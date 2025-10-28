Trump ázsiai körútja: Peking ritkaföldfémfegyverét próbálja hatástalanítani Washington, vajon sikerrel jár?

Washington lépései egyértelműen arra a helyzetre reagálnak, hogy Peking a ritkaföldfémek feldolgozásának szinte teljes globális piacát uralja, ami hatalmas stratégiai előnyt és zsarolási potenciált ad a kezébe az Amerikával folytatott kereskedelmi háborúban. Ezek az anyagok elengedhetetlen alkatrészei a csúcstechnológiás termékeknek, az elektromos autóktól az okostelefonokig. A kínai exportkorlátozások az elmúlt időszakban már éreztették hatásukat, ellátási zavarokat okozva, és ismételten rávilágítottak a globális ellátási láncok sebezhetőségére – írja a BBC a Trump ázsiai körútjáról szóló cikkében.

Donald Trump amerikai elnök, Takaicsi Szanae japán miniszterelnök kíséretében fogadja a díszőrség tisztelgését a tokiói Akaszaka palotába érkezésekor, 2025. október 28-án / Fotó: Mark Schiefelbein / AP

Trump tervekkel és gondos előkészítés után érkezett

Az amerikai elnök ázsiai körútja előtt már megkötött Ausztráliával egy 8,5 milliárd dolláros ipari együttműködési és beruházási megállapodást, amelynek célja a Kínán kívüli feldolgozó kapacitások kiépítése. A mostani útján folytatódott a szövetségépítés. A Japánnal kötött egyezmény a kétoldalú ellátás és termelés fellendítését, összehangolt beruházásokat, a készletek közös felhalmozását, valamint egy, az ellátási sokkok kezelésére hivatott gyors reagálású csoport felállítását is tartalmazza.

Az ázsiai körút egyik legfontosabb állomásaként Donald Trump Tokióban találkozott Takaicsi Szanae új japán miniszterelnökkel, és a két vezető aláírt egy, a kereskedelemről és a kritikus ásványkincsekről szóló dokumentumot. A Japán Vasladyvel való találkozás beszámolók szerint emelkedett hangulatban telt. Trump dicsérte Takaicsi azon tervét, hogy felgyorsítja a japán védelmi kiadások növelését.

Bármikor, ha bármilyen kérdésük, kétségük, kívánságuk van, bármilyen szívességre van szükségük, bármit megtehetek, hogy segítsek Japánnak, ott leszünk. A legerősebb szintű szövetségesek vagyunk

– jelentette ki.

A találkozón mindkét fél a jó kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta. Trump optimistán nyilatkozott a kereskedelmi viták lezárásáról, míg Takaicsi bejelentette, hogy az elnököt Nobel-békedíjra fogja jelölni diplomáciai erőfeszítéseiért. A gesztusokat „Japán visszatért” feliratú, aláírt golfsapkák és a meggyilkolt Abe Sinzó volt miniszterelnök golfütőjének átadása is színesítette. A találkozón aláírt dokumentumok ugyanakkor kevés konkrétumot tartalmaztak: a kereskedelmi egyezmény a Takaicsi elődjének idején született megállapodás elemeit formalizálta, amely egy 550 milliárd dolláros japán befektetési alapot is tartalmaz amerikai projektekre. A kritikus ásványkincsekről szóló paktum pedig általános ígéreteket fogalmaz meg az engedélyezés, finanszírozás és feltérképezés összehangolásáról.