Telefonon egyeztetett egymással Orbán Viktor miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb államfő – árulta el egy Instagram-bejegyzésben a szerb politikus, írja a Srbija Danas.

Telefonon tárgyalt Vucsics és Orbán, „Hálás vagyok Magyarországnak és a miniszterelnöknek” / Fotó: AFP

Szerb államfő: hálás vagyok Magyarországnak

Vucsics szerint megvitatták az energiabiztonság jelenlegi helyzetét, valamint a helyzet stabilizálását célzó következő lépéseket. Utaltak az energiatermékek szállítására, tárolására és fogadására szolgáló regionális hálózat fejlesztésére vonatkozó tervekre, szem előtt tartva a stabil energiaellátás kiemelt fontosságát mindkét ország számára.

Emellett megvizsgálták Szerbia helyzetét az európai uniós tagsága felé vezető úton, valamint a geopolitikai helyzetet, különös tekintettel Ukrajna, Oroszország és az EU kapcsolataira.

Hálás vagyok Magyarországnak és a miniszterelnöknek, hogy Szerbia megbízható partnerei voltak ezekben a nehéz időkben

– zárta Vucsics.

A Mol tárgyalt a Gazprommal a Nis eladásáról

Hogy szóba került-e a Nis felvásárlása, nem tudni. Nem cáfolta a Mol a Világgazdaság megkeresésére, hogy Szerb Kőolajipari Vállalat (NIS) eladásáról tárgyaltak az orosz Gazprommal. Az olajipari társaság a hét elején megkeresésünkre azt közölte, megvizsgálnak minden lehetőséget, ami lehetővé teszi, hogy közösen erősítsék tovább a térség ellátásbiztonságát. A Molnál hangsúlyozták azt is, Szerbia fontos ország, „szerb partnereinkkel pedig kiváló az együttműködésünk.”

A Reuters kedden idézte Alekszandar Vucsicsot, a szerb elnök bejelentette, megállapodás született arról, hogy déli szomszédunkat 2026. március 31-ig egy rövid távú szerződésnek köszönhetően gázzal látják el Oroszországból. „Az emberek nyugodtan alhatnak. Szerbiában lesz áram és elegendő gáz a közelgő téli szezonra” – fogalmazott a sajtótájékoztatón, majd hozzátette: „információink szerint a Gazprom képviselői többek között a magyar Mollal is tárgyalnak, és semmi kifogásunk ez ellen. A magyarok a barátaink.” A szerb elnök mindezek mellett határidőt is szabott egy esetleges ügyletre: „lehető leghamarabb be kell fejeznünk, január 15-ig”.