Magyar Nemzet: a kormánypártok átütő sikerét hozta el 2025 – magabiztosan fordulhat rá 2026-ra a Fidesz

A Fidesz-KDNP a 2025-ös év nyertese, a kormányzó erő magabiztosan futhat neki a 2026-os esztendőnek. Az időközi választásokon elért győzelmek mellett a közvélemény-kutatások és a digitális polgári körök telt házas rendezvényei is a kormánypártok erősödéséről tanúskodnak a Magyar Nemzet közéleti évösszegző cikke szerint.
VG
2025.12.27, 12:42
Frissítve: 2025.12.27, 13:43

Sikeresként értékeli a kormánypárt idei évét a Magyar Nemzet, amely szerint Orbán Viktor kormányfő és a Fidesz így magabiztosan fordulhat rá 2026-ra.

Orbán Viktor, digitális polgári körök, kormánypártok
Orbán Viktor miniszterelnök beszél a szegedi DPK-gyűlésen – a kormánypártok sikerét hozta 2025 / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A lap cikke mindezt a 2025 során aratott időközi választási győzelmekre, a közvélemény-kutatásokra, valamint a Digitális Polgári Körök népszerűségére alapozza.

Sorra nyerte az időközi választásokat a kormánypárt

Már 2025 első hónapjában erőt demonstrált a Fidesz–KDNP a Tolna vármegye 2. számú választókerületében, ahol Potápi Árpád János halála miatt írtak ki időközi országgyűlési választást januárban, és amelyen a kormánypárti jelölt a voksok 63 százalékát gyűjtötte be, miközben a Tisza Párt el sem indult.

A kormánypárti jelöltek fölényes győzelmét hozták az idei önkormányzati időközi választások is. Áprilisban a tiszafüredi és tiszakécskei időközi önkormányzati képviselő-választáson is a Fidesz jelöltjei nyertek, Májusban a Fidesz polgármesterjelöltje 64 százalékkal győzedelmeskedett Tiszaigaron az időközi választáson. Szeptemberben pedig hatalmas győzelmet arattak a kormánypártok a baloldali vezetésű Józsefvárosban is. Néhány hete pedig a leadott szavazatok 52,4 százalékával győzött a nagykőrösi időközi önkormányzati választáson a kormánypárti induló.

A legpontosabb kutatóintézet is Fidesz-előnyt mér a Tisza Párt előtt

Az időközi voksolások mellett a közvélemény-kutatások is a Fidesz–KDNP erősödését mutatják a Magyar Nemzet összeállítása alapján.

A 2022-es választás előtt a legpontosabb becslést adó Magyar Társadalomkutató friss felmérése szerint magabiztos előnnyel vezet a Fidesz–KDNP a Tisza Párt előtt. A kormánypártok hónapról hónapra erősödnek, és 2025 végére 13 százalékpontos különbségre növelték előnyüket. Magyar Péter pártjának támogatottsága (38 százalék)  2025 végére növekedési korlátba ütközött, miközben a Fidesz–KDNP (51 százalék) hónapról hónapra erősödni tudott, így a kormánypártok kedvező helyzetből kezdhetik az előttünk álló esztendőt.

Egy most vasárnap tartott választáson hárompárti parlament alakulna: a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett kizárólag a Mi Hazánk Mozgalom (5 százalék) lépné át az ötszázalékos parlamenti küszöböt. 

A Nézőpont Intézet november végén publikált felmérése szerint a Fidesz 47, a Tisza 40 százalékos eredményt érne el.

A DPK országjárása is átütő siker

A lap szerint a kormánypártok erősödésének bizonyítékai az utóbbi hónapok tömegrendezvényei is. Nemrég öt városba látogatott el a Digitális Polgári Körök háborúellenes országjárása, és 

  • a november 15-én Győrben, 
  • a november 29-én Nyíregyházán, 
  • a december 6-án Kecskeméten, 
  • a december 13-án Mohácson 
  • és a december 20-án Szegeden 

megtartott rendezvény is telt házas volt. A Magyar Nemzet szerint ez azt mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel.

