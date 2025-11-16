Óriási veszélybe sodorta az EU-t Ursula von der Leyen, Washingtonból megjött az első figyelmeztetés

Miközben az európai vezetők teljesen más ügyekkel vannak elfoglalva, hirtelen ismért feltűnt egy rémkép, amelyet úgy tűnt, már júliusban sikerült elhessegetni: a vámháborúé az Egyesült Államokkal, így a vártnál is izgalmasabbá válhat a decemberi európai uniós csúcs. Donald Trump legfőbb kereskedelmi tárgyalója vasárnap figyelmeztett: a kereskedelem továbbra is „gyújtópont” a Washingtonnal fennálló viszonyban – az amerikai adminisztráció egyre frusztráltabb az uniós vámcsökkentések és szabályozási változások lassúsága miatt.

Vámháború az Egyesült Államok ellen 2.0? Ezt kockáztatja Brüsszel / Fotó: AFP

A kereskedelem mindig is gyújtópont volt... Rengeteg olyan szabályozásuk és nem vám jellegű akadályuk van, amelyek blokkolják az exportunkat, és csökkentik a tényleges piaci hozzáférésünket, miközben mi történelmileg nagyon széles hozzáférést biztosítottunk számukra… Ez elég kiegyensúlyozatlan

– idézte a brit Financial Times Jamieson Greert, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjét, aki a jövő héten Európába utazik a kereskedelmi tárgyalások folytatására.

Mostanában elég lassúak ezzel kapcsolatban, ami sajnálatos

A Trump-adminisztráció legmagasabb rangú kereskedelmi tárgyalójának megjegyzései azt tükrözik, hogy az amerikai tisztviselők körében mélyül a frusztráció az EU megállapodás-végrehajtásának lassú üteme miatt, beleértve az amerikai exportot érintő vámcsökkentéseket – értékel a lap forrásaira hivatkozva.

– mondta egy vezető kormányzati tisztviselő.

Vámháború az Egyesült Államok ellen: a paktumot Ursula von der Leyen kötötte, azért is ő a felelős, mi lesz belőle

Az Amerika elleni vámháborút elhárító megegyezést Ursula von der Leyen kötötte Donald Trump elnökkel Skóciában, kivitelezéséért is ő felelős.

Az alkut kemény bírálatok érték, Budapestről is, mert sokan úgy látják, előnytelen az EU számára. Ennél az a rosszabb, ha ismét vámharcba keverednénk az Egyesült Államokkal, és a mostaninál is keményebb sarcok érkeznének a háború hatásai és a fejlesztési elmaradásaik miatt amúgy is versenyképességi problémákkal terhelt európai vállalatok nyakába.