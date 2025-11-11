Robbanás a thai-kambodzsai határon: Thaiföld felfüggesztette a békemegállapodást

Thaiföld kedden bejelentette, hogy felfüggeszti a Kambodzsával októberben, az Egyesült Államok közvetítésével aláírt békemegállapodást. A döntést Nattaphon Narkphanit védelmi miniszter közölte a nemzeti biztonsági tanács ülését követően.

Thaiföldi katonák a határnál / Fotó: AFP

A Bloomberg szerint a lépés közvetlen oka egy határ menti incidens: thaiföldi katonák aknák hatástalanítása közben sérüléseket szenvedtek. A miniszter hangsúlyozta, hogy a közös nyilatkozat minden rendelkezését – köztük a kambodzsai foglyok szabadon bocsátására vonatkozó terveket – azonnali hatállyal hatályon kívül helyezik.

A lépés alig egy hónappal azután történt, hogy a megállapodást Donald Trump amerikai elnök jelenlétében, ünnepélyes keretek között aláírták Malajziában, azzal a céllal, hogy hosszú távon rendezzék a két szomszédos ország közötti területi és biztonsági vitákat. A thaiföldi–kambodzsai határ mentén évek óta rendszeresek a kisebb-nagyobb incidensek.

A legsúlyosabb összecsapások 2008 és 2011 között zajlottak a Preah Vihear templom körüli, vitatott hovatartozású területen, amelyek során mindkét oldalon katonák és civilek vesztették életüket. Idén kiújultak a harcok, de a felek júliusban tűzszünetet kötöttek, majd októberben békemegállapodást írtak alá.

Az egyezség az Egyesült Államok délkelet-ázsiai stabilizációs törekvéseinek részeként jött létre, egyúttal ellensúlyt képezve Kína növekvő regionális befolyásának. Thaiföld ugyanakkor párhuzamosan intenzív kereskedelmi tárgyalásokat folytat Washingtonnal, amelyek vámcsökkentésekre, agrár- és technológiai exportra, valamint amerikai befektetések ösztönzésére terjednek ki.

A thai kormány hangsúlyozta: a határ menti biztonsági intézkedések nem érintik a gazdasági együttműködést az Egyesült Államokkal. Kambodzsa egyelőre nem adott ki hivatalos választ. Az elemzők arra számítanak, hogy a felfüggesztés rövid távon növeli a feszültséget a határ mentén, de nem vezet azonnali eszkalációhoz, tekintettel a thaiföldi–amerikai gazdasági érdekekre.