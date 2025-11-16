Óriási veszélybe sodorta az EU-t Ursula von der Leyen, Washingtonból megjött az első figyelmeztetés
Miközben az európai vezetők teljesen más ügyekkel vannak elfoglalva, hirtelen ismért feltűnt egy rémkép, amelyet úgy tűnt, már júliusban sikerült elhessegetni: a vámháborúé az Egyesült Államokkal, így a vártnál is izgalmasabbá válhat a decemberi európai uniós csúcs. Donald Trump legfőbb kereskedelmi tárgyalója vasárnap figyelmeztett: a kereskedelem továbbra is „gyújtópont” a Washingtonnal fennálló viszonyban – az amerikai adminisztráció egyre frusztráltabb az uniós vámcsökkentések és szabályozási változások lassúsága miatt.
A kereskedelem mindig is gyújtópont volt... Rengeteg olyan szabályozásuk és nem vám jellegű akadályuk van, amelyek blokkolják az exportunkat, és csökkentik a tényleges piaci hozzáférésünket, miközben mi történelmileg nagyon széles hozzáférést biztosítottunk számukra… Ez elég kiegyensúlyozatlan
– idézte a brit Financial Times Jamieson Greert, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjét, aki a jövő héten Európába utazik a kereskedelmi tárgyalások folytatására.
A Trump-adminisztráció legmagasabb rangú kereskedelmi tárgyalójának megjegyzései azt tükrözik, hogy az amerikai tisztviselők körében mélyül a frusztráció az EU megállapodás-végrehajtásának lassú üteme miatt, beleértve az amerikai exportot érintő vámcsökkentéseket – értékel a lap forrásaira hivatkozva.
– mondta egy vezető kormányzati tisztviselő.
Az alkut kemény bírálatok érték, Budapestről is, mert sokan úgy látják, előnytelen az EU számára. Ennél az a rosszabb, ha ismét vámharcba keverednénk az Egyesült Államokkal, és a mostaninál is keményebb sarcok érkeznének a háború hatásai és a fejlesztési elmaradásaik miatt amúgy is versenyképességi problémákkal terhelt európai vállalatok nyakába.
Von der Leyen Európai Bizottsága az utóbbi időszakban arra koncentrál, hogyan biztosítson újabb euró-tízmilliárdokat az oroszok által szorongatott, pénzügyileg csődhelyzetben lévő Ukrajna számára, ha a háború eddigi legnagyobb korrupciós botránya egészen Volodimir Zelenszkij elnök küszöbég ér is el.
Az Ukrajna-támogató uniós táborban eluralkodott véleményt vasárnap Alexander Stubb finn elnök fogalmazta meg tisztán : a botrányból nem az következik, hogy visszafogjuk Ukrajna támogatását, hanem az ellenkezője, különben az oroszok teret nyernek. Amint lapunk kimutatta, a csődben lévő Ukrajna fő finanszírozója és felszínen tartója – amióta az amerikaiak Trump januári hivatalba lépésével ebből kivonultak – az Európai Unió.
Közel van, hogy Európa kifusson az időből, és elszalassza a kedvező alkalmat
Az FT által idézett magas rangú tisztviselő szerint az EU azt kockáztatja, hogy elszalasztja azt az időszakot, amikor javult a kapcsolat az amerikai elnök és Európa között, miután korábban feszültségek alakultak ki, többek között az ukrajnai háború, a védelmi kiadások és a kereskedelem ügyében.
Greer november 19. és 22. között utazik Európába, ahol Maros Sefcovic kereskedelmi biztossal találkozik. Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter november 24-én találkozik Sefcoviccsal és az EU kereskedelmi minisztereivel Brüsszelben. Két európai tisztviselő szerint az USA panaszait levélben juttatta el Brüsszelnek.
Az EU a megállapodás szerint megígérte, hogy csökkenti
- az amerikai ipari termékekre,
- tengeri élelmiszerekre,
- sertéshúsra
- és bizonyos mezőgazdasági termékekre kivetett vámokat, ám egyelőre egyik csökkentést sem hajtották végre, mivel az Európai Parlament jóváhagyására várnak.
Európai tisztviselők szerint a parlament várhatóan február előtt nem ad zöld utat – írja az FT. A képviselők először olyan módosításokról szavaznak, amelyek elhalasztanák az acél- és alumíniumvámok csökkentését, amíg Washington nem mérsékli az ezen fémekre kivetett 50 százalékos illetéket. Az USA a megállapodás részeként 15 százalékra csökkentette az európai autókra és a legtöbb más termékre kivetett vámokat – bár ezek így is lényegesen magasabbak, mint Trump hatalomra lépése előtt.