Magyar Nemzet: a kormánypártok átütő sikerét hozta el 2025 – magabiztosan fordulhat rá 2026-ra a Fidesz

Sikeresként értékeli a kormánypárt idei évét a Magyar Nemzet, amely szerint Orbán Viktor kormányfő és a Fidesz így magabiztosan fordulhat rá 2026-ra.

Orbán Viktor miniszterelnök beszél a szegedi DPK-gyűlésen – a kormánypártok sikerét hozta 2025 / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A lap cikke mindezt a 2025 során aratott időközi választási győzelmekre, a közvélemény-kutatásokra, valamint a Digitális Polgári Körök népszerűségére alapozza.

Sorra nyerte az időközi választásokat a kormánypárt

Már 2025 első hónapjában erőt demonstrált a Fidesz–KDNP a Tolna vármegye 2. számú választókerületében, ahol Potápi Árpád János halála miatt írtak ki időközi országgyűlési választást januárban, és amelyen a kormánypárti jelölt a voksok 63 százalékát gyűjtötte be, miközben a Tisza Párt el sem indult.

A kormánypárti jelöltek fölényes győzelmét hozták az idei önkormányzati időközi választások is. Áprilisban a tiszafüredi és tiszakécskei időközi önkormányzati képviselő-választáson is a Fidesz jelöltjei nyertek, Májusban a Fidesz polgármesterjelöltje 64 százalékkal győzedelmeskedett Tiszaigaron az időközi választáson. Szeptemberben pedig hatalmas győzelmet arattak a kormánypártok a baloldali vezetésű Józsefvárosban is. Néhány hete pedig a leadott szavazatok 52,4 százalékával győzött a nagykőrösi időközi önkormányzati választáson a kormánypárti induló.

A legpontosabb kutatóintézet is Fidesz-előnyt mér a Tisza Párt előtt

Az időközi voksolások mellett a közvélemény-kutatások is a Fidesz–KDNP erősödését mutatják a Magyar Nemzet összeállítása alapján.

A 2022-es választás előtt a legpontosabb becslést adó Magyar Társadalomkutató friss felmérése szerint magabiztos előnnyel vezet a Fidesz–KDNP a Tisza Párt előtt. A kormánypártok hónapról hónapra erősödnek, és 2025 végére 13 százalékpontos különbségre növelték előnyüket. Magyar Péter pártjának támogatottsága (38 százalék) 2025 végére növekedési korlátba ütközött, miközben a Fidesz–KDNP (51 százalék) hónapról hónapra erősödni tudott, így a kormánypártok kedvező helyzetből kezdhetik az előttünk álló esztendőt.

Egy most vasárnap tartott választáson hárompárti parlament alakulna: a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett kizárólag a Mi Hazánk Mozgalom (5 százalék) lépné át az ötszázalékos parlamenti küszöböt.