meg a dokumentumokat legkésőbb január végéig.