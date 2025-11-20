Deviza
Orlen
lítvinovi
Ukrajna
Bloomberg
Barátság kőolajvezeték
olaj

Mégis kell az a Barátság: Ukrajna már nem tudja feldolgozni a saját olaját, eladja a lengyeleknek

Lengyelország legnagyobb energiacége, az Orlen Ukrajnától készül olajat vásárolni. A társaság vezérigazgatója reméli, hogy még az idén megszületik az első megállapodás az ukrán olajról – írja a Bloomberg.
VG
2025.11.20., 16:53
Fotó: Shutterstock

Az Orlen Ukrajnától készül olajat vásárolni – jelentette be a társaság vezérigazgatója, Ireneusz Fafara a Bloomberg tudósítása szerint azon a sajtótájékoztatón, amelyen cége negyedéves eredményeit ismertette. Ahhoz azonban, hogy ukrán olajhoz jusson, az Orlennek még meg kell állapodnia Szlovákiával és Csehországgal.

ukrán olaj
Ukrán olajat kaphat az Orlen által üzemeltetett lítvinovi olajfinomító / Fotó: Shutterstock

A bejelentésről beszámoló lengyel PAP hírügynökség a fentinél annyival közölt többet, hogy a vezérigazgató reményei szerint már az idén sor kerül az első vásárlásra. Ireneusz Fafara Szlovákiát és Csehországot közvetítőként említette. A két hírügynökség az eladandó olaj mennyiségéről nem írt, de más forrás igen.

Belföldön már nincs hol finomítani az ukrán olajat

Az Ukrainian Business News havi 75-100 ezer tonnás eladásról számol be. Azt is közli, hogy Ukrajna azután ajánlotta fel az Orlennek az olaját, hogy az orosz katonai akciók szinte az összes olajfinomítóját megsemmisítették, minimálisra csökkentve a belföldi feldolgozókapacitást. Ám mivel az olajtermelés szorosan összefügg a földgáztermeléssel, amelyre viszont továbbra is szüksége van az iparnak és a fűtéshez is, az olajtermelés nem állítható le.

Az Orlen számára az ukrán olaj felvásárlása

  • lehetőséget kínál Ukrajna támogatására,
  • és persze gazdasági előnyökre is szert tehet a társaság.

Az ukrán olaj ugyanis olcsóbban elérhető, mint más forrásokból származók. A kezdeményezést már támogatja a Mero csővezeték üzemeltetője, amely így lehetőséget lát a Barátság vezeték csehországi szakaszának újraindítására. Ez a vezeték ugyanis az orosz olajimport megszűnése óta nem üzemel. A becsült eladandó mennyiség (az említett havi 75-100 ezre tonna) a Cseh Köztársaság éves fogyasztásának körülbelül 15 százalékát és a litvínovi olajfinomító kapacitásának akár 20 százalékát is kiteheti ki.

Cseh finomítókat táplálna az ukrán olaj

E hírhez kapcsolódhat az a tegnapi (november 19-i) cseh lapértesülés, mely szerint Ukrajna 1,2 millió tonna olajat készül exportálni a Barátság vezetéken keresztül Csehországba, az ottani olajfinomítók ellátása érdekében. 

A két csehországi finomítót ugyanis az  Orlen üzemelteti. 

A nyersolaj eszerint is ukrán eredetű lesz, és itt is olvashatunk arról, hogy a szállítási szerződésekhez előbb még el kell hárítani bizonyos „logisztikai nehézségeket”, ugyanis a szállítás Szlovákián keresztül történne. Azonban a szlovákiai vezetékszakaszt üzemeltető Transpetrol már megerősítette, hogy már tárgyal az Orlennel és a Slovnaft finomítóval az ukrán olajszállításról.

A cseh forrás megjegyzi, hogy ezen az útvonalon az orosz energiahordozót ukránnal kell majd felváltani az Oroszország elleni uniós szankciók miatt. A havi 75-100 ezer tonna olaj bőven teljesíthető, hiszen Ukrajna tavaly körülbelül 1,418 millió tonna fekete aranyat termelt.

A Orlen külön közölte, hogy vizsgálja a Lukoil eszközeit is, de azok esetleges megvásárlásáról még túl korai nyilatkozni, mivel nem ismeri az orosz vállalat erre vonatkozó elképzeléseit – írja a Bloomberg. 

