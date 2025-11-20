Mégis kell az a Barátság: Ukrajna már nem tudja feldolgozni a saját olaját, eladja a lengyeleknek

Az Orlen Ukrajnától készül olajat vásárolni – jelentette be a társaság vezérigazgatója, Ireneusz Fafara a Bloomberg tudósítása szerint azon a sajtótájékoztatón, amelyen cége negyedéves eredményeit ismertette. Ahhoz azonban, hogy ukrán olajhoz jusson, az Orlennek még meg kell állapodnia Szlovákiával és Csehországgal.

Ukrán olajat kaphat az Orlen által üzemeltetett lítvinovi olajfinomító / Fotó: Shutterstock

A bejelentésről beszámoló lengyel PAP hírügynökség a fentinél annyival közölt többet, hogy a vezérigazgató reményei szerint már az idén sor kerül az első vásárlásra. Ireneusz Fafara Szlovákiát és Csehországot közvetítőként említette. A két hírügynökség az eladandó olaj mennyiségéről nem írt, de más forrás igen.

Belföldön már nincs hol finomítani az ukrán olajat

Az Ukrainian Business News havi 75-100 ezer tonnás eladásról számol be. Azt is közli, hogy Ukrajna azután ajánlotta fel az Orlennek az olaját, hogy az orosz katonai akciók szinte az összes olajfinomítóját megsemmisítették, minimálisra csökkentve a belföldi feldolgozókapacitást. Ám mivel az olajtermelés szorosan összefügg a földgáztermeléssel, amelyre viszont továbbra is szüksége van az iparnak és a fűtéshez is, az olajtermelés nem állítható le.

Az Orlen számára az ukrán olaj felvásárlása

lehetőséget kínál Ukrajna támogatására,

és persze gazdasági előnyökre is szert tehet a társaság.

Az ukrán olaj ugyanis olcsóbban elérhető, mint más forrásokból származók. A kezdeményezést már támogatja a Mero csővezeték üzemeltetője, amely így lehetőséget lát a Barátság vezeték csehországi szakaszának újraindítására. Ez a vezeték ugyanis az orosz olajimport megszűnése óta nem üzemel. A becsült eladandó mennyiség (az említett havi 75-100 ezre tonna) a Cseh Köztársaság éves fogyasztásának körülbelül 15 százalékát és a litvínovi olajfinomító kapacitásának akár 20 százalékát is kiteheti ki.

Cseh finomítókat táplálna az ukrán olaj

E hírhez kapcsolódhat az a tegnapi (november 19-i) cseh lapértesülés, mely szerint Ukrajna 1,2 millió tonna olajat készül exportálni a Barátság vezetéken keresztül Csehországba, az ottani olajfinomítók ellátása érdekében.

A két csehországi finomítót ugyanis az Orlen üzemelteti.

A nyersolaj eszerint is ukrán eredetű lesz, és itt is olvashatunk arról, hogy a szállítási szerződésekhez előbb még el kell hárítani bizonyos „logisztikai nehézségeket”, ugyanis a szállítás Szlovákián keresztül történne. Azonban a szlovákiai vezetékszakaszt üzemeltető Transpetrol már megerősítette, hogy már tárgyal az Orlennel és a Slovnaft finomítóval az ukrán olajszállításról.