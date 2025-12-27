Deviza
Brutális rohamra készül az Auchan szilveszter előtt

Az elmúlt években stabil maradt a virsli iránti kereslet, miközben szilveszter továbbra is az év egyik legforgalmasabb időszaka: december utolsó heteiben akár két-háromszorosára is nőhet a virsli eladás a többi időszakhoz képest – közölte az Auchan. A hipermarket jelezte, december 31-én 16 óráig várja a vásárlókat.
2025.12.27, 11:38

A klasszikus virslik mellett egyre népszerűbbek a hétköznapokban is a hot-dog kolbászok és a baconbe tekert virslik, amelyek kereslete folyamatosan emelkedik. Ugyanakkor szilveszterkor továbbra is a sertés-, sertés-borjú és baromfi virslik iránt nő meg leginkább a kereslet, különösen a füstölt, természetes bélben készült, úgynevezett „roppanós” változatok, valamint a magas, 70–90 százalékos hústartalmú termékek esetében - közölte az Auchan.Brutális rohamra készül az Auchan: szilveszter előtt kétszer-háromszor több virslit vesznek a magyarok

Auchan
Brutális rohamra készül az Auchan szilveszter előtt Fotó: Hans Lucas via AFP

Auchan: virsli minden mennyiségben

„A vásárlói döntésekben továbbra is meghatározó szempont a hústartalom, a bél típusa, a húsfajta és az ízesítés, de az ár–érték arány, a kiszerelés mérete, valamint a márka vagy a sajátmárkás termékek iránti bizalom is fontos szerepet játszik. Az Auchan kínálatában az idei év végén is minden kiszerelés megtalálható a kisebbtől a nagyobb családi kiszerelésig, valamint a lédig termékekig, az online elérhető választékot pedig tovább bővítettük az ünnepi időszakra” – hangsúlyozta Nagy Attila, az Auchan Magyarország értékesítési és működési igazgatója.

Bár a vásárlók többsége ragaszkodik a jól bevált márkákhoz, szilveszterkor nagyobb a kísérletezési hajlandóság, különösen akciók vagy limitált termékek esetében. Lassan, de folyamatosan nő az érdeklődés a különlegesebb ízek – például füstölt, csípős vagy sajttal töltött virslik – iránt, míg a növényi alapú és allergénmentes alternatívák továbbra is inkább rétegterméknek számítanak, elsősorban a tudatosan vagy speciális étrendet követő vásárlók körében.

A virsli mellett szilveszterkor továbbra is kiemelt szerepet kap:

  • a lencse – száraz, félkész és kész formában egyaránt –, valamint
  •  a malachús. 

A vendégváráshoz kapcsolódó termékek, például a mustár, a füstölt húsok, a pogácsák és a hidegkonyhai készítmények forgalma szintén megugrik. A sajátmárkás termékek közül az Auchan Collection bécsi virsli 2×200 grammos kiszerelése az egyik legkeresettebb, míg a köretekhez és nassoláshoz az Auchan Kedvenc termékcsalád több eleme is népszerű választás.

Minőségi pezsgők, különleges nassolnivalók és szilveszteri dekorációk – minden egy helyen az Auchanban

Az italok terén szilveszter a vendégvárás és a koccintás időszaka: minden alkoholos és alkoholmentes kategória forgalma nő, az ásványvizektől és üdítőktől a sörökön és borokon át az égetett szeszekig. Pezsgőt ilyenkor szinte mindenki vásárol az éjféli koccintáshoz, még azok is, akik az év többi részében ritkán fogyasztják. 

A magyar fogyasztók pezsgőválasztása az elmúlt években egyértelműen a minőségi irányba tolódott: jelentősen nőtt a száraz pezsgők forgalma, különösen a tradicionális eljárással készült tételeké, miközben az édes kategóriában az alacsonyabb cukortartalmú, minőségi termékek erősödnek.

A snackek és nassolnivalók piacán továbbra is nagy a nyitottság az újdonságokra. A vásárlók jellemzően egy klasszikus íz mellett szívesen választanak egy különlegesebb, akár limitált kiadású, friss trendekhez igazodó ízvilágú terméket is. Így az ünnepi időszakban a megszokott termékek mellett az extrább kombinációk – például az almás-karamellás vagy az áfonyás-sajtos chipsek – is jól fogynak.

A szilveszteri hangulat megteremtéséhez az Auchan idén is kínál műszaki és dekorációs termékeket: a hordozható hangfalaktól és diszkógömböktől kezdve az egyszer használatos szilveszteri kellékekig, trombitákig és maszkokig minden megtalálható a választékban. 

Az Auchan áruházak december 27. és 31. között eltérő, több esetben meghosszabbított nyitvatartással működnek, ezért érdemes tájékozódni az áruházak oldalain mielőtt útnak indulunk. Szilveszter napján, december 31-én, azonban egységesen 16 óráig várják a vásárlókat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
