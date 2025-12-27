A klasszikus virslik mellett egyre népszerűbbek a hétköznapokban is a hot-dog kolbászok és a baconbe tekert virslik, amelyek kereslete folyamatosan emelkedik. Ugyanakkor szilveszterkor továbbra is a sertés-, sertés-borjú és baromfi virslik iránt nő meg leginkább a kereslet, különösen a füstölt, természetes bélben készült, úgynevezett „roppanós” változatok, valamint a magas, 70–90 százalékos hústartalmú termékek esetében - közölte az Auchan.Brutális rohamra készül az Auchan: szilveszter előtt kétszer-háromszor több virslit vesznek a magyarok

Brutális rohamra készül az Auchan szilveszter előtt Fotó: Hans Lucas via AFP

Auchan: virsli minden mennyiségben

„A vásárlói döntésekben továbbra is meghatározó szempont a hústartalom, a bél típusa, a húsfajta és az ízesítés, de az ár–érték arány, a kiszerelés mérete, valamint a márka vagy a sajátmárkás termékek iránti bizalom is fontos szerepet játszik. Az Auchan kínálatában az idei év végén is minden kiszerelés megtalálható a kisebbtől a nagyobb családi kiszerelésig, valamint a lédig termékekig, az online elérhető választékot pedig tovább bővítettük az ünnepi időszakra” – hangsúlyozta Nagy Attila, az Auchan Magyarország értékesítési és működési igazgatója.

Bár a vásárlók többsége ragaszkodik a jól bevált márkákhoz, szilveszterkor nagyobb a kísérletezési hajlandóság, különösen akciók vagy limitált termékek esetében. Lassan, de folyamatosan nő az érdeklődés a különlegesebb ízek – például füstölt, csípős vagy sajttal töltött virslik – iránt, míg a növényi alapú és allergénmentes alternatívák továbbra is inkább rétegterméknek számítanak, elsősorban a tudatosan vagy speciális étrendet követő vásárlók körében.

A virsli mellett szilveszterkor továbbra is kiemelt szerepet kap:

a lencse – száraz, félkész és kész formában egyaránt –, valamint

a malachús.

A vendégváráshoz kapcsolódó termékek, például a mustár, a füstölt húsok, a pogácsák és a hidegkonyhai készítmények forgalma szintén megugrik. A sajátmárkás termékek közül az Auchan Collection bécsi virsli 2×200 grammos kiszerelése az egyik legkeresettebb, míg a köretekhez és nassoláshoz az Auchan Kedvenc termékcsalád több eleme is népszerű választás.