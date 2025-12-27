Deviza
Telefonon tárgyalt Vucsics és Orbán, "Hálás vagyok Magyarországnak és a miniszterelnöknek"

Hálás vagyok Magyarországnak és a miniszterelnöknek, hogy Szerbia megbízható partnerei voltak ezekben a nehéz időkben – ezt írta ki Alekszandar Vucsics, Szerbia köztársasági elnöke, miután telefonon beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel szombat délelőtt.
Járdi Roland
2025.12.27, 12:12
Frissítve: 2025.12.27, 13:37

Telefonon egyeztetett egymással Orbán Viktor miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb államfő – árulta el egy Instagram-bejegyzésben a szerb politikus, írja a Srbija Danas.

Szerb államfő
Telefonon tárgyalt Vucsics és Orbán, „Hálás vagyok Magyarországnak és a miniszterelnöknek” /Fotó: AFP

Szerb államfő: hálás vagyok Magyarországnak

Vucsics szerint megvitatták az energiabiztonság jelenlegi helyzetét, valamint a helyzet stabilizálását célzó következő lépéseket. Utaltak az energiatermékek szállítására, tárolására és fogadására szolgáló regionális hálózat fejlesztésére vonatkozó tervekre, szem előtt tartva a stabil energiaellátás kiemelt fontosságát mindkét ország számára.

Emellett megvizsgálták Szerbia helyzetét az európai uniós tagsága felé vezető úton, valamint a geopolitikai helyzetet, különös tekintettel Ukrajna, Oroszország és az EU kapcsolataira.

Hálás vagyok Magyarországnak és a miniszterelnöknek, hogy Szerbia megbízható partnerei voltak ezekben a nehéz időkben

– zárta Vucsics.

A Mol tárgyalt a Gazprommal a Nis eladásáról

Hogy szóba került-e a Nis felvásárlása, nem tudni. Nem cáfolta a Mol a Világgazdaság megkeresésére, hogy Szerb Kőolajipari Vállalat (NIS) eladásáról tárgyaltak az orosz Gazprommal. Az olajipari társaság a hét elején megkeresésünkre azt közölte, megvizsgálnak minden lehetőséget, ami lehetővé teszi, hogy közösen erősítsék tovább a térség ellátásbiztonságát. A Molnál hangsúlyozták azt is, Szerbia fontos ország, „szerb partnereinkkel pedig kiváló az együttműködésünk.”

A Reuters kedden idézte Alekszandar Vucsicsot, a szerb elnök bejelentette, megállapodás született arról, hogy déli szomszédunkat 2026. március 31-ig egy rövid távú szerződésnek köszönhetően gázzal látják el Oroszországból. „Az emberek nyugodtan alhatnak. Szerbiában lesz áram és elegendő gáz a közelgő téli szezonra” – fogalmazott a sajtótájékoztatón, majd hozzátette: „információink szerint a Gazprom képviselői többek között a magyar Mollal is tárgyalnak, és semmi kifogásunk ez ellen. A magyarok a barátaink.” A szerb elnök mindezek mellett határidőt is szabott egy esetleges ügyletre: „lehető leghamarabb be kell fejeznünk, január 15-ig”.

Megismételte ugyanakkor, ha esetleg nem is születik megállapodás az orosz részesedés eladásáról a NIS-ben, Szerbia akkor sem fog – ahogyan ő fogalmazott – „rablásba” kezdeni. „Szerbia ebben az esetben is kész lesz kifizetni a NIS-t” – szögezte le.

Az amerikai szankciók lehetetlenítették el a Nist

Az Egyesült Államok januárban jelentette be az orosz olajszektort célzó átfogó szankciókat Moszkva ukrajnai háborúja miatt, de a NIS esetében a szankciók alkalmazását többször is elhalasztották, mielőtt október 8-án végre hatályba léptek volna. Vucsics azt is közölte, hogy Szerbia és Oroszország közötti gázszállítási megállapodást további három hónappal meghosszabbítják. „Így ez a határidő most március 31-ig tart” – így az elnök.

A következő napokban nagy híreket várok. Nem hiszem, hogy január 15-ig kell várnunk, szerintem hétfőn vagy kedden megérkezik a várva várt válasz. Remélem, hogy jó hírekről számolhatok majd be 

– nyilatkozta szerb újságíróknak Vucsics még december 18-án.

A Nova Ekonomija szerb gazdasági portál szerint az elnök akkor kiemelte, hogy már 68. napja annak, hogy az Amerikai Egyesült Államok szankciókat vezetett be a NIS ellen, Ennek oka az, hogy a többségi tulajdonosa orosz, és az orosz–ukrán háború miatt az oroszokat szankcionálják. Vucsics szerint azóta egyetlen csepp olaj sem ért Szerbiába, de ennek a lakosság nem érezte meg a negatív következményeit. „Büszke vagyok az országra, amely bebizonyította, hogy képes megkönnyíteni az állampolgárok helyzetét, és nem hárítja másokra a felelősséget” – jelentette ki Alekszandar Vucsics.

