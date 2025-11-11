Deviza
EUR/HUF385.36 +0.46% USD/HUF333.44 +0.43% GBP/HUF437.45 +0.04% CHF/HUF414.94 +0.66% PLN/HUF91.02 +0.49% RON/HUF75.79 +0.45% CZK/HUF15.86 +0.43% EUR/HUF385.36 +0.46% USD/HUF333.44 +0.43% GBP/HUF437.45 +0.04% CHF/HUF414.94 +0.66% PLN/HUF91.02 +0.49% RON/HUF75.79 +0.45% CZK/HUF15.86 +0.43%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,092.83 -0.69% MTELEKOM1,772 -0.68% MOL3,000 +1% OTP32,040 -2.43% RICHTER9,900 +1.77% OPUS528 +0.38% ANY7,000 -0.86% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,700 +2.46% BUMIX10,409.11 -0.35% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,337.59 -0.04% BUX107,092.83 -0.69% MTELEKOM1,772 -0.68% MOL3,000 +1% OTP32,040 -2.43% RICHTER9,900 +1.77% OPUS528 +0.38% ANY7,000 -0.86% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,700 +2.46% BUMIX10,409.11 -0.35% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,337.59 -0.04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ázsia
Thaiföld
kambodzsa

Robbanás a thai-kambodzsai határon: Thaiföld felfüggesztette a békemegállapodást

Thaiföld a határ menti aknabaleset miatt azonnali hatállyal felfüggesztette a Kambodzsával októberben, Donald Trump jelenlétében aláírt békemegállapodást. A döntés leállítja a fogolycserét és a demilitarizációt, miközben Bangkok továbbra is tárgyal az Egyesült Államokkal kereskedelmi ügyekben.
Hornyák Szabolcs
2025.11.11, 07:37
Frissítve: 2025.11.11, 09:07

Thaiföld kedden bejelentette, hogy felfüggeszti a Kambodzsával októberben, az Egyesült Államok közvetítésével aláírt békemegállapodást. A döntést Nattaphon Narkphanit védelmi miniszter közölte a nemzeti biztonsági tanács ülését követően.

Robbanás a thai-kambodzsai határon: Thaiföld felfüggesztette a békemegállapodást
Thaiföldi katonák a határnál / Fotó: AFP

A Bloomberg szerint a lépés közvetlen oka egy határ menti incidens: thaiföldi katonák aknák hatástalanítása közben sérüléseket szenvedtek. A miniszter hangsúlyozta, hogy a közös nyilatkozat minden rendelkezését – köztük a kambodzsai foglyok szabadon bocsátására vonatkozó terveket – azonnali hatállyal hatályon kívül helyezik.

A lépés alig egy hónappal azután történt, hogy a megállapodást Donald Trump amerikai elnök jelenlétében, ünnepélyes keretek között aláírták Malajziában, azzal a céllal, hogy hosszú távon rendezzék a két szomszédos ország közötti területi és biztonsági vitákat. A thaiföldi–kambodzsai határ mentén évek óta rendszeresek a kisebb-nagyobb incidensek.

A legsúlyosabb összecsapások 2008 és 2011 között zajlottak a Preah Vihear templom körüli, vitatott hovatartozású területen, amelyek során mindkét oldalon katonák és civilek vesztették életüket. Idén kiújultak a harcok, de a felek júliusban tűzszünetet kötöttek, majd októberben békemegállapodást írtak alá.

Az egyezség az Egyesült Államok délkelet-ázsiai stabilizációs törekvéseinek részeként jött létre, egyúttal ellensúlyt képezve Kína növekvő regionális befolyásának. Thaiföld ugyanakkor párhuzamosan intenzív kereskedelmi tárgyalásokat folytat Washingtonnal, amelyek vámcsökkentésekre, agrár- és technológiai exportra, valamint amerikai befektetések ösztönzésére terjednek ki.

A thai kormány hangsúlyozta: a határ menti biztonsági intézkedések nem érintik a gazdasági együttműködést az Egyesült Államokkal. Kambodzsa egyelőre nem adott ki hivatalos választ. Az elemzők arra számítanak, hogy a felfüggesztés rövid távon növeli a feszültséget a határ mentén, de nem vezet azonnali eszkalációhoz, tekintettel a thaiföldi–amerikai gazdasági érdekekre.

Trump ázsiai körútja: Peking ritkaföldfémfegyverét próbálja hatástalanítani Washington, vajon sikerrel jár?

Ázsiai körútján Donald Trump amerikai elnök megállapodások sorát írta alá, hogy egy olyan kritikus ágazatban törje meg Kína régóta fennálló dominanciáját, amely a modern zöld- és digitális gazdaság motorja: a ritkaföldfémek piacán.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu